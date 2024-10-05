Именно это написано на старой французской карте Келлера 1298 г-1590 г.: «за Волгой на ВОСТОКЕ напротив Кавказских гор живут Великие Тартары, самые ГЛАВНЫЕ и ДРЕВНИЕ из которых Езахадары, Перекопы, Козаны, Нагаи, и КАЗАКИ, в совокупности они именуются Ордой. Своего ИМПЕРАТОРА они кличут ХАМ». Карта прямо говорит, что «тартары» это казаки, а историки нам «втюривают» монгол и татар. Они живут за Волгой на Востоке и контролируют Кавказ. Их исходное отечество в Восточной Сибири и оно конкретно описано у Марко Поло именно там (см. ниже «Отечество»).

ИТАК. Казачество это чисто российское-русское явление, это военное сословие. У тюрок (башкир, татар, алтайцев и удмуртов) такого сословия нет, но некоторых инородцев казаки принимали в свои ряды на службу (калмыки и др.) в последние времена из-за «дефицита кадров» и в пограничных областях. Если исходное отечество казаков находилось на Тихоокеанском Востоке, то понятно, что они ушли оттуда на Русь (по катастрофическим причинам). Несмотря на это, современные историки исключили казаков из коренных народов Восточной Сибири и назвали их колонизаторами, когда те вернулись на отеческие земли Восточной Сибири в 17-19 веках.

-Казаки нам всем известны. Самые крупные группы –это Сибирское казачество в Зауралье, Уральское казачество со столицами Оренбург, г. Уральск, Даурские казаки в Забайкалье и на реке Амур, Прикавказские казаки (черкесы и т. д.), Кубанские казаки, Запорожские и Донские казаки на Украине. Это славяне, европеоиды. Это и сейчас военное сословие в России.

-Козаны. Название явно состоит из двух слов Коза Ана (Ана мать Афета, по версии автора, п. 127. Земля Ноя). На Украине популярен «козак Мамай» в шароварах и он явно из козанов. Тогда козаны должны быть в шароварах, как Запорожские казаки и Мамай.

Это военное сословие -славяне русско-польско-литовского происхождения («Русская Литва» Мамая). В «Летописном своде Ивана Грозного 16 в.» он назван «Восточный Полновеликий Царь» (п.112 , «Мамай с литовским уклоном…»). На русской иконе он светловолосый славянин и к монголам не имеет никакого отношения.

-Перекопы. Этот топоним сохранился до сих пор. Это город Перекоп на Крымском перешейке. По утверждению П. Палласа, «Перекоп» является исконным славянским названием топонима, от которого произошли все остальные, включая крымскотатарское, греческое и др.». Это должны быть славяне. Слово русское и означает, что они землекопы, возводили земляные валы, укрепления. Это их специализация. Логично предположить, что они осели в Перекопе.

-Езахадары. Так как тартары добывали пропитание охотой, то можно предположить, что езахадары-охотники. На карте Келлера на картинке они охотятся на кабанов и медведей.

В этих краях и сейчас очень много медведей. Так что среди них должны быть «медвежатники»-охотники на медведей. Буква «з» ещё сохранилась в белорусском языке (мядзьведзь) и бретонском (arzed) и в слове «берёза» (версия автора). Вот медвежатник на карте Келлера.

-Нагаи «тартары» (не татары) указаны на карте Келлера в районе устья Волги и Урал (Яик) (см. карту вверху). Они тоже сюда пришли с Тихого океана. К ним, судя по имени, должны иметь отношение нагайбаки. Они, действительно, казаки (фото казаков нагайбаков из села Париж с балалайкой), православные.

