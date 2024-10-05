Я эту историю не до конца рассказал. Не хотел расстраивать. Но после очередной сегодняшней поломки очередного "шедевра" нашего автопрома всё же дорасскажу.

В самый напряженный момент боя с наседавшими дронами противника мимо нас по проселочной дороге в клубах пыли промчался новый УАЗ "Патриот" с военными пассажирами. Цвета его я не запомнил, темно было, ночь безлунная. Метрах в двухстах от нас он остановился и заглох. Сидевшие в нем трое бойцов высыпали из авто и побежали в сторону лесополки, а водитель, я наблюдал за ним в тепляк, под свист прилёта снаряда открыл капот и завис над капризным мотором. За этой сценой с интересом наблюдало с десяток дронов-разведчиков неприятеля.

Бой продолжался. Вскоре вернулись те трое с каким-то набором инструментов и принялись реанимировать умерший некстати "Патриот".

Для понимания – всё это происходило в 3 км от ЛБС, прямо на дороге, ведущей к шипящему огнем фронту.

Почему противник не накрыл их залпом артиллерии? Это хороший вопрос. Думаю, вражеские операторы дронов, разъезжающие по ту сторону фронта на иностранных джипах, просто потешались над этой сценкой борьбы русских солдат с российским автопромом. Возможно, делали ставки, заведётся ли у этих русских мотор?

Пока мы находились на огневой позиции, прикрывая куполом своего РЭБа не только себя, но и этих бедолаг, они всё ж сумели завезти "Патриот", впрыгнули в него и стремглав скрылись с наших глаз в низине. Взрывов оттуда мы не слышали, надеюсь, что бойцы благополучно добрались до цели. Но вот написать об этом я решил-таки.

Поставляемые на фронт автомобили приходят в ужасном состоянии, хотя вроде совсем новые. Раздаточная коробка передач очень хилая. Из редуктора постоянно течет масло. Ресурс двигателя очень маленький. Причем, везде разный. На пикапах УАЗ, на которых мы ездили в Донецке, на пяти тысячах км моторы заклинило. На моем личном зелёном "Патриоте" на 30 тысячах пробега застучал мотор. Другой наш УАЗ на 40000 км пока еще ходит, что странно.

Всё это говорит об отвратительном качестве сборки и недостойном качестве самих деталий и комплектующих. Халтура, господа! Но я бы даже сказал: преступная халтура, так как в результате этих заводских безобразий, как в описанном мной случае, двигатель глохнет на глазах противника, доставляя ему удовольствие поржать, а нашим парням – ужас бессмысленной гибели на потеху лютого врага. Не верите? Да посмотрите на обочины всех прифронтовых дорог, превратившихся в кладбище машин. Да, половина из них сгорела от ударов вражеских дронов, но вторая половина тупо сломалась и затем, обездвиженная, была размотана огнем неприятеля.

Сколько при этом погибло и было ранено наших бойцов – по вине непрофессиональной, некачественной работы автопредприятия, я не знаю, но то, что таких людей мы потеряли много, я в этом уверен.

И это при том, что благодаря СВО резко вырос спрос на способный ездить по бездорожью транспорт. Казалось бы, заводы, наконец, получили супер-заказы, теперь могут работать хоть в три смены, прибыль пошла! Я и себе УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой неделю искал с помощью знакомых автосервисов – так нет их в Москве, все на фронт разобрали!

Да вот беда – до фронта это унылое железо без ремонта самостоятельно доехать не может. Видимо, надо впереди тройку жеребцов привязывать и пулемет "Максим" сзади поставить, чтоб получилась "ульяновская тачанка"… На самом деле не смешно, а стыдно за этих людей, которым доверили такое важное для фронта дело, а они его так бесславно проср@ли.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Автор описывает случай, когда новый УАЗ "Патриот" с военными заглох в опасной зоне близко к линии фронта.

2. Военным пришлось ремонтировать автомобиль под наблюдением вражеских дронов.

3. Автор отмечает низкое качество поставляемых на фронт автомобилей УАЗ:

- Хилая раздаточная коробка передач

- Протечки масла из редуктора

- Малый ресурс двигателя (от 5000 до 40000 км)

- Непостоянство качества сборки

4. Из-за поломок техники на прифронтовых дорогах образовалось "кладбище машин".

5. Автор считает, что низкое качество автомобилей приводит к потерям среди военных.

6. Несмотря на возросший спрос на внедорожную технику из-за СВО, качество продукции не улучшилось.

Вывод:

Автор критикует качество производства отечественных автомобилей УАЗ, поставляемых на фронт. Он считает, что низкое качество сборки и комплектующих приводит к частым поломкам в критических ситуациях, что подвергает опасности жизни военнослужащих и негативно влияет на боеспособность армии. Автор называет это "преступной халтурой" и выражает разочарование в том, что даже в условиях повышенного спроса и важности задачи производители не смогли улучшить качество своей продукции.