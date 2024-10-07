Главная » Видео, Здоровье, История, Невероятное в мире

Тайна Эпидемий 19 века. Чахотка

26 0


Бусти https://boosty.to/historipi
книга http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200251h.html

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В XIX веке началась масштабная эпидемия туберкулеза (чахотки) в Европе и России.

2. Туберкулез поражал людей всех социальных слоев, включая аристократию и членов королевских семей.

3. Микобактерии туберкулеза существовали давно, но массовые вспышки начались именно в XIX веке.

4. Основной причиной эпидемии, по мнению автора, стало изменение пищевого поведения людей в XIX веке.

5. В рацион вошли сахар, белый хлеб, рафинированная мука, копчености и растительные масла.

6. Эти изменения в питании нарушили здоровую микрофлору кишечника, которая защищала организм от болезней.

7. Ослабление защитной микрофлоры открыло путь для развития туберкулеза и других заболеваний.

8. Автор ссылается на книгу "Питание и физическое вырождение" (1938), подтверждающую связь между питанием, кариесом и туберкулезом.

9. В изолированных сообществах, сохранивших традиционное питание, наблюдалось лучшее здоровье зубов и отсутствие туберкулеза.

Вывод:
Лекция предлагает альтернативный взгляд на причины эпидемии туберкулеза в XIX веке, связывая ее с радикальными изменениями в питании людей. Автор утверждает, что переход на рафинированные продукты, сахар и другие "новые" продукты нарушил естественную защиту организма, что привело к массовому распространению туберкулеза и других заболеваний. Эта теория подчеркивает важность правильного питания для поддержания здоровья и иммунитета, хотя для полного подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные научные исследования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6dXQpB3uAdE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тайны Кобякова городища.
По следам рептилоидов… или тайны страны нагов.
Энергетика прошлого. Тайны метрополии
Самая страшная эпидемия – информационная
Экспедиция Ричарда Бёрда

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru