Для сообщества независимых стран характерен разброс мнений, который очень непросто привести к единому показателю. Объединение позиций / точек зрения происходит в несколько этапов. Вначале подписывается рамочное соглашение о намерениях, в логике за всё хорошее, против всего плохого, где каждый находит отражение своих взглядов и позиций. После, в рамках существующего соглашения, идёт процесс сближения позиций, выработки общих программ и принципов, к которым постепенно присоединяются все или практически все участники. Конформизм.

Далее второй, третий и т.д. такты, направленные на максимальное сближение позиций. Мотивы такого движения стандартны – приближение наступления светлого и/или предотвращение ужасного будущего. Со стороны может показаться, что это естественные и разумные процессы, а итоговое согласие будет обретено на средневзвешенных позициях (см. рисунок). В реальности подобное происходит редко, чаще всего участники не видят смысла в достижении консенсуса, отказе от собственных позиций, уподобляясь жильцам многоквартирного дома, где каждый ищет личной выгоды и не готов снижать требования. Без сильной внешней угрозы / внешней воли всё так и остаётся на уровне благих пожеланий.

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После окончания Холодной войны в мире появилась сильная внешняя воля в лице США / Кластера транснациональных корпораций, что начали продвигать свои взгляды и представления, делая это не силой и в лоб, а постепенно навязывая и форматируя, в логике психоисторической войны. Практически все международные институты и соглашения были взяты под контроль и постепенно превратились в лоббистов либеральных и ультралиберальных смыслов. Внешне ничего не изменилось, но в уравнении поиска баланса интересов появился беспринципный мастер игры, что самовольно менял правила, исходя лишь из собственной выгоды.

Ничего удивительного, что консенсус находился не на уровне средневзвешенного, а за пределами изначальных позиций абсолютно всех участников, включая государства США. Изменение правил создаёт очень большое пространство для манипуляций и неспешного проталкивания своих интересов в двуличной логике: «Вы не понимаете, это другое». Данная стратегия работает, если в запасе много времени, есть возможность поиграть на противоречиях, постепенно отравляя и хватает искусства не передавливать, варя лягушку постепенно.

В 2010-е гг. в мире не осталось больших и влиятельных международных структур и институтов, что не держались форматов и интересов ТНК. Стремительные исключения России из множества организаций в начале 2022 г. явно продемонстрировали, кому реально все они служат. Об этом нужно помнить и не тратить время на попытки договориться с марионетками и слугами противника, утратившими свободу выбора и воли.

В отношении противостояния подобным соглашениям нет единой стратегии, одни выгодно игнорировать, открыто выступая против, другие ограничивать, создавая параллельные аналоги, в третьи нужно вступать и на правах авторитетного и значимого участника блокировать любые процессы углубления, вплоть до формирования открытой оппозиции, вынуждая показывать истинное лицо. Показательна была стратегия Британии, что вошла в ЕС и всячески ослабляла его, снижая субъектность, а как стало выгодно, вышла. С одной стороны, нельзя отступать от своих интересов, с другой – действовать надо тонко, не позволяя обвинять в неконструктивной позиции.

И, да, описанный подход не характерен для России, в нашей традиции соблюдать правила игры, особенно если мы их сами установили, своего рода отражение концепции «свободы воли», которая дарована Господом человеку и не может быть нарушена…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Объединение позиций независимых стран происходит постепенно, начиная с рамочных соглашений.

2. После окончания Холодной войны США и транснациональные корпорации начали продвигать свои интересы через международные институты.

3. Консенсус в международных организациях часто достигается за пределами изначальных позиций участников.

4. К 2010-м годам большинство международных структур оказались под влиянием транснациональных корпораций.

5. События 2022 года показали, что многие международные организации служат интересам определенных групп.

6. Нет единой стратегии противостояния манипулятивным соглашениям: некоторые нужно игнорировать, другие – ограничивать, в третьи – вступать для блокирования нежелательных процессов.

7. Россия традиционно склонна соблюдать правила игры, особенно установленные ею самой.

Вывод:

Статья описывает механизмы манипуляции "правилами игры" в международных отношениях. Автор подчеркивает, что после Холодной войны США и транснациональные корпорации получили возможность влиять на международные институты в своих интересах. Это привело к ситуации, когда многие организации перестали служить интересам всех участников. Автор призывает к осторожности в отношениях с такими структурами и предлагает различные стратегии взаимодействия с ними, отмечая при этом, что традиционный подход России к соблюдению правил может быть неэффективным в текущих условиях.