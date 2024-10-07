Референдум о приемлемости атомной энергетики в Казахстане: а) состоялся на всех участках, включая зарубежные: предварительная явка превысила 63%; б) зафиксированы целых два нарушения; в) по данным теперь уже трех exit pool трех разных социологических служб число положительных ответ составляет не менее 70%. Теоретически нельзя исключать, что итоговые данные от избирательной комиссии будут иными, но ведь только теоретически…

Мое личное мнение незатейливо: в Казахстане победил здравый смысл, в битве меркантильного подхода против политического популизма последний был повержен. Да, конечно, ядерное наследие в виде все еще не полностью реабилитированной территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона, никуда не исчезло. Но есть решение СНГ о том, что эту работу выполнит Росатом, и результаты его работы на широко известном в узких кругах месторождении Табошар в Киргизии (первый уран для Первой Бомбы в Советском Союзе добывали именно здесь) уже известны: быстро, качественно, с опережением сроков. Так что – справится Росатом, и заодно, за счет привлечения местных специалистов, расширит их компетенции. Готов ли Казахстан к приходу большой атомной энергетики? Не вижу причин для сомнений: в республике как работали, так и работают исследовательские реакторы, есть собственная научная школа, в бывшем Шевченко, нынешнем Актау, создан инженерный центр, разрабатывающий проект окончательного вывода из эксплуатации остановленного реактора на быстрых нейтронах БН-300. Второй десяток лет Казахстан – безоговорочный лидер по объемам добычи урановой руды, а технологии как добычи этой руды, так и ее обогащения с технологической точки зрения, мягко будь сказано, весьма нетривиален. На мой взгляд, настоящая жемчужина атомной отрасли Казахстана – Ульбинский металлургический завод, номенклатура выпускаемой продукции – от закиси-окиси урана до готовых ТВС включительно, изделия из тантала, из бериллия, из ниобия, собственное производство фторсодержащих соединений, собственное машиностроительное подразделение и далее, далее, далее. Способен ли Казахстан вытянуть строительство АЭС с финансовой точки зрения? Судя по последним отчетам Казатомпрома – уверенно, но, конечно, только в том случае, если победу в предстоящем тендере не получат французские атомщики с их невероятным шармом.

Есть ли шансы на то, что победителем в предстоящем тендере станет именно Росатом? Если меркантильный, взвешенный подход останется преобладающим – шансы велики. Хотя, если опять же о моем личном мнении, то я подозреваю, что победителем станет консорциум Росатома и CNNC, China National Nuclear Corporation. Опыт совместной работы у нашей и китайской корпорации – в наличии, причем такой, которым в современной атомной индустрии похвастаться точно не будет: на строительстве одного из блоков Тяньваньской АЭС атомных дел мастера, не выходя за сметную стоимость, на четыре месяца сократили контрактные сроки.

Сторонников здравого смысла в Казахстане искренне поздравляю с победой: вы – молодцы. Буду надеяться, что ваша победа стала первой, но далеко не последней.

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Референдум о приемлемости атомной энергетики в Казахстане состоялся с высокой явкой (более 63%).

2. По данным exit poll, более 70% голосов – положительные.

3. Автор считает, что в Казахстане победил здравый смысл и меркантильный подход над политическим популизмом.

4. Казахстан имеет опыт в атомной энергетике: исследовательские реакторы, научная школа, инженерный центр.

5. Казахстан – лидер по добыче урановой руды и имеет развитую атомную промышленность.

6. Финансово Казахстан способен построить АЭС, особенно если победителем тендера не станут французы.

7. Автор предполагает, что победителем тендера может стать консорциум Росатома и китайской CNNC.

Вывод:

Результаты референдума показывают, что население Казахстана поддерживает развитие атомной энергетики в стране. Автор считает это решение разумным, учитывая опыт Казахстана в атомной отрасли и его экономические возможности. Он предполагает, что строительство АЭС может быть реализовано в сотрудничестве с российскими и китайскими компаниями, что потенциально принесет экономические выгоды стране. Статья подчеркивает, что практические соображения и экономические интересы взяли верх над политическими опасениями.