Казаки нагайбаки

Их прежнее название-«уфимские» в википедии («утинские» от Мировой Утки, автор). Так называлось обрусевшее венгерское население от белых иугоров (австрийцев?) в стране «Уфа» до прихода сюда в 17 веке башкир. «Уфу» переименовали в советское время в Башкирию (п. 128. «Как запутать историю на примере истории башкир»). Проживают они в основном в Челябинской области. Ни к башкирам, ни к татарам они не имеют никакого отношения. Оказалось, их искусственно приписали к татарам, исключив их и кряшенов из списка национальностей. «К указанному количеству татар следует прибавить ещё 101.5 тысяч человек с неточным обозначением народности кряшен». Сами нагайбаки всегда подчеркивали: «Нагайбаки по национальности никогда не были татарами и никогда себя не считали таковыми». Они называли себя казаками. «Мы - кырэшыны!» («Зигзаги истории и нагайбаки» Проза.Ру. Руслан Утешев-нагайбак). Они происхождением от правенгров иугоров.

Вот этих товарищей-российское, русское и праславянское казачество, учёный Николай Гумилёв превратил в этнических монгол и татар (тюрок) 13 в. Но его версия не подтверждается фактами. Если следовать его версии, всё население России должно быть хотя бы наполовину тюркским, ведь тартары «влились» в Русь. По описанию Марко Поло тартары были самыми многочисленными. Но численность тюрок в России- ничтожная! Посмотрите на численность населения всей территории России, в том числе Западной и Восточной Сибири. Везде подавляющее большинство русских (105 млн. русских и 4, 7 млн. татар, монгол нет вообще). Причём, русские живут на самых лучших землях, на реках издавна. Посмотрите на карту этносов СССР. Русские везде вдоль рек в Сибири (оранжевый цвет).

И генетика тоже указывает на отсутствие смешения с тюрками. Версия Гумилёва и версия тюркская не подтверждаются национальным составом и генетикой. Если бы во времена Гумилёва был интернет, он написал бы совсем другую книгу, если, конечно, он не русофоб. А вот если с Востока шли славяне, родственные русам, а не тюрки, тогда все вопросы отпадают. Тогда сразу возникает следующий вопрос- кто пришёл на Русь вместо придуманных тюрок.

Кто были этими казаками

Посмотрите на донского казака Недорубова 2–х метрового роста и скажите мне, что он тюрок. Недорубов герой двух войн. Судя по отчеству Иосифович, он из староверов. Именно русские староверы называли себя библейскими именами, так как считали библию своей историей, а не евреев. Все староверы, возвращающиеся сейчас из Бразилии, Африки, имеют библейские имена. Вот почему в Сибири и у русских в России библейские имена распространены в отчествах и фамилиях (Яковлевы, Абрамовы).

Так, кто же были эти казаки. В «Сказании о Словене и Русе…» прямо сказано, кто были этими казаками. Там сказано, что потомки Скифа и Зардана происхождением от Афета вышли с Севера на Чёрное море и Русь. Это Скифы и Зарданы пришли на Русь, а не тюрки-монголы.

Причём Скифы «итра» и Скифы «экстра» показаны конкретно на карте Келлера на реке Лена и в верховьях реки Оби на Алтае. Вот они на карте Келлера. Так и написано Скифы (подчёркнуты белой линией). Это 1298 год.

Вот так выглядели Скифы.

Они Скифы-конники на золотом гребне. Внизу 4 Льва. Они с бородами в штанах с горохами. В греческих мифах (см. ниже «Атаманты») Скифы должны быть описаны, как Кентавры-конники, «сросшиеся» с конями.

Если от Скифа и Зардана родились 5 братьев от единого отца: Словен, Рус, Болгар, Коман (на Днепре, восточная Украина), Истер (на Днестре Молдавии и Зап. Украины, и Истре (Дунай) в Венгрии и Австрии), то эти племена и были в составе тартар (казаки) и они славяне (источник 4).

Итак. На Русь пришли КАЗАКИ происхождением от Скифа и Зардана, а не монголы и тюрки в тюбетейках. Бородатость – отличительный признак КАЗАКОВ и всех тартар. «Сарацины, христиане и ТА(Р)ТАРЫ носили бороды» (Марко Поло). У монгол нет бороды. По версии автора, их должны называть бородачами, барбарами, то есть ВАРВАРАМИ.

