Несколько дней назад довелось мне зайти на сайт одного из наиболее читаемых российских интернет-изданий, а именно запущенной ещё в 1999 году Антоном Носиком «Газеты.ру». Прямо посреди экрана красовалась «плашка» из заголовков статей колумнистов (если что, это не монтаж – эти заголовки стояли там рядом), удививших меня одной общей темой – каким-то яростным потоком негатива в адрес мужчин.

«Самоутверждение за женский счёт»

Начнём с первой колонки, вышедшей в «Газете.ру» 24 сентября – «Почему женщинам платят меньше и когда закончится это неравенство» Анны Сироты. Начинается она уже на высоко взятой истерической ноте: «Уже почти четверть XXI века позади, а мы все никак не можем разобраться с очень простой проблемой – почему и как в нашем современном, развитом, высокотехнологичном и гендерно равноправном обществе по-прежнему существует разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами. И не просто существует, а еще и растет».

Можно напомнить Сироте тот очевидный факт, что наибольший прирост зарплат в нашей стране в 2022 – 2024 годах произошёл, во-первых, у участников СВО, во-вторых, у работников оборонных предприятий. Перед этим начиная с 2020 года начали бурно расти доходы таксистов и курьеров. Женщин во всех этих сферах деятельности очень мало, равно как среди и традиционно высокооплачиваемых буровиков, нефтяников, моряков… Но не потому, что их туда не берут – а потому, что женщины сами не хотят там работать. Работа там физически тяжёлая и опасная – в офисе или магазине гораздо приятней.

Впрочем, колумнистка «Газеты.ру» предпочитает более радикальные и широкие обобщения: «В чем же тогда причина? Моя версия заключается всего в двух словах, в этом извечном нашем «баба-дура», которое прочно засело в мужских головах еще со времен «Домостроя» и продолжает каким-то странным образом передаваться из поколения в поколение, несмотря весь культурный слой и достижения цивилизации… Исключения можно пересчитать по пальцам одной руки – как правило, это очень обеспеченные, самодостаточные, добрые и умные мужчины с прекрасным чувством юмора и собственного достоинства. Им не нужно было самоутверждаться за женский счет, как делают все адепты постулата «баба-дура» (потому что за мужской счет поди попробуй самоутвердись)».

То есть не просто женщинам финансово недодают, их еще и постоянно унижают мужешовинисты. Запомним последний тезис, он повторяется и в других колонках.

Интересен подход Сироты к аргументам. Сначала она категорично утверждает: «Всем известно, что в креслах начальников большей частью у нас восседают мужчины. В этом легко можно убедиться на любых торжественных собраниях представителей любой профессии». Потом при переходе к скучным фактам она признает, что просто «за время моей трудовой биографии начальниками были в основном мужчины».

Но так ли это? Практически в любой организации начальник отдела кадров или отдела бухгалтерии – женщина. Причем встречают там всех приходящих к ним по делу хамским обращением, «тыканьем» (причем 35-летняя рядовая бухгалтерша считает нормальным «тыкать» пришедшему за зарплатой 75-летнему начальнику другого отдела, которого перед этим ещё подержит в очереди в коридоре), расклеенными прямо на дверях крупно распечатанными объявлениями «бухгалтера не беспокоить или не получите зарплату».

Мне довелось пару раз основательно пообщаться также с сотрудницами рядового звена в банках и медицинских учреждениях, теми самыми, которые «сидят в окошке» и принимают документы. Впечатление печальное. Интересов в жизни кроме «полистать ленту в соцсетях» или «посидеть где-то в выходные с подружками» ноль. Помню, одна из них как чуть ли не самый интересный момент в своей жизни рассказывала детали того, как её мать выгодно сторговала сумку у уличного торговца в Турции. Другая удивила меня наличием юридического образования, а на вопрос, почему не пошла работать полицейским или адвокатом, честно сказала – в полиции работать надо много и начальство требовательное, а на адвоката экзамен я не смогу сдать, там надо либо законы хорошо знать, либо взятку большую давать.

Можно посетовать на жестокий мир мужешовинизма, но честно, кому нужен адвокат, который не знает законы? Или кто будет повышать безынициативного сотрудника? Вот и сидят они годами на работе, не требующей ни ответственности, ни инициативности, просто весь день «приняла документы – отдала документы» и потом домой.

