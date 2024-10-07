В Петербурге с Сенного рынка и Апраксина двора было доставлено в военный комиссариат свыше 150 мужчин, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Теперь там принимаются решения об их судьбе. Ранее МВД предупреждало, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства.

Глава СК России Александр Бастрыкин также отметил, что есть мигранты, которые получают российское гражданство, но не встают на воинский учет. Он рассказал, что более 30 тыс. таких уклонистов «мы отловили, поставили на учет, многие уже направлены в зону СВО». По его словам, на фронте «эти товарищи» нужны, чтобы рыть окопы и создавать укрепления. Бастрыкин также призвал изменить миграционную политику в России. Как сказал глава СК, за первые четыре месяца 2024 г. в Москву, Подмосковье и Петербург приехали почти три млн мигрантов, при привлечении их на работу необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности.

Прежде количество вступивших в гражданство и проходящих службу в зоне СВО не раскрывалось. При этом СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов во время миграционных рейдов стали активно напоминать приезжим об их воинских обязанностях. По информации журналистов, полицейские выдавали повестки на месте или везли мужчин в военкоматы. Так, в результате двухдневного рейда на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге летом 2023 г. полицейские выявили более сотни мигрантов с российскими паспортами и «практически всех» доставили в районный военкомат для постановки на воинский учет. В Белгороде сотрудники полиции выявили на овощном рынке девятерых мигрантов с гражданством РФ, но не состоящих на воинском учете, их доставили в военкомат. Похожие рейды проходили в Воронеже, Кургане, Краснодаре, Красноярске, Новочебоксарске, Ростове-на-Дону и Чебоксарах. «Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции», — отмечал руководитель Следкома РФ.

Депутаты Госдумы выдвигали различные идеи по усилению контроля над получившими гражданство РФ. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев даже предлагал новоиспеченных граждан РФ «забирать насильно». По его мнению, мигрант, который хочет жить в России, должен заранее знать, что обязательно отслужит в российской армии. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявлял о необходимости ставить на воинский учет одновременно с выдачей паспорта.

В этих и подобных предложениях достаточно и здравого смысла, и эмоций, но факт, что за российским паспортом стоят очереди мигрантов, а в военкоматы таких очередей нет. Естественно, возникают вопросы: за что будут воевать отправленные на СВО мигранты — за паспорт гражданина России, за льготы, которые можно получить в РФ? Для иностранцев, приезжающих к нам на заработки, Россия — это всего-навсего страна проживания, где можно заработать, отнюдь не Родина, которую они обязаны защищать. И, наконец, понимают ли они, что обратно дороги им не будет: во многих странах Средней Азии есть законы, запрещающие участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства, и нарушители несут уголовную ответственность? И уже есть прецеденты.

Не так давно суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России. Подозреваемый был признан виновным по статье уголовного кодекса республики об участии в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства.

И это — не первый случай в судебной практике страны. В мае 2023 г. суд Первомайского района 31-летнего гражданина республики Аскара Кубанычбека приговорил к 10 годам лишения свободы за участие в СВО в составе российской армии. Как выяснилось, на протяжении 10 лет подсудимый работал в Москве, и все это время пытался получить российское гражданство. В июне 2022 г. он стал контрактником и служил наводчиком-оператором БМП. В ноябре Кубанычбек уволился из армии и поехал на Родину, чтобы навестить больного отца. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов, ему было предъявлено обвинение в наемничестве. Только через год Верховный суд же отменил приговор нижестоящей инстанции, и Кубанычбек вернулся в Россию.

Как отмечал генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, «мы сейчас должны понять, что берем за мигрантов, которых отправили на СВО, полную ответственность и должны обеспечить их самих и их семьи всем, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами России». Напомним: в ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам служить в ВС РФ, а гражданам с двойным гражданством — по контракту в должностях солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера. (Для справки: двойное гражданство в России официально признается только с Таджикистаном). При этом запрета на второе гражданство в нашей стране нет, но о наличии второго паспорта необходимо своевременно уведомить контрольные органы, что за собой никаких правовых последствий не влечет. Иначе говоря, президент легализовал возможность для таких людей служить в российской армии.