Общепринятая версия происхождения казаков.

Несмотря на то, что казаки чисто российское явление (военная каста у российского царя), историки считают слово казак тюркским и монгольским (?). В общепринятой версии историков казачество образовалось от беглых крепостных крестьян («История казачества», интернет). В «Большой Российской энциклопедии» в электронной версии интернета «КАЗА́ЧЕСТВО (от тюрк. казак, козак– удалец, вольный человек)…». Это объяснение даёт советский востоковед Василий Бартольд-исламовед, немецкого просхождения. Когда русскую историю и топонимы объясняют исламоведы, то русская история сразу превращается в тюркскую. Интересно было бы прочитать его труды в 9 томах. У тюрок российских (башкиры, татары, удмурты, алтайцы) нет сословия казаков. Эта версия родилась из-за того, что южное казачество говорило на языке, который историки считают сейчас тюркским (Геродот называет его скифским), который тюрки заимствовали. Если Скиф пришёл на Русь, то и язык его скифский, причём смешанный с русским (греческим). Скифские слова-Папей (Зевс), Апи (Гея), Гойтосир (Апполон), Аргимпаса (Афродита), Табити (Гестия), Фагимасад (Посейдон у царских скифов), Сколот (Скифы) (59/4 «История» Геродота). Здесь явно русское слово «сколот»-дружина, как и слово «Папа». Тюрки (татары) заимствовали скифский язык и русские слова, например «ухэдэ» с татарского значит «уходи».

Больше всего удивляет версия историков о происхождении слова «казаки» от монгольского (!) языка. В России нет монгольских казаков. Зачем объяснять из монгольского языка, которого вообще нет в России? Всё вполне логично должно объясниться из русского языка. В слове «Казак» содержится основа-корень «Аз»-первая буква алфавита. Что указывает на происхождение от «первых» -сыновей Ноя (Афета), а вероятнее всего, от имени первопраматери «Азы». «Ки» частица удалённости-граница, как, например, есть Ликия и КиЛикия. А слово «Козаны» прямо указывает на прамать Анну (мать Афета - Коза Ана, версия автора, п. 127).

Отечество КАЗАКОВ

Карта Келлера оказалась приложением к книге Марко Поло и на ней конкретно указаны их земли на реке Тартар (р. Омолон и Колыма) и земли у Сахалина. Название Татарский пролив (на английском написано Тартарский) указывает на их место проживания у Сахалина. Здесь появлялся первый Луч Света (Фара-Тара) при восходе Солнца над Миром. Появляется Заря на океане (Зардан). Это Восточная Сибирь. В книге в современном издании «тартары» в оригинале потеряли букву «р» в середине и превратились в «татар». Но на карте Келлера они с буквой «р» и в оригинале на старофранцузском языке книги тоже. Так что, читая «татары», подразумевай «тартары». Вот, что пишет Марко Поло.

«Случилось, что та(р)тары сильно размножились; увидел ПОП ИВАН, что много их, и стал он думать, не наделали бы они ему зла; решил он расселить их по разным странам и послал ВОЕВОД своих исполнить то дело. Как услышали татары, что поп Иван замышляет, опечалились они, да все вместе пустились на СЕВЕР в степь, чтобы поп Иван не мог им вредить. Возмутились против него и перестали ему дань платить. Так они прожили некоторое время» (Гл. LXIV).

« Город КАРАКОРОН в округе три мили, им первым овладели татары, когда вышли из своей страны». Вот он на реке Тартар (Колыма) на карте Келлера, там, где пирамиды нарисованы в красном кружке слева. Это современный Среднеколымск.См.современную карту ниже.

