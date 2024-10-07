Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 72 года. Как и в предыдущие годы, свой личный праздник глава государства проводит на рабочем месте.

«Особо праздничного ничего не будет», — рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У российского лидера на первую половину дня запланированы встречи в закрытом режиме, а после обеда намечена международная телефонная беседа. Вечером Владимир Путин неформально пообщается с лидерами стран СНГ, которые в настоящее время прилетают в Москву для участия в Совете глав государств СНГ, который состоится 8 октября.

«Как и у любого человека, естественно, у него есть семья и дети, и внуки, которые, конечно же, искренне поздравляют его с праздниками. Конечно же, и с днём рождения. Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — отметил Песков.

Глава государства не первый раз отмечает свой день рождения на рабочем месте. Так, в 2020 году он посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам. В 2021-м — провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022-м, в день 70-летия, он собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, а в 2023-м — дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

В день рождения Владимир Путин традиционно получает поздравления от российских и зарубежных политиков. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил ему признательность за помощь в достижении мира и стабильности в республике. А мэр Москвы Сергей Собянин заявил: «Благодаря нашему президенту Россия — могучая держава. Страна и столица переживают период бурного расцвета. Реализуются масштабнейшие проекты, пишутся новые страницы истории. Любовь президента к стране и её жителям, преданность своему делу, честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас. Желаю крепкого здоровья и реализации всего задуманного на благо Отечества!».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил: «С Владимиром Владимировичем Путиным наша страна прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета, после распада Советского Союза и проблемных 90-х. Когда государство практически перестало существовать. Сегодня Россия — сильная и суверенная держава. Наш президент делает всё для её укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей. Российская Федерация развивается и уверенно движется вперёд с президентом Путиным… Сильный президент — сильная Россия. Путин — сильный, человечный и опытный. Мудрый и справедливый. С ним наша страна преодолеет все вызовы и угрозы. С Путиным мы победим! С днём рождения, Владимир Владимирович!»

В поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованном на его официальном сайте, в частности, говорится: «Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надёжным залогом укрепления её государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета».

Белорусский лидер подчеркнул, что в республике высоко ценят последовательную твёрдую позицию Владимира Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнёрства, которые способствовали значительной активизации экономической интеграции.

«Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами», — подчеркнул он.

Лукашенко пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности на благо российского народа и России.

По материалам ИА Регнум, НТВ, Telegram С. Собянина, сайта Президента Белоруссии, газеты «Взгляд», Telegram В. Володина

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

- Владимир Путин отмечает 72-й день рождения на рабочем месте, как и в предыдущие годы.

- Утром запланированы закрытые встречи, после обеда — международная телефонная беседа, а вечером — неформальная встреча с лидерами стран СНГ.

- Путин предпочитает не привлекать внимание к своему дню рождения, сосредотачиваясь на работе.

- В предыдущие годы Путин также отмечал день рождения на работе, проводя совещания и международные встречи.

- Политики из России и других стран выражают поздравления Путину, отмечая его вклад в укрепление России и международные отношения.

- Рамзан Кадыров поблагодарил Путина за стабилизацию ситуации в Чечне.

- Сергей Собянин подчеркнул развитие страны и её столицы под руководством Путина.

- Вячеслав Володин отметил вклад Путина в восстановление суверенитета России после распада СССР.

- Александр Лукашенко похвалил Путина за укрепление белорусско-российских отношений и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Вывод:

Владимир Путин предпочитает отмечать личные праздники на рабочем месте, фокусируясь на государственном управлении. Политики из России и стран-союзников выражают ему благодарность за значительные успехи во внутренней и внешней политике, отмечая его лидерские качества и стратегическое видение.