Лекцию в Красном университете на тему «Философия и проблема истины в марксизме» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 02.10.2024.Расписание занятий Красного университета: http://len.ru/univer.htmlВсе занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4Ev8T5RisLLL5apLpzgtq9II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Михаила Васильевича Попова на тему "Философия и проблема истины в марксизме":

1. Определение философии: Философия рассматривается как наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Это не просто любовь к мудрости, а наука, помогающая связать индивидуальные, частные интересы с общими законами, управляющими миром.

2. Роль философии: Философия необходима для поддержания общества в единстве, несмотря на разделение труда и различные виды деятельности. Она помогает людям разных специальностей понимать друг друга, создавая связь между всеми областями знаний.

3. Диалектика движения: Попов подчеркивает важность понимания движения как единства противоположностей. Он выделяет три вида движения: становление, изменение и развитие. Все они представляют собой разные аспекты движения в природе, обществе и мышлении.

4. Противоречие как основа движения: Противоречия присутствуют во всем, и они являются источником развития. Попов указывает, что философия учит правильно понимать и разрешать противоречия.

5. Истина: Истина — это соответствие понятия и объекта, но объект постоянно изменяется, и поэтому наше понимание истины также должно эволюционировать вместе с изменениями действительности.

6. Философия Гегеля: Попов указывает на важность философии Гегеля, особенно его "Науки логики", которая закладывает основу диалектического метода. Этот метод позволяет понять движение как единство бытия и сущности, что является ключевым для философии марксизма.

7. Соединение философии и политэкономии: Марксизм соединяет философию с политэкономией. Понимание законов диалектики помогает анализировать экономические процессы, такие как капитал и эксплуатация рабочего класса.

8. Три источника марксизма: Попов подчеркивает важность соединения философии, политэкономии и научного социализма. Эти три источника составляют основу марксизма, который предлагает научный взгляд на общественные процессы.

Вывод:

Лекция Михаила Васильевича Попова подчеркивает центральную роль философии в марксизме, рассматривая её как ключ к пониманию законов природы, общества и мышления. Философия не просто объясняет мир, но и помогает изменять его, используя диалектический метод. Попов акцентирует внимание на необходимости изучения диалектики для понимания противоречий, движущих обществом, и для успешного построения социалистического общества.