В конце февраля 2023 г. он подписал очередной указ, еще более упростивший этот порядок. Очевидно, в Кремле рассчитывали на «бородачей» из Средней Азии. Почему бы и нет? В советские времена, помнится, в Афганистане против душманов воевали три «мусульманских батальона», сформированных из военнослужащих среднеазиатских национальностей. В наше время немало выходцев из бывших советских республик воевало под черными знаменами разных организаций на Ближнем Востоке…

Однако дело в том, что Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан заняли по отношению к российской СВО на Украине позицию, мягко говоря, нейтралитета. Их власти официально уведомили своих граждан, что участие в спецоперации на стороне ВС РФ будет считаться наемничеством и преследоваться уже дома по всей строгости уголовного законодательства, и желающим поступить на военную службу трудовым мигрантам из этих стран приходится делать судьбоносный выбор. И если мы говорим о призыве граждан из Средней Азии в российскую армию, то очевидно, что эту проблему надо решать на высоком межгосударственном уровне.

«Комсомольская правда» отмечала, например, что с дельным предложением выступил член СПЧ (председатель Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник УФСБ по Москве и Московской области) Кирилл Кабанов. Он сообщил о разработке предложений, согласно которым «для новых граждан» России из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, что получили гражданство России за последние 10 лет, сделать обязательным прохождение воинской службы в течение года. Он также отметил, что реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине. Разумеется, если мигрант хочет просто заработать и уехать домой, пусть получает патент, работает, никто его трогать не будет, а потом уезжает. Если же в его планах получить российское гражданство, то никаких исключений в вопросе выполнения воинского долга по сравнению с коренным населением быть не должно. И только так!

Как отмечали СМИ, следователи СК совместно с сотрудниками военных комиссариатов Москвы изучают личные дела призывников и ищут уклонистов. «Возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство Российской Федерации. Более 80 граждан направлены на службу в Вооруженные силы РФ», — отчитались правоохранители. В ведомстве также напомнили, что согласно статье 24 ФЗ 138 «О гражданстве Российской Федерации» гражданство РФ прекращается в случае, если гражданин, приобретший гражданство, «совершил одно из предусмотренных преступлений», в том числе уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

За 2022 г. русское гражданство, по официальным данным, получили 292 тыс. выходцев из Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Активнее всего получают красные книжечки таджики — на них приходится 60% «новых русских». В первом полугодии 2024 г. гражданство России получили больше 108 тыс. человек.

Возникает вопрос: если миграционные потоки будут направлены на фронт, укрепят они этот фронт или, напротив, ослабят? Либеральный общественный деятель кандидат философских наук Сергей Иванников считает, что создавать подразделения из среднеазиатов, значит, формировать части, которые при грамотной пропагандистской обработке противника могут вообще повернуть оружие против нас.

Более того, известно, что в России выявлено немало спящих террористических ячеек, но все ли?

Депутат ГД Михаил Матвеев предлагает не формировать части из мигрантов, а распределять их по различным соединениям, не скучивать в одном месте. Так можно добиться быстрейшей ассимиляции, воинской выучки и предотвратить потенциальные негативные последствия вроде бегства или перехода на сторону противника.

Он предложил принять закон, в соответствии с которым мигранты с двойным гражданством подлежали бы мобилизации и отправке в зону СВО. Кстати, на вопрос о том, как они воюют, можно услышать, что «молодцы!». Но есть и другие истории.