«Они стали ВЛАСТВОВАТЬ и распространились по СВЕТУ. Татары, нужно знать, жили на севере, в ЧИОРЧИЕ, в той стране большие равнины и нет там жилья, ни городов, ни замков, но славные там пастбища, большие реки и воды там вдоволь. Не было у них князей, платили они ВЕЛИКОМУ ЦАРЮ и звали его по-своему УНЕКАН, а по-французски это значит «ПОП ИВАН»; это тот самый поп Иван, о чьём ВЕЛИКОМ МОГУЩЕСТВЕ ГОВОРИТ ВЕСЬ СВЕТ (Мир). Татары платили ему ДАНЬ, из десяти скотов одну скотину». Вот на карте Келлера и современной карте два Чиорчиана севернее Камчатки (хребет Ширшова справа) и на реке Синяя-приток Лены, там «Олёкминский заповедник». Из текста следует, что все тартары (КАЗАКИ) сначала подчинялись могущественному Унекану=Попу Ивану.

Царь КАЗАКОВ и др. тартар- Чингисхан. Гл. LXV

Оказалось, что после смерти попа Ивана Чингисхан стал «царём» «тартар», в том числе и КАЗАЧЕСТВА . Причём сам Чингисхан не был ни монголом, ни татарином, а был родственником Попа Ивана (его мать Луна-Ио, ИоАн-Иван тоже от Ио, п.123, автор). С чего-то взяли, что Чингисхан монгол, ведь Чингисхан-рыжебородый европеоид, а не тюрок на иллюстрациях книги Марко Поло (п.123). Гумилёв тоже говорит, что он рыжеволосый. Рядом с ним стоит его мамаша (Луна, автор), венец ему на голову одевает («Сон Чингисхана»), «спит и видит» сына императором. А шапка на ней высокая из очень дорогого белого горностая. Где тут монголы!

В заблуждение всех вводит интернет. Там просто вакханалия выдуманных «монгольских» Чингисханов кисти современных художников, которыми просто забили весь интернет и вытеснили его настоящее древнее изображение в старинных рукописях. Но, сколько верёвочке не виться, и этому безумию придёт конец.

Вот что об этом пишет Марко Поло. «Случилось, что в 1187 году татары выбрали себе ЦАРЯ, и звался он по-ихнему ЧИНГИСХАН, был человек храбрый, умный и удалой; когда, скажу выбрали его в ЦАРИ, татары со всего света, что были рассеяны по чужим странам, пришли к нему и признали его своим ГОСУДАРЁМ. Страною этот Чингисхан правил хорошо..Удивительно даже, какое тут множество татар набралось».

«Увидел Чингисхан, что много у него народу, вооружил его луками и иным ихнем оружием и пошёл воевать чужие страны. Покорили они ВОСЕМЬ областей; народу зла не делали, ничего у него не отнимали, а только уводили с собою покорять других людей… решил (он) завоевать побольше земли». Прожил он всего 7 лет после своего избрания правителем (1200г.?) и умер от раны в коленку (1207 г.?) К власти пришёл клан «Лаев» (Кублай) и его брат Алау (они христиане).

ИТАК, в 1187 году Чингисхан становится главой тартар, в том числе казаков, а в 1200г. он убивает Ивана (Уна) и становится государём. Предположительное его происхождение (см. ниже) от отца «кудрявого Чиледу» (п.123)- «правенгра» «Унга» из «белых угров», из которых «венгры изыдоша», вероятно из Беллов, мать «Луна» рода прароссов -дочь царя «Амбы» (Тигра, п. 123). Чингисхана описывает Гумилёв, как светловолосого, рыжего и таковыми были его дети, кроме Толуя. Он таковой в книге Марко Поло.

Причина войны КАЗАКОВ и др. тартар с Попом Иваном. Гл. LXV

«Вот послал он (Чингисхан) своих послов к попу Ивану, и было то в 1200 году по Р.Х. наказывал он ему, что хочет взять себе в жёны его дочь. Услышал поп Иван, что Чингисхан сватает его дочь, и разгневался. «Какое бесстыдство Чингисхана!-стал он говорить-Дочь мою сватает! Иль не знает, что он мой ЧЕЛЯДИНЕЦ и РАБ?! Идите к нему назад и скажите- СОЖГУ ДОЧЬ, да не выдам за него; скажите ему от меня, что следовало бы его как ПРЕДАТЕЛЯ и ИЗМЕННИКА своему государю смертью казнить. Говорил он потом послам, чтобы они уходили и никогда не возвращались». Чингисхан сильно разгневался, «был он человек властный», и сказал, что поп Иван «заплатит дорого».

