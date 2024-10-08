Бывший следователь Следственного Комитета майор Тамбиев на суде продолжает отрицать, что получил взятку в размере 7 300 000 000 рублей в криптовалюте и 2,8 млн. долларов по другим делам. Тамбиев согласен лишь на лишение звания и не более того.

При этом самого Тамбиева задержали с поличным при получении взятки в размере 26 000 000 рублей.

Обвинение требует засадить Тамбиева на 20 лет за взятку в особо крупном размере и нанесение ущерба в размере 14 000 000 000 рублей, которые из-за действий майора Тамбиева не были обращены в доход государства.

Также Тамбиев успел куда-то потратить более 5 000 000 000 рублей в криптовалюте, так как у него дома на компе нашли битка лишь на 1 600 000 000. С Тамбиева собираются истребовать 500 000 000 рублей штрафа.

На этом фоне взяточники берущие по паре миллионов рублей выглядят просто бомжами.

Комментарий редакции

Как в мелких мошеннических схемах используются "дроперы" – номинальные владельцы карт для проведения незаконных финансовых операций, так и в крупномасштабных коррупционных схемах могут использоваться высокопоставленные чиновники в качестве "посредников" или "транзитных звеньев".

В случае с майором Тамбиевым, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере, возникает вопрос: является ли он конечным получателем этих средств или выступает в роли "дропера" для более влиятельных фигур?

Ситуация напоминает дело полковника Захарченко, где также фигурировали огромные суммы денег. Вполне вероятно, что Тамбиев, как и Захарченко, мог быть лишь промежуточным звеном в цепочке коррупционных схем.

Тот факт, что значительная часть средств (более 5 миллиардов рублей в криптовалюте) уже "потрачена", может указывать на то, что деньги были переведены дальше по назначению, а не использованы лично Тамбиевым.

Таким образом, когда крупные суммы проходят через счета и кошельки таких чиновников, как Тамбиев, истинные бенефициары могут оставаться в тени, используя подчиненных в качестве "дроперов" для проведения незаконных финансовых операций.