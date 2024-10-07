Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области.

ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «MaxxPro» и 155-мм гаубицу М198.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области.

ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, боевую бронированную машину «MaxxPro» и 155-мм гаубицу М198.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.



Минобороны России