Дело в том, что родство по крови с попом Иваном давало право на царскость потомкам, поэтому он так добивался царевны от Ивана. Поп Иван называет его изменником и предателем, потому он приблизил его ко двору, как родственника, но тот захотел большего через женитьбу. К тому же он отобрал у него часть «тартар» (казаков), те отделились от него и перестали платить дань. Высокомерие Ивана и узкоклановость тоже сыграло свою роль. На власть над Миром Чингисхана нацелила с детства его мать (Луна, автор) в «Сокровенном сказании монголов» (п.121-126). Это было начало возвышения «Лунных» Россов (автор). Место генерального сражения Ивана и Чингисхана указано на современной карте (см. карту, у Тендука на равнине справа) и описано в книге Марко Поло. В этом сражении Поп Иван был убит (1200 г.).

После Чингисхана. Тартары (КАЗАКИ) жили в Монгуле, их правитель МАГОГ.

После Чингисхана потомки Попа Ивана, как ни в чём ни бывало, продолжают властвовать, но только в своей области (Тендук, см карту). С ними активно роднятся все «Чингисиды», чтобы облагородить свой род (надпись на карте Келлера), то есть вся знать становится «ивановцами» по крови.

Итак, Чингисхан давно умер (в 1207г.?). Марко Поло живёт в Орде уже при пятом Великом Хаме Кублае (Хубилае) до 1298 года и в это время главою тартар (КАЗАКОВ) был некий МАГОГ. Ставка этого Магога находилась в Монгуле на Севере (см. карту) рядом с Иваном (Тендук).

«Место это то самое, что у нас зовётся страною Гог и Магог, а здесь Ун и Могул; в каждой области свой народ, в стране Ун живёт Гог , а в Могуле-ТАРТАРЫ ». Вот они на карте Келлера выше (белые прямоугольники). Область Ун-в ней живёт потомок Попа Ивана Ун (это Тендук). Вот Монгул в котором живёт Магог. А вот область Унг, в которой, по версии автора, живут правенгры-хунгары? На карте Монгул и Унг рядом. Унг полностью утонул при катастрофе, он за фиолетовой линией.

Не отец ли он (Унг) Чингисхана («Кудрявый Чиледу»). Истории известен венгр Чёрный Воевода Раду Негру. Они оба «Тёмные»-луна в затмении, когда от неё остаётся тонкий полумесяц- «Чёрная Луна». Его символ Чёрный Ворон с полумесяцем и звёздочкой (интернет).

Чёрный воевода Раду Негра

Нам повезло, что Гога и Магога кто-то запечатлел на рисунке, где Гог с длинной светлой бородой с кистенём и лавровым венком на голове, а Магог с Соколом на голове и пикой. На рисунке они названы «Гианты» (Великие Анты, автор). «Анты» (анды) в «Сокровенном сказании монголов» значит «побратимы». И меня хотят уверить, что эти бородатые мужики-монголы?!

Они покровители Лондона! Их скульптуры стоят в Лондоне.

Гогами в России обычно называют Георгиев (википедия). Гог это должно быть имя Георгия Жора-6-го потомка Попа Ивана. Значит, перед нами на рисунке с кистенем должен стоять Георгий Жор? Рядом должен быть его побратим или брат, или воевода Магог. Какая это историческая личность загадка, но она должна быть засвечена в компании Георгия Жора и чем-то быть близкой англичанам. Может, его звали Лондон, на рисунке под ним написано Вилсонс Алманаг, или Гуилд, на скульптуре он назван Зиггурат (Жиггурат-Джигурат). Может это сам Алау стоит. Может это библейские братья «Ог царь Вассанский» и «Сигон царь Аморейский» (п.125). Великие Цари.

