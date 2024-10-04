Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Покровский и Плехово.



Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка И Плехово.

В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.



▫️ Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь.

Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Косица, Колмаков, Княжий 1-й, Локня, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Правда, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-ой бригады нацгвардии, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бондаревщина, Белая Береза, Белокопытово, Журавка, Катериновка, Кислая Дубина, Локня, Мирополье, Мирлоги, Николаевка, Павловка, Петровское, Ободы, Павловка, Речки, Суходол, Сумы, Хотень и Юнаковка.



За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка «Caesar» французского производства и буксируемая гаубица М777 производства США, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и инженерная машина разграждения.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20200 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники, из них 12 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России