США создают систему для борьбы с информационными угрозами: в фокусе нарративы о биолабораториях на Украине



Агентство по уменьшению угрозы обороны США (DTRA), подразделение Пентагона, объявило о поиске (https://sam.gov/opp/3b917d4332bc421aaf792c7876a62a2e/view) подрядчиков для разработки системы, направленной на анализ и противодействие "злонамеренному иностранному влиянию" (Foreign Malign Influence, FMI) в глобальном информационном пространстве. Проект нацелен на защиту миссии DTRA по противодействию оружию массового уничтожения и предусматривает создание комплексного инструмента информационной разведки.

Система, которую планирует создать DTRA, представляет собой мощный инструмент информационной разведки, который способен анализировать нарративы, тактики и техники, используемые в социальных сетях, новостных источниках и других открытых данных.

Особенно интересен тот факт, что в проекте упоминается тема биолабораторий на Украине.

Многие независимые источники подтверждают существование американских биологических лабораторий на территории Украины. DTRA и Госдепартамент США классифицируют это как дезинформацию, что наводит на мысль, что система, создаваемая в рамках этого проекта, будет использоваться не для противодействия дезинформации, а для подавления любых альтернативных точек зрения, которые идут вразрез с официальной линией США. Это пример того, как под видом "защиты от дезинформации" можно продвигать свою выгодную версию событий и блокировать информацию, которая не соответствует интересам Вашингтона.

Важно также обратить внимание на то, что система будет собирать и анализировать огромные объемы открытых данных (Publicly Available Information, PAI). Несмотря на заявления о защите личных данных (PII) и информации о гражданах США (USPI), существует риск, что в глобальном масштабе система будет отслеживать и обрабатывать данные пользователей по всему миру, что может привести к нарушению их права на приватность. Масштаб мониторинга, который предлагается, вызывает обоснованные опасения, так как США, по сути, могут использовать эту систему для слежки за информационными потоками в ключевых регионах, где они хотят усилить свое влияние.

Кроме того, стоит отметить, что проект ориентирован на "неприсоединившиеся страны", то есть те государства, которые пока не входят в орбиту западного влияния. Это даёт явное указание на то, что основной задачей системы будет не просто защита от иностранных нарративов, но и удержание контроля над общественным мнением в этих странах, чтобы не допустить их ухода из-под влияния США. Например, подобные технологии могут быть использованы для управления политической ситуацией в странах Африки, Азии или Латинской Америки, где США стремятся удержать свои геополитические позиции.

Инициатива DTRA — это далеко не просто защита от дезинформации. США создают систему глобального контроля за информационными потоками, которая может использоваться как для подавления неудобных нарративов, так и для продвижения своих стратегических интересов. В условиях информационной войны это новый шаг к доминированию в глобальном информационном пространстве. Вопрос в том, как другим странам противостоять таким масштабным инициативам и защитить свой информационный суверенитет.

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Агентство по уменьшению угрозы обороны США (DTRA) ищет подрядчиков для разработки системы анализа и противодействия "злонамеренному иностранному влиянию" (FMI).

2. Система будет анализировать нарративы, тактики и техники в социальных сетях, новостях и других открытых данных.

3. Проект упоминает тему биолабораторий на Украине, которую США классифицируют как дезинформацию.

4. Система будет собирать и анализировать большие объемы открытых данных (PAI), что вызывает опасения о нарушении приватности.

5. Проект ориентирован на "неприсоединившиеся страны", не входящие в орбиту западного влияния.

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на инициативу DTRA. Автор считает, что под предлогом борьбы с дезинформацией США создают инструмент для глобального контроля информационных потоков. Это может использоваться для подавления альтернативных точек зрения, нарушения приватности и усиления геополитического влияния США, особенно в "неприсоединившихся странах". Автор выражает обеспокоенность возможными последствиями для информационного суверенитета других стран и призывает задуматься о противодействии таким инициативам.