15 декабря 2022 г. двое мигрантов расстреляли мобилизованных на стрельбище военной части Белгородской области. В результате 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 с ранениями различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Террористы были уничтожены снайперским огнем. По имеющейся информации, причиной мог стать конфликт на религиозной почве. Но в любом случае ситуация, при которой коренные жители кладут жизни за Россию, а на их место в тылу приезжают «ценные специалисты», аморальна и неприемлема. И все чаще в обществе и во власти звучат призывы о необходимости отправлять в зону СВО и на службу в армию мигрантов, получивших гражданство России.

Известный военкор, политолог Алексей Живов в беседе с корреспондентом Царьграда отметил, что уроженцы Средней Азии, Закавказья, которые не всегда законными способами получают у нас паспорта, пользуются всеми благами гражданства России. И при этом игнорируют обязанности. По его мнению, «возникает диспропорция, которая угрожает конституционному строю нашей страны, потому что появляются люди первого и второго сорта. Но людьми первого сорта становятся именно приезжие — новые граждане России, ведь они почему-то не служат». Однако возникает вопрос относительно социальной группы таджиков, узбеков и прочих выходцев из Средней Азии. Более того, среди них есть те, кто негативно относится к русскому населению, обычаям, традициям и религии, а также к законам нашей страны.

Русская армия многонациональная, но это все-таки жители одной страны. Нужны ли в ней бывшие мигранты? В системе миграционного учета на 1 сентября зафиксировано свыше 6,1 млн иностранных граждан, находящихся в России, сообщили в МВД. Для сравнения: на миграционный учет за весь 2023 г. встали более 8,5 млн чел.

Однажды показали любопытный телесюжет: в Орловской области пятидесяти мужчинам, работающим на мусороперерабатывающем заводе, вручили повестки из военкомата. Среди них оказались два десятка узбеков, не так давно ставших гражданами России. По сообщению информагентства «Фергана», они записали видеообращение, где просили помощи у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Позже из Агентства по внешней трудовой миграции этой страны пришло вот такое сообщение: «Просим узбекских трудовых мигрантов в России не ввязываться в боевые действия, не выезжать в зоны конфликтов, а при возникновении таких ситуаций обращаться в агентство и другие уполномоченные организации». Напомним еще раз: речь идет о гражданах России.

На конец прошлого года, по данным главы СК Александра Бастрыкина, за пять лет нашими соотечественниками официально стал миллион гостей из бывших советских республик Средней Азии. Со всеми вытекающими отсюда правами: на собственность, работу, учебу и лечение за счет бюджета РФ.

С правом на материнский капитал, наконец, что в силу известных обстоятельств для них особенно важно. Но никто из этих молодых мужчин брать в руки повестки из военкоматов не желает.

В то же время у нас есть примеры массового привлечения иностранцев в российские силовые структуры. С 1992 г. по 2005 г. в Республике Таджикистан вполне успешно действовала Группа Пограничных войск России. В последние годы ее существования рядовой и сержантский состав почти целиком состоял из местных уроженцев, принятых в ФСБ на контракт. Подобную практику взяла на вооружение 201-я военная база Министерства обороны России, оставшаяся в отличие от пограничников в Таджикистане. Там служат по контракту граждане Таджикистана и Узбекистана, что фактически дает нашей базе право называться «иностранным легионом». Но они, таким образом, защищают свою родную землю от внешних посягательств, а Россию вряд ли они назовут Родиной.

К слову, в 2023 г. мигранты установили новый рекорд по объему денежных переводов из России на родину — более 18 млрд долл., что составляет примерно 1% ВВП России, но 50% ВВП Таджикистана, 30 % ВВП Киргизии. 15 % ВВП Молдавии.

Это объясняется увеличением средней зарплаты иностранных граждан в 1,5 раза с 2020 г. Ежемесячно один мигрант переводит на родину почти 50 тыс. руб., соответственно, доходы иностранцев практически сравнялись с заработками россиян. По данным МВД, поток иностранных рабочих за последние три года резко возрос: в настоящее время на учете числятся почти 17 млн мигрантов. Подавляющее большинство иностранцев — выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Мигрантов привлекают сравнительно высокие зарплаты и возможность найти работу. Но у нас нет визового режима со странами Средней Азии, и, соответственно, вопрос постановки на миграционный учет — дело добровольное, приезжих может быть и не 17 млн, а 25 или даже больше.

