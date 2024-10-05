Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубица М198, три 105-мм орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны.

Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18527 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15619 орудий полевой артиллерии и минометов, 26942 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России