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Современная война и противобункерное оружие

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Современная война и противобункерное оружие

Аннотация:

27 сентября 2024 года Израиль ликвидировал генерального секретаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллу в его подземной штаб квартире. В операции ЦАХАЛ использовались проникающие боеприпасы для уничтожения бункеров, иными словами, противобункерные бомбы. Эта операция стала поводом для нашего разговора о том, насколько подземные укрытия, бункеры, эффективны, как меняется современная война, и что влияет на успехи противобункерного оружия. Конечно, поговорили и об истории соответствующего оружия.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9424153.html
Метки: авиация, бункеры, Видео, Израиль, ливан, насралла, Палестина, фортификация
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