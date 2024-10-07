В конце марта 1933 года о. Павел Флоренский написал в тюрьме небольшой трактат весьма плотного содержания. Название работы – Предполагаемое государственное устройство в будущем.

Для внимательного ознакомления этот небольшой труд совершенно необходим всем (!) госслужащим, и чем выше они по рангу, тем знакомство с текстом нужнее. Нужен он так же и политологам, и преподавателям ВУЗов, и серьезным журналистам.

Мы же, далекие от законодательной и исполнительной власти в их нынешнем понимании, имеем для себя в этой работе по крайней мере главку о "Религиозных организациях". Там в частности говорится:

- Когда религиозными началами забивали головы – в семинариях воспитывались наиболее активные безбожники. Когда религию навязывают, от нее отворачиваются. Но когда религии не будет, тогда начнут тосковать (этот опыт тоски, через который прошли миллионы людей, тоски по Богу, есть наша историческая реальность, которую нельзя забывать. Этой тоской объясняется "Второе Крещение Руси" в сложные 90-е. Запад, где не было запретов на религию, такой тоски не знал, и поэтому его гниение стремительно и неисцелимо. Прим. о. А.Т.)

- Это будет… вопль изголодавшихся духом, которые сами, без понуканий и зазываний создадут свою религиозную организацию. Это будет через 10 – 15 лет, а до тех пор должна быть пауза, пустота и молчание.

*

Через 10 лет после написания этих строк была Курская битва. То есть Великая война изрядно подправила расчеты о. Павла. Вместо тоски по Богу была большая кровь и сверхнапряжение всех сил народа. Что тоже требует покаяния, но происходит отнюдь не в "пустоте и молчании". Зато общий смысл его послания предельно ясен и правилен: Как релиозное по природе существо, человек не сможет совсем оглохнуть к звукам Небес и мукам совести. И если его заставлять, то он будет противиться, а если оставить в покое (по сути отправить на все четыре, как Блудного сына) он очень скоро в духовном смысле начнет "пасти свиней", "голодать" и захочет вернуться. Прям как в молитве Ионы внутри кита: "Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя"(Ион. 2:8)

*

Единственно сложно то, что Церковь должна быть готова к тому, что после десятилетий запретов и ограничений к ней ринутся толпы людей. Не за исполнением треб, а за утолением великой жажды. В случае неготовности, дело спустится на тормозах и эффект будет не так велик, как ожидается. О том, что сидеть молча, беречь огонь и ждать тех, кто придет, чтобы разжечь свои свечи, есть пророческое стихотворение А. Майкова:

И Ангел мне сказал: Уйди, оставь их грады

В пустыню спрячься ты, чтоб там огонь лампады

Тебе доверенный до срока уберечь.

Чтобы когда Тщету Сует они познают

Возжаждут Истины и Света пожелают

Им было б чем свои светильники разжечь

*

Сегодня нет видимого голода. Напротив, кругом шум и товарныое изобилие. В том числе – на "рынке религиозных предложений". Однако внутри человека – голод все тот же, и тоска все та же. Может быть и сильнее, чем прежде. Поэтому актуальность сказанного Флоренским сохраняется.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. П. Флоренский написал в тюрьме трактат "Предполагаемое государственное устройство в будущем".

2. Когда религию навязывают, люди отворачиваются от нее.

3. При отсутствии религии люди начнут тосковать по ней.

4. Флоренский предсказывал, что через 10-15 лет люди сами создадут религиозные организации.

5. Великая Отечественная война изменила прогнозы Флоренского.

6. Человек как религиозное существо не может полностью игнорировать духовные потребности.

7. После периода запретов люди могут массово обратиться к церкви в поисках духовного удовлетворения.

8. Церковь должна быть готова к наплыву людей, ищущих духовного утоления.

9. Несмотря на современное материальное изобилие, внутренний духовный голод сохраняется.

Вывод:

Идеи Флоренского о циклах отношения общества к религии и духовности остаются актуальными. Несмотря на изменения в историческом контексте, люди продолжают испытывать духовные потребности. Церковь должна быть готова ответить на эти потребности, когда общество вновь обратится к поиску духовности после периода отчуждения или запретов. В современном мире, несмотря на материальное благополучие, внутренняя духовная жажда человека сохраняется и может даже усиливаться, что подтверждает актуальность наблюдений Флоренского.

Расширенный вывод:

Человек, будучи духовным существом, естественно нуждается в удовлетворении потребностей своей души. Эти потребности могут проявляться по-разному: от творческой реализации в мирской жизни до глубокого погружения в свой внутренний мир. Однако важно понимать, что интенсивность этих духовных потребностей варьируется от человека к человеку, и не все люди ощущают их одинаково сильно.

Роль церкви и других религиозных организаций в этом контексте многогранна:

1. Терпение и ненавязчивость: Церковь должна позволить людям пройти свой жизненный путь, насытиться мирским опытом, чтобы они могли прийти к духовности осознанно и по собственному желанию.

2. Готовность и открытость: При этом церковь должна быть готова принять тех, кто обратится к ней в поисках духовного пути, сохраняя чистоту своих духовных принципов.

3. Баланс между вовлеченностью и отстраненностью: Церковь не должна полностью устраняться от общественной жизни, так как на ней лежит ответственность за духовное образование и воспитание. Согласно ветхозаветной традиции, с тех, кто обладает знанием, спрос больше, как за само знание, так и за его передачу.

4. Наставничество без принуждения: Важно наставлять людей в духовных законах, не требуя при этом слепой веры, но и предостерегая от действий, разрушающих тело и душу.

5. Уважение к свободе выбора: Церковь должна понимать, что духовность не является универсальной потребностью для всех. Уважение к свободе воли подразумевает принятие того факта, что не все люди выберут духовный путь.

6. Терпеливое взращивание: Подобно тому, как нельзя ускорить созревание плодов на дереве, нельзя форсировать духовное развитие человека. Задача церкви – создавать благоприятные условия для духовного роста, понимая, что этот процесс индивидуален для каждого.

Таким образом, роль церкви в современном обществе заключается в том, чтобы быть маяком духовности, готовым указать путь тем, кто в этом нуждается, при этом уважая свободу выбора каждого человека и не навязывая свои убеждения тем, кто к этому не готов.