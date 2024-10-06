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Народный учитель СССР Алексей Михайлович Иванов (1982)

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О народном учителе СССР, преподавателе истории и обществоведения, директоре Каменно-Степной общеобразовательной средней школы Воронежской области Алексее Михайловиче Иванове.
На момент съемок, он 40 лет проработал в школе и считает задачей сельского учителя не только дать ученикам объем знаний, но и подготовить их к жизни, привить любовь к земле. Многие выпускники остались работать в селе.
В 2013 году Каменностепной СОШ присвоено имя ее директора и учителя – Алексея Михайловича Иванова.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1982
Автор сценария и режиссер Борис Голдаев

#учитель #АлексейИванов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=koHHK9O02nc
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