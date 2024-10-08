Фильм Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе «Слуга» (1988) с Олегом Борисовым и Юрием Беляевым в главных ролях когда-то показался мне скучным и каким-то запутанным, потом – страшным. Ибо это не реализм, а некий сюр, если говорить о стиле. Жанр – притча. Место действия – СССР.

В эпоху Перестройки было принято и – модно снимать кино, где так или иначе критиковался социалистический путь развития, его тупики и выдуманные мерзости. «Слуга» – не исключение, хотя советский мир – это лишь место действия, эту вещь можно перенести в любую страну. И – в любую эпоху.

Мы видим судьбы Хозяина и Слуги в двух временных пластах – в современности и условном «давно». По идее это должны быть 1950-е, но в кадре нет никаких признаков этого десятилетия. И это тоже выглядит пугающим – остановившийся поезд времён. Просто люди старятся, а всё стоит на месте.

Хотя, персонаж Олега Борисова почти не старится. Почему? А это не вполне человек. Кто же он? Далее попробуем разобраться. Итак, в дом провинциального руководителя хора, известного дирижера Павла Крюкова (Юрий Беляев) приходит некий пожилой гражданин по фамилии Гудионов (Олег Борисов) и располагается в апартаментах артиста, как у себя дома…

Потом мы узнаём, что когда-то Крюков был личным водителем и, по сути, адъютантом у Гудионова – влиятельного областного чиновника. Этот властный, жуткий и при этом скромно выглядящий человек представляется Крюкову чем-то запредельным. Так и есть.

Примечательна сцена, где перед Гудионовым расступаются кусты в лесу, дабы его пропустить. Не менее впечатляющ момент, где водитель и бывший десантник Крюков, впервые услышав дивную ораторию, идёт на сцену и …принимается дирижировать.

Там явно показано, что парень – незамысловат, но каким-то волшебным образом он в момент постигает искусство. Просто в зале сидит Гудионов и это он управляет всеми процессами. Если его слуге хочется быть руководителем хора, то почему бы и нет?

Потом, идя на повышение в Москву, хозяин дарит слуге и свой дом, и свою любовницу Машу (Ирина Розанова), которая становится женой Крюкова. И вот Гудионов прибывает к своему бывшему водителю и говорит с ним о давнем противнике – некоем Брызгине (Алексей Петренко).

Слуга воспринимает этот разговор прямолинейно – Брызгина надо убрать.…И привозит Гудионову труп врага. И тогда заказчик плачет с воплями: «Ты перестарался!» В финале мы наблюдаем, как в зал, где шикарно дирижирует Крюков, заходят люди в штатском, явно пришедшие арестовывать…

Потому что договор с Дьяволом – это всегда провал. Это всегда ложь. И это – вечная кабала. Гудионов – именно Дьявол в обличии сановного служащего. Отсюда его умения и – дары. Князь мира сего сначала ошарашивает своим увлекающим размахом, а потом затягивает в пучину беззакония. Отвязаться – невозможно.

Вообще, эта кинокартина по своему формату ближе всего к «Городу Зеро» (1988), вышедшему в том же году. Фантасмагория, где вопросов больше, чем ответов. Плюс – фоновая обшарпанность перестроечного СССР, где никто не хотел ничего перестраивать – лишь рушить.

Галина Иванкина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

Тезисы:

1. Фильм "Слуга" (1988) – это перестроечная фантасмагория о службе Дьяволу.

2. Жанр фильма – притча, стиль – сюрреализм.

3. Действие происходит в СССР, но может быть перенесено в любую страну и эпоху.

4. Сюжет развивается в двух временных пластах – современности и условном прошлом.

5. Главный антагонист Гудионов (Олег Борисов) представлен как воплощение Дьявола.

6. Крюков (Юрий Беляев) – бывший водитель Гудионова, ставший дирижером благодаря его влиянию.

7. Фильм показывает, как договор с Дьяволом приводит к краху и беззаконию.

8. Картина сравнивается с фильмом "Город Зеро" (1988) по своему формату и атмосфере.

Вывод:

"Слуга" – это сложное и многослойное произведение, использующее элементы сюрреализма и притчи для исследования темы власти, искушения и моральной деградации. Фильм отражает атмосферу перестроечного периода в СССР, но поднимает вечные вопросы о природе зла и последствиях сделки с дьяволом. Через историю взаимоотношений Хозяина (Дьявола) и Слуги авторы показывают, как первоначальное очарование властью и успехом может привести к моральному падению и неизбежному краху. Картина оставляет зрителя с множеством вопросов, подчеркивая сложность и неоднозначность затронутых тем.

Дополнительный вывод:

Примечательно, что в период, когда в СССР вышел фильм "Слуга", на Западе появилась картина "Сердце ангела", схожая по своей глубинной проблематике. Несмотря на различия в политических системах СССР и США, эти фильмы обнажают универсальные человеческие ценности и искушения, с которыми сталкиваются люди независимо от общественного строя.

Обе картины обращаются к библейскому мотиву сделки с дьяволом, предлагающим все блага мира в обмен на душу. Этот образ становится мощной метафорой моральной деградации общества, готового поступиться принципами ради материальных благ или власти. Мрачность повествования обусловлена тем, что герои, в отличие от Христа, отвергнувшего искушения сатаны, поддаются на уловки и в итоге теряют всё, включая собственную душу.

В контексте СССР эта метафора приобретает особое звучание, символизируя готовность народа променять свои идеалы и страну на западные товары и образ жизни, что в итоге привело к разрушительным последствиям 90-х годов. Таким образом, эти фильмы не только отражают настроения своего времени, но и служат предостережением об опасности отказа от духовных ценностей в пользу материальных благ, актуальным для любого общества.