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Жатва арабской весны: Ливан, Сирия, Египет и Ливия | Николай Азаров

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Николай Азаров о международном сотрудничестве на Ближнем Востоке, последствиях цветных революций и гражданских войн.

Ведущий: Максим Романычев

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#НиколайАзаров #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Беседа Николая Азарова касается ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке после Арабской весны, а также роли Украины в экономических и дипломатических отношениях с этими странами. Основные тезисы:

1. Экономическое сотрудничество Украины и стран Ближнего Востока: Азаров акцентирует внимание на важности экспорта украинской продукции, особенно аграрной и машиностроительной, в Египет, Ливан, Сирию и Ливию.
2. Египет и его потенциал: Несмотря на внутренние политические колебания, Египет имел хорошие возможности для экономического роста. Азаров обсуждает сотрудничество в сфере космической и авиационной промышленности, упоминая запуск египетского спутника с помощью украинской ракеты.
3. Арабская весна и её последствия: Азаров подчёркивает негативное влияние революций на стабильные страны региона, приводя в пример Египет, Ливию и Сирию, где политические и экономические системы были разрушены, а Украина потеряла возможность реализовать крупные проекты.
4. Ливия и её разрушение: В Ливии до революции существовала высокая социальная защита населения. Однако свержение Каддафи, поддержанное Западом, привело к распаду государства и хаосу.
5. Роль внешних сил: Азаров критикует вмешательство западных стран, таких как США и Франция, в дела Ближнего Востока и Северной Африки, считая, что они способствовали дестабилизации региона ради собственных интересов.

Вывод: Ближний Восток и Северная Африка имели значительный потенциал для экономического и социального развития. Однако вмешательство внешних сил, особенно в ходе Арабской весны, привело к разрушению государств и утрате важных международных соглашений. Украинские инициативы, направленные на сотрудничество с этими странами, также не смогли реализоваться из-за политической нестабильности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4TrudVuq1po
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12998 10138
    chu три часа назад

      Долгие исторические знания Азарова как он хорошо сотрудничал с Израилем не интересны сейчас никому.

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