Сирота пытаясь описать систему мужского превосходства, попадает в комический отрыв от реальности: «Мужчинам легче и чаще повышают зарплату (сложнее отказать приятелю, особенно в курилке), им реже хамят начальники (можно нарваться на жёсткий ответ), их легче и быстрее продвигают по служебной лестнице (опять смотри курилку или совместные возлияния)». В реальности давно уже бегают «на перекур», используя это как легальный повод прервать работу, практически только женщины. Пройдите мимо любого офисного здания или торгового центра – убедитесь.

Что касается заявленного Сиротой «самоутверждения мужчин за счёт женщин», довелось мне как-то в начале карьерного пути попасть в организацию, где целый отдел состоял целиком из представительниц прекрасного пола. Вот описать его можно было одним словом – клубок змей. Все ненавидели друг дружку и шипели друг на дружку. И такое, как говорят, во многих чисто женских коллективах. Ибо между мужчинами могут быть товарищеские отношения, а среди женщин всегда идёт жесточайшая конкуренция.

Опять же по поводу самоутверждения. Любой подтвердит, что на работе за один и тот же «косяк» с сотрудника-мужчины всегда спросят жёстче, чем с женщины. Набивший уже оскомину ответ «да это девушка у нас делала» универсально снимает ответственность за любой испорченный отчёт, презентацию или баннер на 9 мая с немецким танком…

И завершая про столь полюбившийся Сироте тезис про «нарваться на жёсткий ответ». Как раз повсеместно женщины очень любят хамить и провоцировать, как на работе, так и в быту, потому что им за это ничего не будет. Вспомните многочисленные истории хамства посетителям в тех же МФЦ или медицинских учреждениях, где рулят как раз женщины, или конфликты на улице, когда женщина откровенно «подначивает» своего спутника на усугубление ситуации, мол, «ты что, не мужчина, не ответишь ему».

«Глубинный страх перед женщиной»

Следующая в той же подборке колонка, вышедшая в «Газете.ру» 26 сентября – «Почему в России так популярны сериалы о проститутках» Марии Башмаковой. При обсуждении московских эскортниц дежурная истерика о том, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, явно проигрышна, поэтому её в этой колонке не поднимают.

Зато колумнистка привычно педалирует тезис о том, что мужчины просто садисты, им нравится унижать женщин: «А теперь представим, что зритель – мужчина, живущий с убеждением, что «все бабы – меркантильные суки». И развратные притом. То есть он сильно ранен этими самыми женщинами и жаждет мести. И включает сериал. А там эскортницу насилуют, унижают (можно и купюры фекалиями прилепить), а то и убивают, как животное на охоте. Заказчики один другого гаже, видимо, это их неправедные доходы морально уродуют. Но и девушки за деньги что хочешь сделают, да еще и предадут. И понимает такой зритель две истины: во-первых, вот оно, «настоящее лицо» женщины, о чем он всегда догадывался. А главное, насильник сериальных героинь свел счеты с негодяйками, отомстил».

Робко спросим – может быть, всё же не все мужчины садисты? Но у Башмаковой уже готов ответ: «Даже если у зрителя нет претензий к дамам, в любом случае заманчиво, как в компьютерной игре, примерить чужую роль – богатого мужчины, который может себе позволить услуги молодой красотки и обещает любые причудливые эротические утехи. Обещание: «Я сделаю для тебя всё» – от девушки в белье очень щекочет мужское эго». Вы же помните из предыдущей колонки Сироты навязываемый читателю тезис про «самоутверждение за счёт женщины». Надо закрепить!

Дальше, как сообщает в колонке Башмакова, в сериалах «мужчины демонстрируют другой глубинный страх – перед женщиной и её сексуальной притягательностью, одновременно и желая, и ненавидя предмет своей страсти». И страх перед женщиной, и садизм, и желание отомстить, и «пощекотать эго», чего только не приписали мужчинам.

Башмакова даже начала развивать тему о лузерстве мужчин: «Сидит себе зритель, изнуренный работой и одиночеством, дома, хмуро курит перед монитором, скрашивая вечер сериалами о проституции». Но быстро прервала, потому что так ведь можно дойти до еретических признаний, что живем-то мы не в обществе торжествующего патриархата, где все деньги у мужчин-начальников, угнетающих несчастных женщин-работяг.

