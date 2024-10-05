С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Чем дальше, тем больше для меня это – праздник с запахом не только опавшей листвы, но и фальши.
День, когда приторно славят тех, кого остальные 364 дня старательно загоняют под лавку.
Неприлично низкими зарплатами.
Бесправием перед чиновниками, учениками и их законными представителями.
Тоннами (или гигабайтами, у нас же цифровизация) всевозможных отчетов, анкет, опросов и регистраций на никому не нужных сайтах, одинаково бессмысленных конкурсов и активностей, на которые обязательно нужно организовать себя, учеников, а иногда и родителей.
Постоянными реформами, нововведениями, «инновациями», никак не подкрепленными ни научными обоснованиями, ни методическим обеспечением.
Когда-нибудь, очень хочется верить, я доживу до того момента, когда учитель, приходя в школу, не столкнется ни с одним из этих всадников школьного апокалипсиса. И сможет просто учить своих учеников.
А. Гончаров.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. День учителя воспринимается автором как праздник с элементом фальши.
2. Учителей чествуют один день в году, но в остальное время их положение оставляет желать лучшего.
3. Основные проблемы учителей:
– Низкие зарплаты
– Бесправие перед чиновниками, учениками и родителями
– Чрезмерная бюрократическая нагрузка (отчеты, анкеты, опросы)
– Участие в бессмысленных конкурсах и мероприятиях
– Постоянные реформы и нововведения без должного обоснования и поддержки
Вывод:
Автор критически оценивает современное положение учителей в России. Он указывает на противоречие между торжественным чествованием педагогов в День учителя и их реальными проблемами в течение года. Основная мысль заключается в том, что учителя сталкиваются с множеством трудностей, которые мешают им выполнять свою главную функцию – учить. Автор выражает надежду на то, что в будущем эти проблемы будут решены, и учителя смогут сосредоточиться на своей основной задаче без лишних препятствий.
Чтобы человек просто пришел на работу и просто делал только свою работу такого не бывает нигде. Желание заработать больше толкает учителя на то, чтобы он “грыз” другого учителя. Но больше зарабатывать от этого не получается. Среди родителей примерно тоже самое. Бесправия нет. В руках учителя есть характеристика и дача знаний.
Учитель это не заработок а призвание. Хотя заработать учитель может репетиторством.
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Ранее медсестра была рада, когда ей работяга с завода давал в карман шоколадку к чаю. Сейчас в Белоруссии во всех кабинетах лечащих поставлены камеры и взятку брать нельзя. Врачи стали получать зарплату больше чем сварщик на заводе. Теперь сварщик должен найти пути как дать взятку и чтобы его не заметили камеры. Если не дал, то после снятия болей можно пойти на завод работать на четвертый день.
Верно ли сделал Президент ???
https://www.youtube.com/watch?v=yknvwCONhJk
Это к чему твой такой юмор ? Ваши в Раде решили на Белоруссию напасть.