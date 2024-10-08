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Проблема неправильного пальца

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Forbes пишет, что после урагана Хелен в социальных сетях начали активно распространяться фейки, созданные с помощью генеративного ИИ.
Одно из самых обсуждаемых изображений — это реалистичное ИИ-фото (https://t.me/russian_osint)ребенка с щенком.

photo_2024-10-07_10-48-01.jpg

По словам автора статьи, (https://t.me/russian_osint)такие изображения (https://t.me/russian_osint)способствуют даже кибератакам: пользователи сталкиваются с (https://t.me/russian_osint)фишинговыми (https://t.me/russian_osint)ссылками и мошенническими сборами средств для поддержки пострадавших.

Если внимательно присмотреться к кисти несуществующего ребенка, то (https://t.me/russian_osint)можно увидеть ИИ-галлюцинации в виде странного пальца.

@Russian_OSINT – цинк

Комментарий редакции

Палец могли бы и замазать на постобработке, а вот то, что на фотографиях разные лодки, у девочки меняется стиль и цвет кофты, у собаки чёрная мордашка и чёрные уши меняются на светлые, это уже указывает на высокую вероятность генерации ИИ, который пока не умеет делать последовательные сцены.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9426912.html
Метки: дети, нейросети, СМИ, США, фальсификации
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