Итак, на дворе 1298 г. Всеми «тартарами» (казаками) заправляют Гог (Георгий Жор. На скульптуре его имя «Джеба» Jeeba) и Магог. Их ставки рядом на Чукотке, а не в Монголии. Их облик запечатлён на рисунке и скульптурах. Это не монголы, а бородатые европеоиды. На этот момент никакой Монголии на карте нет вообще, на месте современной Монголии имеется Миенъ на карте Келлера (совр. Русская Маньчжурия с городом Благовещенск=Миенъ на реке Амур). «Татарии» тоже на карте в 1298-1590 годах НЕТ, на месте Казани город без названия. И «Тартарии» нет. Там «АСИЯ». Нет никаких «ханств». Кто выдумывает эти «ханства», которых нет ни на одной старинной карте мира.

Причина ухода казаков (тартар) из Сибири.

Казаки (Орда) вынуждены были покинуть Восточную Сибирь в 1210-1240 г. из-за природной катастрофы (п.8 Дзен. «Фатальная комета…»). По версии автора катастрофа от космического объекта (кометы) произошла около 1312 г., тогда обвалилось всё побережье Ледовитого океана и Тихого океана (см. карту выше, фиолетовая кривая показывает границу утонувших земель, ещё целые земли показаны на карте Келлера 1298-1590 г). Народ частью успел уйти отсюда зараннее. Это был великий Исход на Русь сначала Гога и Магога, а потом Золотой Орды, которые и сшиблись друг с другом за власть, в результате чего вождь Золотой Орды Джучи (Злат, автор) погиб (версия автора, п. 125).

Правители и Воеводы тартар-казаков.

Рядом с правителем всегда был ВОЕВОДА (у казаков это Атаман). Без военной силы никакая власть не состоится. Вот на рисунке карты Келлера 1590 г. сидит правитель (Великий Хам) европейского типажа в шапке и венце и с интеллигентной бородкой, а рядом стоит ВОЕВОДА в шароварах и чалме. Как видите, он не монгол и не татарин.

Это казак, похожий на запорожского в чалме. Такая была униформа. У Марко Поло она другая со стрелецкими красными кафтанами (см. фото).

По версии автора, сидит на троне «император» Кублай (Хубилай), так как именно в его правление жил в Орде Марко Поло в 1298 году. Он больше осуществлял светскую власть, а воевода-военную. Воевода рядом с ним, вероятно, Хулагу. Хубилай и Хулагу дружили с детства. Марко Поло описывает две самые сильные армии, это армию Пресвитера Иоана и армию появившегося его «названного» сына молодого Темучжина. Вот армия тартар Великого Хама Кублая (Хубилая) в книге Марко Поло. Все славяне по типажу.

Их народы были самые многочисленные (Гл. LXIV). И там и там были военные сословия. Как военное сословие назывались у Ивана не сказано. Но, судя по появлению в России белоказаков и Белой Армии, они тоже назывались казачеством. Это должна быть Белая Орда.

Атаманы в мифах Древней Греции

По версии автора, так как «Роса» была последним победителем в «Войне богов» с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая, которую она описала в мифах «Древней Греции». Это истории становления России. Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. В мифах Древней Греции история казаков должна быть связана с царём Арголиды Афамантом (Атамантом) (п. 68, «Сибирский Египет»). От Афаманта пошло название чина «Атаман» по версии автора.

Вот на фото сидят бородатые Атаманы Донского казачества в крестах и орденах. Какие же это «беглые крестьяне», монголы и татары? Это вам не театральные мушкетёры в кружевах. Перед вами «Древняя Сила».

Символы казачества

Если карта озаглавлена «Тартария», то на ней должны быть символы казачества и вообще всех тартар.