«Сажают жену на хлеб и воду»

Не переживайте, нагнетание про финансовое угнетение женщин мужчинами с лихвой додаст другая колонка, вышедшая в «Газете.ру» 25 сентября – «Не путайте чайлдфри с вынужденной бездетностью» Анастасии Мироновой.

Здесь ужасы нагнетаются практически в духе сказочных историй про Синюю Бороду, отрубавшего головы своим женам: «Есть тип семей с мужем-тираном. Такие в декрете сажают жену на хлеб и воду, в одно лицо съедают дома все мясо и тратят зарплату на автотюнинг. При повышении дохода они не в жилье вкладывают деньги, не в здоровье, не в образование, а обновляют машину. Жена в это время в декрете выпрашивает у него деньги на покупку раз в год джинсов. В секонд-хенде!».

Не обошлось и без темы глобальной неполноценности мужчин как таковых. «Я вообще не верю, что мужчина имеет безудержный родительский инстинкт, – на голубом глазу утверждает Миронова. – Чаще это желание иметь социально одобряемую форму семьи или удержать любимую женщину, которая хочет детей. Если об одобрении общества мужчина заботится мало и влюбляется часто, он на себя бремя содержания детей брать не будет. Здесь-то и начинается промывка мозгов чайлдфри. Все известные мне семьи чайлдфри были такими: мужчина не хочет тратиться на детей, женщина поддакивает, дабы его не потерять. То же, кстати, и с браком без штампа в паспорте. Решение такое принимает мужчина, которому выгодно не жениться официально, а женщина вынужденно изображает противницу «штампа», чтобы и такой муж, без штампа, не ушел… Когда я слышу от женщины про регистрацию брака: «Нам это не надо», – понимаю, что не надо мужчине. Чью ипотечную квартиру они, например, вместе обставляют и оплачивают».

В какой перевернутой с ног на голову вселенной, оказывается, живет Миронова! Здесь, очевидно, обычные женские манипуляции вроде «нам надо поговорить!» с постоянным «капаньем на мозги» практикуют мужчины.

Насчёт же того, кому нужен брак, можно поспорить. Если речь идет о приехавших из далекой провинции девушках (случай самой Мироновой), стремящихся всеми силами быстрее закрепиться в столице, то да – брак с москвичом для них выгоден. Но на самом деле даже среди провинциалок каждая более-менее симпатичная понимает, что брак выгоден скорее мужчине, потому что ограничивает её в постоянном переборе кавалеров в поисках самой выгодной партии. «Да, я встречаюсь с другими мужчинами, но это мои друзья! Ты мне не муж и не можешь указывать!» – такой довод слышали многие. Ведь сейчас и без брака девушка может получать и все плюсы от отношений (цветы, рестораны, подарки, путешествия), заполняя с их помощью красивыми фотографиями свои соцсети, и при этом не демонстрировать в Сети, что она с кем-то в отношениях. Чуть подвернется мужчина побогаче и постатусней – можно сразу «арканить» его и бросить прежнего.

По поводу же финансов в браке, ремонта квартир и прочего, влияющего на рождаемость в конкретной взятых семьях, расскажу несколько историй из жизни близких мне людей.

Парень-технарь, сразу после окончания вуза женился на однокурснице – милой улыбчивой девочке. Жить было, где благо у её родителей была отдельная однокомнатная квартира, которую они им предоставили. Вскоре рождается первый ребенок – и девушка начинает буквально на глазах «кабанеть» как внешне (став вдвое толще мужа), так и в плане поведения. Как-то, приехав к его родителям, она категорично заявляет «квартира эта мне не нравится, но когда мы сюда переедем, мы ее продадим». Трехкомнатную квартиру его родителей, где те только что сделали ремонт, продают, с доли сына покупается новая двухкомнатная квартира, где за его счет делается и ремонт. Вот только, переехав туда, детей она рожать не спешит, за десять лет ребенок только один, хотя с работой у мужа всё хорошо, он уже начальник испытательной лаборатории. В итоге муж, устав от такой жены, начинает через какое-то время «ходить налево», быстрый развод, его выставляют из купленной им квартиры и он снимает жильё в Подмосковье.

