Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy

Новость дня: как сообщают СМИ, Минобороны России одобрило создание компьютерной игры «Отряд 22: ZOV» про специальную военную операцию (СВО).

Что ж, как известно, если ты не играешь за своих, ты играешь в игры стран НАТО.

Мы уже видели игры, где мочат русскую ЧВК, мы видим кучу украинских игр про запрещённый в России террористический батальон «Азов». Правда, говорят, что эти укроигры в основном независимых разработчиков и они раз за разом проваливаются. Но так или иначе как минимум в десяти топовых мировых играх рассказывают про противостояние России и цивилизованного Запада.

Вы думаете, это просто игровой приём, драматизация? А по-моему, это чистая индоктринация. Для поколений, которые давно не смотрят ТВ, не читают газет, черпают представление о политике только в изложении каких-то странных блогеров, компьютерные игры — гигантская часть образовательного процесса. Причём игрок сам не замечает, как и куда его образовывают.

И есть связанная с этим проблема — полное разрушение исторического знания и понимания, что происходит. А оно и не нужно никому: это поколение должно сидеть в смартфончиках и не выходить из комнаты, не совершать ошибку.

Но оказывается, что это танго можно танцевать вдвоём.

Если вы не знаете, что происходит на данном историческом отрезке, вам можно донести это в виде компьютерной игры.

По замыслу русских разрабов, игроку предстоит в интерактивной форме узнать о событиях в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке. Также по мере продвижения геймеры смогут ознакомиться с разными видами вооружения, военной техники и экипировки. Главное — самостоятельно оценивать ситуацию, отдавать приказы бойцам.

От игровой фантазийности — к игровой конкретике. То, чего они не узнают из других источников, они хотя бы узнают отсюда, из новой игры.

Министерство обороны, кстати, не участвует в финансировании игры, и это правильно: финансы МО нужны немного на других направлениях. Но зато за консультациями — пожалуйста. В частности, за это отвечает Герой России Владислав Головин с позывным Струна. Именно он уже в начале СВО стал медийным символом, которого изображали даже на граффити молодые художники. Так что всё логично. Говорят, что разработчики вдохновлялись игрой Door Kickers 2, а это считается очень достойным продуктом — одним из лучших в своём сегменте. А почему тогда и нет?

Нужно ли сейчас создавать такие игры? Безусловно, да. Если в нашем мире уже любой медийный продукт становится элементом «мягкой силы», то уж популярные компьютерные игры заменяют в этом процессе очень многое для юной и даже относительно молодой аудитории.

А ещё очень хочется посмотреть, когда игра выйдет (в конце 2024-го), и послушать, как взвоют наши убежавшие «оппо». Как будут визжать, что всё это — русская пропаганда, промывка мозгов, провоенный манифест: набор эпитетов у них не меняется уже многие годы и вовсе не ограничен календарём СВО. Всё это началось гораздо раньше. Только до СВО им удавалось задушить такие проекты прямо внутри России, а теперь остаётся злобствовать из всяких унылых стран. И это будет ещё одно, отдельное шоу. А мы даже не будем запасаться попкорном: это всё американщина.

Мы купим пакет семечек.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



#Россия #СВО

Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Министерство обороны России одобрило создание компьютерной игры "Отряд 22: ZOV" про специальную военную операцию (СВО).

2. Многие западные игры изображают противостояние России и "цивилизованного Запада", что автор считает индоктринацией.

3. Компьютерные игры являются важной частью образовательного процесса для поколений, которые не смотрят ТВ и не читают газет.

4. Новая российская игра позволит игрокам узнать о событиях в Донбассе, Мариуполе и Авдеевке, а также ознакомиться с военной техникой и вооружением.

5. Минобороны не финансирует игру, но предоставляет консультации, в частности, через Героя России Владислава Головина.

6. Автор считает создание таких игр необходимым, так как они становятся элементом "мягкой силы" и влияют на молодую аудиторию.

7. Прогнозируется негативная реакция оппозиции на выход игры, которую автор заранее критикует.

Вывод:

Автор поддерживает создание российской компьютерной игры о СВО, рассматривая ее как необходимый инструмент влияния на молодежь и противодействия западной "индоктринации" через игровую индустрию. Он считает, что такие проекты важны для формирования определенного взгляда на текущие события и историю у молодого поколения, которое мало интересуется традиционными источниками информации.