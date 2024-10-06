Современная война и противобункерное оружие
Современная война и противобункерное оружие
Аннотация:
27 сентября 2024 года Израиль ликвидировал генерального секретаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллу в его подземной штаб квартире. В операции ЦАХАЛ использовались проникающие боеприпасы для уничтожения бункеров, иными словами, противобункерные бомбы. Эта операция стала поводом для нашего разговора о том, насколько подземные укрытия, бункеры, эффективны, как меняется современная война, и что влияет на успехи противобункерного оружия. Конечно, поговорили и об истории соответствующего оружия.
А “Точка-У” это шо ?