С 28 сентября по 4 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника. На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 3050 военнослужащих, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты «Bradley» производства США и 77 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенные пункты Макеевка Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области.

Нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Отражены 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Потери противника составили свыше 2880 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм, поставленных ВСУ странами НАТО. Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.

Отражены 20 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял до 5110 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 47 орудий полевой артиллерии, из них 30 западного производства. Уничтожены 13 полевых складов с боеприпасами.



▫️ Решительными действиями группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Нелеповка и Крутой Яр Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

Отражены 48 контратак штурмовых групп противника.

За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 4210 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Противник потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, а также восемь полевых складов с боеприпасами.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям пехотной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и береговой обороны, трех соединений теробороны и бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 510 военнослужащих, два танка, 42 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15569 орудий полевой артиллерии и минометов, 26915 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России