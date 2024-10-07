Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 7 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.
За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное.
В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, боевую бронированную машину и автомобиль.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктовБондаревка, Дарьино, Казачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Старая Сорочина, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Кондратовка, Макеевка, Павловка, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Антонов завершил работу посла в США и завтра утром возвращается в Россию. Новый посол до сих пор не назначен. По сути это отзыв посла и понижение дипотношений, хотя официально и не объявили. Захарова говорит ,что ВВП готовит новый указ..и нового посла..
по сути да
плюс подготовка к пересменке в Белом доме
в 2016-м Обама успел поднасрать Трампу и нашему посольству перед самым Новым годом
так что и сейчас лучше будет иметь минимум персонала и вывезти все семьи..
Все ждут выборов в сша .чтобы что? начать договориваться ,но всем выгодны санкции и сво,особенно саксам и правительству Зели.З
Заморозка означает выборы нового полугетьмана, в которых озлобленные ветераны будут играть ключевую роль, а они будут за снос всей “офисной” вертикали и ориентированы скорее на США, поскольку всех полевых командиров не перекупишь как Залужного
поэтому для лондонских и важно ослабить Вашингтон
день голосования избирателей в ноябре никогда и не считался датой развязки, потому что выбирают выборщиков, а не президента
день голосования коллегии выборщиков в декабре тоже может стать и днем развязки, и наоборот — днем завязки новой интриги. Даже если голосование состоится, то наверняка будет оспорено той или иной стороной
выборы президента в конгрессе после его созыва в январе могут быть многораундовыми, хоть даже полгода, хотя вряд ли — договорятся между собой быстрее, месяца за два, максимум в марте
президентом останется дедушка Байден, возможно даже не приходя на работу
в этот же период выгодно для всех провести самые непопулярные меры по санации финансового сектора и расчистке рынка от лишних бизнесов.
п.с. кто ошибется.кто угадает ?как раз из-за полной неопределенности и отсутствия новых траншей и поставок оружия заморозка случится явочным порядком. ВСУ будут вынуждены уйти на запасные рубежи, а Путин еще летом обещал, что дальше новых территорий мы не пойдем, но серую санитарную зону будем создавать
так что возможно создание отдельных передовых форпостов, клиньев для огневого, а не прямого контроля санитарной зоны
как раз в пересменку у США все это и может произойти..В днепропетровской обл.хохлы начали строить новую линию обороны,понадобится ли.?