При этом глава МВД России Владимир Колокольцев назвал ситуацию с мигрантами контролируемой, но требующей серьезного внимания. В мировом рейтинге по численности мигрантов Россия занимает четвертую строчку, и проблема этнического криминала для страны крайне актуальна. С 2021 г. количество совершаемых мигрантами преступлений растет, причем увеличилась доля тяжких и особо тяжких. Вот только несколько примеров из множества, по сути своей, свидетельствующих о крайне негативных настроениях в среде мигрантов из Средней Азии.

Сразу две мигрантские семьи отправились домой из России. За путешествие обратно домой «иностранные специалисты» могут поблагодарить своих детей в возрасте 10 и 14 лет, а также их 12-летнего друга, которые прошлой зимой забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе, намереваясь его потушить. А на днях следователи задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве. И что не может не вызывать тревогу, так это то обстоятельство, что это были уже не подростки: возраст приезжих — 19 и 23 лет. В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества).

Во времена СССР было сделано очень много для того, чтобы нам было трудно воспринимать народы Средней Азии как иностранцев. Мы и сейчас с трудом можем поставить их в один ряд с пакистанцами, арабами или европейцами. Они нам вроде как не чужие. Увы, они так не считают. Новые поколения трудовых мигрантов намного меньше приспособлено к взаимодействию с российским обществом, не говоря уже об интеграции в него даже на правах новых граждан. Те, кто сейчас приезжают в Россию, это в основном люди, родившиеся после 1991 г., уже не заставшие СССР. При этом, кроме как в Россию, ехать из стран Средней (Центральной) Азии особенно некуда. В Европе их ждут в очень малых количествах, а на Ближнем Востоке мигранты из стран ЦА не смогут зарабатывать такие деньги, как в России, поскольку там давно основную массу рабочих составляют выходцы из Южной Азии – Индии, Пакистана, Бангладеш, которые трудятся за меньшие деньги и фактически бесправны. Мы «своих» мигрантов вроде как разбаловали, что ли?

Вот, можно сказать, наглядный пример. В Москве на автобусной остановке неадекватный мигрант выстрелил из пневматического пистолета в женщину с шестилетней дочкой. Как утверждают очевидцы, гастарбайтер крикнул «Ненавижу русских» и выстрелил в асфальт, но пуля срикошетила и попала москвичке в руку. Ярость у приезжего вызвала просьба женщины на остановке не курить при ребенке. Тогда он стал кричать, что ненавидит русских, «Америка лучше» и выстрелил. По данным телеграм-канала Mash, ранее он стрелял в другую женщину. Издание выяснило, что стрелявший 23-летний уроженец Таджикистана. При задержании мужчина оказывал сопротивление. Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Или вот еще: юная особа из числа мигрантов или уже «новых граждан» на весь интернет заявила, что «Россия не для русских» и ее товарки со своей плодовитостью вскоре «выдавят» коренное население.

Приезжие не хотят ассимилироваться и учить язык, будучи уверенными, что вправе заставить русских жить по своим правилам. В то время как Россия продолжает принимать приезжих, уча и леча их на наши с вами налоги, мигранты чувствуют себя в чужой стране все вольготнее.

Они объединяются в диаспоры, живут согласно своим порядкам и не желают ассимилироваться. Более того, они готовятся заместить русских и говорят об этом, уже не стесняясь. Притом что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал: все мигранты должны уважать законы России и традиции ее народов.

