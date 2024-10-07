Тайна Эпидемий 19 века. Чахотка
Бусти https://boosty.to/historipi
книга http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200251h.html
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. В XIX веке началась масштабная эпидемия туберкулеза (чахотки) в Европе и России.
2. Туберкулез поражал людей всех социальных слоев, включая аристократию и членов королевских семей.
3. Микобактерии туберкулеза существовали давно, но массовые вспышки начались именно в XIX веке.
4. Основной причиной эпидемии, по мнению автора, стало изменение пищевого поведения людей в XIX веке.
5. В рацион вошли сахар, белый хлеб, рафинированная мука, копчености и растительные масла.
6. Эти изменения в питании нарушили здоровую микрофлору кишечника, которая защищала организм от болезней.
7. Ослабление защитной микрофлоры открыло путь для развития туберкулеза и других заболеваний.
8. Автор ссылается на книгу "Питание и физическое вырождение" (1938), подтверждающую связь между питанием, кариесом и туберкулезом.
9. В изолированных сообществах, сохранивших традиционное питание, наблюдалось лучшее здоровье зубов и отсутствие туберкулеза.
Вывод:
Лекция предлагает альтернативный взгляд на причины эпидемии туберкулеза в XIX веке, связывая ее с радикальными изменениями в питании людей. Автор утверждает, что переход на рафинированные продукты, сахар и другие "новые" продукты нарушил естественную защиту организма, что привело к массовому распространению туберкулеза и других заболеваний. Эта теория подчеркивает важность правильного питания для поддержания здоровья и иммунитета, хотя для полного подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные научные исследования.