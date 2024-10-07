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Ответы на вопросы 7.10. Отец Андрей Ткачёв

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Теперь больше видео отца Андрея на Яндекс: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Комментарий редакции

Отец Андрей Ткачёв в своих ответах затрагивает множество тем духовной и религиозной жизни. Основные вопросы, на которые он ответил:

1. Как отличить наказание Божие от житейских трудностей? Отец Андрей подчеркивает, что неприятности не всегда являются наказанием. Со временем многие горькие моменты могут оказаться благословением, которое Бог посылает для остановки на ошибочном пути.
  
2. Кто такой Мелхиседек? Важное библейское понятие, связанное с таинственной фигурой священника Мелхиседека, который символизирует Иисуса Христа как первосвященника и царя.

3. Как правильно понимать молитву «Пресвятая Богородице, спаси нас»? Отец объясняет, что, хотя спасение принадлежит Христу, обращение к Богородице с просьбой о спасении отражает её близость к Богу и её участие в деле спасения людей.

4. Можно ли показывать детям видеоматериалы с последствиями непослушания? Да, но важно не превращать послушание в способ родительского эгоизма, когда родители чрезмерно контролируют детей ради своего авторитета.

5. Как бороться с отсутствием веры? Вера и неверие могут сосуществовать в человеке, и это нормальный процесс борьбы. Важно стремиться к укреплению веры через духовную работу и молитву.

Вывод: Отец Андрей обращает внимание на важность терпения, смирения и духовной работы в жизни каждого верующего. Он призывает не искать лёгких путей, но доверять Богу даже в трудностях, воспринимая их как возможные благословения. Молитва и участие в церковных таинствах являются важными аспектами духовной жизни, через которые человек укрепляется в вере.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pReS48uT6gk
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 28719 26735
    жора шапов час назад

      Вот это слова попа при таинстве венчания русской пары :
      ” Возвеличься, жених, как Авраам , благословись, как Исаак , и умножись как Иаков.. И ты, невеста , возвеличься как Сарра , возвеселись, как Ревекка , и умножись, как Рахиль !”

      Классные персонажи для русской молодой четы , да , Игорёша ? Исконно русские.

      1
      1
      • 2658 2530
        Сан Санычжора шапов 55 мин. назад

          Был в гостях. Там шёл фильм “Дартаньян и три мушкетёра” (какой-то новый, не знаю, кто снял). Несколько минут посмотрел и понял, что Дартаньян – негр. Остальные тоже явно не французы.

          Вот бы и еврейские имена при венчании заменили на понятные. Адаптировали бы, что-ли.

          Один раз был на венчании в Церкви, но не вслушивался, что там говорят.

          • 28719 26735
            жора шаповСан Саныч 50 мин. назад

              Так канон же ! Истоки, тык сказать. :-)
              А вслушаться не совсем там получится. Чётко попы не выговаривают.
              Кому надо, тот прочитает , а потом послушает. Таинство, мля.

        • 28719 26735
          жора шапов 59 мин. назад

            Не помню кто, на сайте говорил, что тов. И.Христос – не царь.

            “2. Кто такой Мелхиседек? Важное библейское понятие, связанное с таинственной фигурой священника Мелхиседека, который символизирует Иисуса Христа как первосвященника и царя.” – это от протоиерея попа А. Ткачёва.

            Так царь или не царь ?
            https://www.youtube.com/watch?v=nekG4WkTjkU

          • 1691 1387
            Valeriy Bondarik 54 мин. назад

              .,,. PPPrivet`ik .,,.

              - ну “НАКОНЕЦ-то” – а-то “ЗАЖДАЛИСЬ”…
              - давненько С – “дУХовными-скрепами” не “общались”…
              - давненько — “дУХовными-скрепами” НЕ “окормлялись”…
              - в-нутуре МАССЫ – по ПОПу – “С О С К У Ч И Л И С Ь”…
              - Очередными “БЛАГОГОВЕНИЯМИ” – МАССЫ “окормились”…
              ………………………………………….

              Мир ПО-РАЗНОМУ – себя РАЗРУШАЕТ,
              а “ВСЕХ-любящий” – Т.Н.”бох” – ЭТОГО – НЕ замечает!!!
              зато КОЛОНИЗАТОР РЕЛИГИЯ(её адепТЫ)- социУМЫ поРАБощает!
              * и Т.Н.”бох” – УТИЛИЗАЦИЮ народов НЕ прекращает…!
              -> а может быть “ОН” – ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО – это Осуществляет…
              (и КТО-то “ему” РЕАЛЬНО – В “этом” ПОМОГАЕТ…)
              …………………………………….

              :-(молитеся=креститеся = “О К О Р М Л Я Й Т Е С Я”…
              :-(и – В РАБов Р Е Л И Г И И – превращайтеся!
              :-(НЕ существующему “боху”- молитВЫ “ШЛИТЕ”…
              (но Главное – “Х О М У Т” ВЕРЫ носи`те)
              …………………………………

              :-) Люди – СВЕТСКОЙ Жизнью ЖИВИте!!!

              - Валерий Бондарик.
              - Эдмонтон. Канада. 07-10-24

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