Оказалось, главным символом тартар был Поп Иван. Он в центре Старый Лев (Иван), по бокам две Козы с рогами (мать Афета Анна) и два Змея с головами птиц с клювами то ли Гуся-Лебедя или Фламинго. На карте Витсена 1689 г. («Русиш Тартария») их сменил Орёл. От Темучжина (Тёмный-Тьма, автор) должен остаться Месяц (Луна в затмении). Этот символ заимствовали азиатские народы, их европеоидные вожди имели происхождение от Месяца. «Месяц под косой блестит, а во лбу Звезда горит»-это царевна Лебедь в русских сказках. Это символы русов-росов, славян.

Перед вами монастырь, почитаемый донским казачеством (Белое казачество, автор). В своём роде тоже символ. Усть-Медведицкий Спасо-Преображенским монастырь в Волгоградской области, на Дону в г. Серафимович. Считается, что возведён он был в 1652 году с благословения Св. патриарха. В нём что-то фантастическое, НЕ ОТ МИРА СЕГО, похожий на небесный корабль-утонувший «град Китеж». Он похож на деревянную церковь Преображения Господня в Кижах (п.72).

Заключение

Большей частью своей славы Россия обязана казачеству, которые присоединили к России Сибирь и служили царю и отечеству верой и правдой. «А шел я, бедной Семейка, с товарищи до Анандиры реки ровно десять недель, и пали на Анандырь реку вниз близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет. И з голоду мы, бедные, врознь розбрелись. И вверх по Анандыре пошло двенатцать человек». Так, всего лишь «один бедный Семейка» (Семён Дежнёв) дал России Восточную Сибирь и Чукотку и чуть не сгинул от голода со своим отрядом на реке Анадырь. А говорят- «один в поле не воин» (п.83). Всего за один год он сумел договориться с чукчами и они приняли российскую власть.

В советские годы Троцким был осуществлён беспрецедентный геноцид казачества, и впоследствие, казачество было уничтожено как сословие. Да, часть белоказаков не приняли Троцкого и это понятно, их не устраивал национальный состав правительства новой Советской России. Оно возрождается и воюет в Великой Отечественной войне 1941 г.-1945 г. Их черта-воинственность.

Итак. В древности казаки (тартары) были жителями Восточной Сибири. Из-за природной катастрофы они покинули Восток и ушли на Русь в 12-13 веке, но в 17 веке стали возвращать свои отеческие земли на тихоокеанском Востоке (Ермак, Семён Дежнёв и др.). Их типаж бородатые европеоиды-славяне, поэтому их обрусение прошло естественно, незаметно. Они, прийдя на Русь, увеличили её население, поэтому русских так много в России, они по происхождению были русскими. Среди них нет никаких монгол, татар, тюрок. Тут одни братья славяне потомки Афета: скифы, зарданы, словены, русы, болгары, австро-венгры (Чёрная Луна-Негру), прамадьяры, прамолдаване.

Спрашивается, если с востока пришли одни славяне, то откуда пришли тюрки в Россию? А они пришли с Юга из Казахстана. Тогда на месте Казахстана была европеоидная Великая Мидия, сгоревшая от кометы около 1312 года. Перед катастрофой в 14 веке, спасаясь от кометы, с территории Арала (Казахстана) на юг Руси пошли тюрки-«кыргызы» (башкиры, татары, удмурты, алтайцы, чуваши). Это отчётлтво видно на карте этносов СССР выше-см. жёлтый круг. Они прижились и объявили себя исконно коренными, а местных коренных славян, которые их приютили, «оккупантами». Не имея своей истории и своих рукописей, пришельцы с Юга, взяли чужую историю тихоокеанских «восточников» славян (5 братьев), назвали себя древними ханами, вместо славянских царей, и перерисовали европейские лица правителей на монгольские.

Земли южных казаков, яицких были отданы Сталиным вновь образованной в 1920 г. Киргизии, а потом в 1936 г. выведенной из состава Киргизии вновь образованному Казахстану вместе с русским населением и казачеством. Фото яицких казаков 1916 г. в заставке.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.