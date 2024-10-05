Нововведения для каналов с более чем 10 тыс. подписчиков



В рамках подготовки к вступлению в силу новых положений законодательства, повышающих прозрачность деятельности пабликов и каналов с более чем 10 тысяч подписчиков, опубликованы проекты постановлений Правительства России и приказа Роскомнадзора

Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября 2024 года. За это время все заинтересованные стороны могут направить свои предложения по корректировке опубликованных проектов.

Что меняется:

Паблики и каналы в соцсетях, набравшие больше 10 тысяч подписчиков, после верификации будут включаться Роскомнадзором в перечень публичных страниц с аудиторией больше 10 тысяч пользователей. Владелец такого ресурса самостоятельно направляет минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные.

Это можно будет сделать тремя способами:

- через портал Госуслуг

- через сайт Роскомнадзора

- с помощью чат-бота в социальной сети

Это безопасная и простая процедура.

При включении паблика в перечень Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу социальной сети. Социальная сеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Защита информации:

Вся информация из перечня будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включён канал в перечень или нет.

Что будет, если не представить сведения:

Не идентифицированные таким образом паблики и каналы с более чем 10 тыс. подписчиков не смогут размещать рекламу и собирать пожертвования на свою деятельность, а их сообщения нельзя будет репостить. Убедиться, есть ли канал в реестре, рекламодатель легко сможет по ссылке, размещённой в канале.

Цель нововведений:

Многие паблики и каналы в социальных сетях собирают большую аудиторию, которая сама по себе становится ресурсом. Доступ к этой аудитории интересен не только рекламодателям, но и злоумышленникам. Массово регистрируются фейковые аккаунты, через не верифицированные каналы запускаются разного рода финансовые пирамиды. От этого страдают и пользователи, и добросовестные владельцы каналов. Развитие интернет-экономики напрямую зависит от доверия аудитории, поэтому в дополнительной защите от мошенников и манипуляторов заинтересованы все стороны.

Почему именно от 10 тысяч подписчиков:

В других странах также существуют различные формы регулирования публичных страниц с количеством подписчиков от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч подписчиков. В России, к примеру, для периодического печатного издания начиная с тиража 1 тысяча экземпляров обязательна регистрация в качестве СМИ.

Как помогут нововведения:

защита от фейковых страниц: новые механизмы помогут защитить владельцев популярных пабликов и каналов от аккаунтов-двойников;

защита от мошенников: верификация поможет защитить граждан от незаконных действий со стороны недобросовестных пользователей;

повышение доверия аудитории: у пользователей появится простая возможность убедиться, имеют ли они дело с верифицированным источником информации.

PS. Ожидаемый процесс деаниномизации Телеграма и прочего.

Основные вопросы.

1. Безопасность передаваемых данных.

2. Методы наказаний для тех, кто не отправит данные в реестр.

В конце года увидим.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Вводятся новые правила для каналов и пабликов с более чем 10 000 подписчиков.

2. Владельцы таких ресурсов должны будут предоставить базовые сведения о себе и канале в Роскомнадзор.

3. Верифицированные каналы будут включены в специальный перечень.

4. Информация будет храниться в зашифрованном виде без публикации.

5. Неверифицированные каналы не смогут размещать рекламу, собирать пожертвования и их посты нельзя будет репостить.

6. Цель нововведений – защита от фейковых аккаунтов и мошенников.

7. Подобные меры регулирования существуют и в других странах.

8. Нововведения должны повысить доверие аудитории и защитить пользователей.

Вывод:

Данные изменения направлены на повышение прозрачности и безопасности в сфере социальных медиа с большой аудиторией. Однако они также вызывают вопросы о конфиденциальности данных и методах воздействия на неподчинившихся. Это может рассматриваться как шаг к деанонимизации популярных каналов в мессенджерах и социальных сетях. Эффективность и последствия этих мер станут ясны после их внедрения в конце года.