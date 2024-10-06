Воскресенье, половина седьмого
В 1988-м году в СССР вышел 4-х серийный фильм "Воскресенье, половина седьмого". Вашему вниманию предлагается подкаст-обзор фильма.
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00:00:00 Приветствие
00:00:41 1988 год
00:06:52 Гибель девушки
00:11:26 Кто такой Крош
00:14:59 Тёлки
00:16:24 Подростки
00:21:31 Ребята с комбината
00:23:01 Профессор Боровой
00:24:34 Девушка Кроша
00:27:14 Эротика и мультфильмы
00:29:54 Перевоспитание подростков
00:33:33 Как всё случилось
00:35:08 Финал фильма
00:38:17 Образ Кроша
00:41:05 Что дальше?
00:42:47 Звериное равнодушие
00:45:26 Причины
00:46:36 Завершение