Бизнесмен немного постарше возрастом описанного ранее героя, берт в жены женщину уже с ребенком от прошлого брака. Живут в её трёхкомнатной (от родителей) квартире, но он сразу делает там хороший ремонт, затем по мере развития бизнеса покупает себе и жене по джипу, возит отдыхать за рубеж. Но общий ребенок, как вы уже догадались, за десять лет брака только один рожденный вскоре после брака. Финал такой же, как у предыдущей (развод), только с одним уточнением – найдя себе нового мужа, героиня этой истории сразу же рожает ему ребенка (третьего на её счету) и дальше все.

То есть, рождение ребенка женщины часто используют лишь как дополнительную возможность удержать мужчину в начале отношений, а дальше, вне зависимости, сколько муж даёт денег и сколько комнат в квартире, рожать не хочет.

Бывают случаи и другого рода. Ещё один бизнесмен, только уже уровнем повыше, сделавший состояние в сфере IT, женился на девушке которая в браке настояла на сохранении её девичьей фамилии (уже сигнал об отстранении от мужа) и за десяток лет совместной жизни не родила ни одного ребенка (хотя он очень хочет). Условия жизни у неё отличные, жизнь класса люкс, причем, не работая, она живёт лучше своего мужа – он летает по делам бизнес-классом (а иногда и экономом), а она по своим делам личным джетом; машина у неё в несколько раз дороже и т.д. Зато за годы совместной жизни она умудрилась внушить мужу, что всем он обязан ей, потому что она своим присутствием «вдохновляет его на успехи», хотя успешный бизнес у него был и до брака с ней.

И число таких примеров можно легко умножить…

Модная «повесточка»

И это я процитировал всего три статьи, вышедших только в одном популярном издании за три дня. А сколько там таких про мужчин-садистов выходит за год? А всего по стране? Представляете, какое информационное цунами обрушивается на читателей?

Добавим к этому параллельные жанры в том же направлении, например, женский стендап. Одна из любимых тем (а у некоторых стендаперш вроди Зои Яровицыной с ТНТ – вообще единственная) – мужчины, мол, это какие-то павианы, которые интересуются только игрой в приставку, без жены не могут найти холодильник в квартире и т.д. Эксплуатирующую такую же тематику рекламу, в которой пузатый беспомощный мужик не может без жены даже сосисок пожарить, высмеивали ещё в 2019 году.

Что интересно, по времени появления и развития все это творчество это совпадает с модной западной «повесточкой», в которой мужчины исключительно угнетают женщин, завидуя их уму и прочим качествам. Вспомним какой-нибудь голливудский блокбастер вроде «Капитана Марвел» (2019 год) – мужчины там только отрицательные персонажи, стремящиеся поглумиться над героиней и подорвать ее веру в собственные силы.

Можно задаться вопросом, кто ж подрывает рождаемость-то таким образом?

Владислав Мальцев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В российских СМИ наблюдается тенденция к негативному освещению мужчин и популяризации ненависти к ним.

2. Статьи в популярных изданиях часто изображают мужчин как:

– Финансовых угнетателей женщин

– Садистов, желающих унижать женщин

– Эмоционально неполноценных

– Неспособных к полноценному родительству

3. Автор оспаривает утверждения о том, что:

– Женщинам платят меньше из-за дискриминации

– Мужчины занимают большинство руководящих должностей

– Мужчины легче продвигаются по карьерной лестнице

4. Приводятся примеры, где женщины используют рождение детей для манипуляции мужчинами или отказываются от рождения детей, несмотря на хорошие финансовые условия.

5. Автор указывает на параллели между российскими публикациями и западными трендами, изображающими мужчин в негативном свете.

6. Высказывается обеспокоенность влиянием такого контента на общество и рождаемость.

Вывод:

Статья критикует тенденцию в российских СМИ и поп-культуре, направленную на негативное изображение мужчин. Автор считает, что такой подход искажает реальность, игнорирует сложности, с которыми сталкиваются мужчины, и может иметь негативные последствия для общества, в том числе влиять на демографическую ситуацию. Автор призывает к более сбалансированному и объективному освещению гендерных вопросов в медиа.