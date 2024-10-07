Людмила Максакова в телеспектакле “Идиот” (1979)
Полный спектакль: https://youtu.be/XenX4hdH_8I
Сцена из телеспектакля “Идиот” по одноименному роману Федора Достоевского в исполнении артистов Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова. Инсценировка Юрия Олеши. Постановка Александры Ремизовой.
В ролях: Людмила Максакова – Настасья Филипповна, Князь Мышкин – Евгений Карельских, Рогожин – Вячеслав Шалевич, Тоцкий – Александр Граве, Ганя Иволгин – Михаил Воронцов, Фердыщенко – Александр Кашперов.
ТО Экран, 1979 г.
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