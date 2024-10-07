Андрей Медведев @MedvedevVesti, журналист

Украинская пропаганда последних 20 с небольшим лет главным образом базировалась на простом конструкте — «мы лучше москалей».

Вариации могли быть разные. Мы европейцы, а русские нет. У нас язык прогрессивный, а у русских нет. У нас не было крепостного права (да, особенно при польских панах), а русские, по сути, рабы, мы вот сносим памятники Ленину, а русские — «совки». И прочая, прочая. «Украина не Россия» в расширенном толковании означало, что в принципе Украина лучше и правильнее. Богаче и умнее.

С этим внутренним ощущением граждане Украины жили долго, с ним выросли постсоветские поколения, и с ним Украина вошла в 2014 год, а потом и в СВО. Собственно, ещё во время «русской весны» в политическом пространстве были легализованы тезисы о неполноценности донецких / русских в целом. Орки, Мордор, орда, мокша — это же всё с тех пор.

И надо сказать, что первое время после начала СВО всё это хорошо работало. Граждане Украины испытывали патриотический энтузиазм, особенно видя отдельные неудачи русской армии первого периода военной операции. То есть можно было получать подтверждения, что они, украинцы, лучше и умнее. И вся украинская пропаганда — как официальная, так и кибервойска — продвигала именно тему особого этнического превосходства украинцев, а определённые неудачи русской армии связывались с глупостью и неполноценностью русских как таковых.

Потому сейчас одно из самых больших разочарований украинских граждан — как обычных обывателей, так и глубоко идейных — состоит в том, что Украина оказалась не Россией в самом худшем смысле. И вообще не страной, не субъектом. А некой территорией, где реализовались худшие традиции гитлеровской Германии, романов-антиутопий.

Людей ловят и отправляют на фронт как скот, в стране доносительство и репрессии, цензура, которой Суслов позавидовал бы, дичайшее социальное расслоение. И всё это на фоне заявлений, что западные санкции против России не работают, русская экономика растёт, никакой тотальной мобилизации в России нет, контрактникам платят хорошо и, главное, границы открыты полностью. В отличие от Украины. И в Россию начинают возвращаться (!) релоканты. И ради чего же украинский гражданин переносит все эти лишения и разочарования? Отвечает старик Боррель:

«Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Начиная с самих украинцев. Но важно то, как это произойдёт. Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится — и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?»

И тут же добавляет:

«Мы не можем позволить России выиграть эту войну, в противном случае интересы США и Европы будут сильно ущемлены».

Понимаете, да? Мало того что Украина не субъектна, так она ещё и воюет ради интересов США и Европы. А украинские граждане — это такое мясо. При этом из речи Борреля следует:

— что Россия может выиграть всего за две недели;

— с ней будут рано или поздно говорить;

— её интересы угрожают Западу.

То есть Россия, получается со слов Борреля, такая сверхдержава, которая, находясь под санкциями, может вести войны, побеждать. И вся задача Украины — умереть, ослабив Россию. Видите ли, вредный старик не просто сказал внезапно правду о войне на Украине. Он просто раскатал в тонкий блин украинскую мечту и национальную идею «мы лучше москалей».

Оказывается, забота Запада — это такая забота патриция о боевитом гладиаторе, который, впрочем, обязательно умрёт, когда выдохнется. Как неожиданно.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

#Боррель #ЕС #Украина #конфликт #Россия

Специально для RT.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

- Украинская пропаганда последних 20 лет базировалась на концепции превосходства над Россией.

- Пропагандировались различные аспекты украинского превосходства: культурного, политического и социального характера.

- После начала СВО украинская пропаганда усилила этническое превосходство, называя русских неполноценными.

- Поначалу украинские граждане испытывали патриотический энтузиазм, но со временем началось разочарование.

- Разочарование связано с тем, что Украина оказалась страной, где реализовались худшие черты тоталитарных режимов.

- На фоне внутреннего кризиса, украинские граждане наблюдают за тем, как Россия под санкциями сохраняет экономику и военный потенциал.

- Речь Борреля подчеркнула, что Украина воюет ради интересов США и Европы, а не своих собственных.

Вывод:

Украинская пропаганда, долгое время строившаяся на утверждении превосходства над Россией, не выдержала испытания реальностью. События военных действий и внутренняя ситуация в стране вызвали глубокое разочарование у украинцев. Речь западных политиков, таких как Боррель, раскрывает истинные интересы США и Европы, для которых Украина является лишь инструментом в борьбе против России, что разрушает национальную идею и ставит под сомнение смысл происходящего для граждан Украины.