Чем дальше, тем больше для меня это – праздник с запахом не только опавшей листвы, но и фальши.

День, когда приторно славят тех, кого остальные 364 дня старательно загоняют под лавку.

Неприлично низкими зарплатами.

Бесправием перед чиновниками, учениками и их законными представителями.

Тоннами (или гигабайтами, у нас же цифровизация) всевозможных отчетов, анкет, опросов и регистраций на никому не нужных сайтах, одинаково бессмысленных конкурсов и активностей, на которые обязательно нужно организовать себя, учеников, а иногда и родителей.

Постоянными реформами, нововведениями, «инновациями», никак не подкрепленными ни научными обоснованиями, ни методическим обеспечением.

Когда-нибудь, очень хочется верить, я доживу до того момента, когда учитель, приходя в школу, не столкнется ни с одним из этих всадников школьного апокалипсиса. И сможет просто учить своих учеников.

А. Гончаров.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. День учителя воспринимается автором как праздник с элементом фальши.

2. Учителей чествуют один день в году, но в остальное время их положение оставляет желать лучшего.

3. Основные проблемы учителей:

– Низкие зарплаты

– Бесправие перед чиновниками, учениками и родителями

– Чрезмерная бюрократическая нагрузка (отчеты, анкеты, опросы)

– Участие в бессмысленных конкурсах и мероприятиях

– Постоянные реформы и нововведения без должного обоснования и поддержки

Вывод:

Автор критически оценивает современное положение учителей в России. Он указывает на противоречие между торжественным чествованием педагогов в День учителя и их реальными проблемами в течение года. Основная мысль заключается в том, что учителя сталкиваются с множеством трудностей, которые мешают им выполнять свою главную функцию – учить. Автор выражает надежду на то, что в будущем эти проблемы будут решены, и учителя смогут сосредоточиться на своей основной задаче без лишних препятствий.