Но вопреки своим национальным интересам Россия ежедневно несет от приезжих потери в тылу, которые ощущаются на войне. Участники СВО даже выкладывали в интернет видеоролики с призывами к мигрантам соблюдать российские законы и правила совместного общежития людей разных народов, культур, вероисповедования. Но пока услышаны не были, хотя подобные примеры у них постоянно перед глазами: в России мирно живут около 194 разных народов. Правда, объединенных общими историческими корнями, сплоченных идеей единой Родиной.

Может, силами прошедших службу мигрантов, получивших российское гражданство, или таких мигрантов, которые решили стать гражданами России, стоило бы навести порядок и в наших тылах? Как говорится, свой своему ничего не сделает, а помочь может вполне. Почему бы не использовать на этом поприще интернациональные парамилитарные формирования или, скажем, альтернативную службу? Нужно, видимо, вспомнить и опыт советской армии, которая действительно играла роль некоего «плавильного котла», где формировались поистине дружеские отношения, а то и братские, сохранявшиеся потом на долгие годы, нередко передавшиеся детям и даже оказывавшие влияние на внуков. В те времена отнюдь не ради красного слова говорили в народе: «Армия — школа жизни, школа воспитания». А новое — это хорошо забытое старое.

Понятно, основу воспитания человек получает в детстве, при этом огромное влияние на формирование личности оказывает школа. Странным образом, в учебниках истории разных постсоветских республик одинаково утверждается: наш свободолюбивый народ вечно враждовал с русскими; мы когда-то были великими и самодостаточными, но пришли русские и колонизировали нас; они нас грабили и уничтожали (устраивали геноцид); наш народ никогда не прекращая борьбы с русскими оккупантами; всех успехов мы добились благодаря только себе и добьемся еще больших. По этой примитивной схеме корежили сознание молодых людей в странах Средней Азии, и не только, но и на той же Украине, в Грузии и т.д. Вырастили русофобов. Последствия переросли в кровавые конфликты на национальной почве. Но урок не пошел впрок новым самостоятельным государствам.

Теперь инфицированные русофобией «иностранные специалисты» приезжают к нам в качестве мигрантов с заранее заготовленными претензиями к России: дескать, отдайте исторические долги нашим народам. Так что сегодня мы пожинаем, в том числе, плоды воспитания в наших бывших «братских» республиках. Именно оттуда растут русофобские «ноги» наших соседей.

Вывод прост: в самое ближайшее время России необходимо не только найти новую формулу взаимодействия с южными соседями, но и понять, кем сегодня эти «новые» соседи для нас являются.

А если уж надумал кто стать гражданином РФ, то пусть и послужит новой родине.

Специально для «Столетия»

Андрей Офицеров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Более 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону специальной военной операции (СВО).

2. Власти проводят рейды по выявлению мигрантов с российским гражданством, не вставших на воинский учет.

3. Некоторые депутаты и чиновники предлагают сделать обязательным прохождение военной службы для новых граждан России из стран Средней Азии.

4. Существуют опасения по поводу лояльности и боеспособности подразделений, сформированных из мигрантов.

5. Отмечается рост числа преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе тяжких и особо тяжких.

6. Наблюдается проблема недостаточной интеграции мигрантов в российское общество и случаи проявления русофобии.

7. Предлагается использовать опыт советской армии для интеграции и воспитания мигрантов.

8. Указывается на необходимость пересмотра миграционной политики России и формирования новой формулы взаимодействия с соседними странами.

Вывод:

Статья поднимает острые вопросы, связанные с интеграцией мигрантов в российское общество и их участием в военной службе. Автор подчеркивает необходимость более тщательного подхода к предоставлению гражданства и обеспечению выполнения гражданских обязанностей новыми гражданами. Отмечается важность пересмотра миграционной политики и поиска баланса между экономическими потребностями страны и вопросами национальной безопасности. Статья также указывает на необходимость улучшения интеграционных процессов и борьбы с проявлениями русофобии среди мигрантов. В целом, автор призывает к более комплексному и продуманному подходу к миграционной политике и интеграции новых граждан в российское общество.