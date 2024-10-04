Обновление информации по силам ВСУ в Курской области и прилегающих районах Сумской области.



В первую очередь хотелось показать изменения группировки сил за период конец августа по 20 сентября, а также потери подразделений ВСУ на основе открытых данных.

Левый фланг группировки ВСУ р-н с.Кульбаки, с.Апанасовка, с.Комаровка, с.Снагость, с.Вишневка, х.10 Октября.

На конец августа удерживался частями

• 103 бр. ТРО (2 батальона),

• 101 бр. ТРО (2 батальона),

• 1й стрелковый бат. 1 ОТБр,

• 1й пехотный бат. 152 омбр,

• 501 обмп,

• 116 бр. ТРО 145об,

• бригада погранслужбы "Стальной кордон", участвующая в боях в основном силами 15го погранотряда.

В результате контрнаступления ВС РФ подразделения ВСУ были отброшены на линию с.Дарьино, с.Любимовка. Для купирования этого удара ВСУ задействовали резервы:

• 82 одшб (2 батальона),

• 64 осб из состава 44 омбр,

• 202 бат 103 бр. ТРО,

• отряды 73 и 140 центра ССО.

Выведен из боев 1й пехотный бат. 152 омбр.

Центр группировки ВСУ на начало августа р-н с.Коренево, с.Ольговка, с.Калинов, с.Шептуховка состоял из:

• 22 омбр (6 батальонов, из них 1-2 в Сумской области)

• с.Журавли – 225ошб,

• с.Малая Локня, Погребки – 95одшбр (2 батальона, еще один в резерве в Сумской области),

• с. Камышовка, с.Мартыновка, с.Черкасское Поречное – 80одшбр (2 батальона, один в резерве в Сумской области ).

В виду больших потерь к 20 сентября части 22омбр были сменены частями 41омбр (3 мех.батальона и 40осб), также были задействованы резервы:

• 132 отд.развед. батальон ДШВ,

• 21 омбр (1 батальон),

• 22 обСПН из состава отдельной президентской бригады.

• 80 одшбр была усилена батальоном 10огшбр, который действовал до этого в Харьковской области.

• 225ошб выведен для атак в р-не с.Веселое Глушкавского района.

• 95одшбр осталась обороняться 1м батальоном в р-не с.Погребки-с.Малая Локня, а 2й и 13й батальоны переброшены для атак в р-не с.Веселое, с.Медвежье Глушковского района.

Правый фланг группировки ВСУ на начало августа с.Русская и Черкасская Конопелька, с.Пушкарное, с.Уланок, с.Борки, с.Плехово,с.Спальное состоял из:

• 61омбр (5 батальонов, из них 1 в Сумской области),

• 92 омбр в составе 3го мех. батальона,

• роты ЗК Шквал-92,

• 129 брТРО (3 батальона), в сентябре переброшен на усиление 12отд.батальон НГУ в/ч 3052.

Группировка ВСУ, задействованная в атаках в р-не с.Веселое, с.Медвежье Глушковского района

• 21 омбр (1-2 мех.батальона,танковый бат.),

• 17 ОТБр (1мех.батальон,танковый бат.) ,

• 95одшбр (2 и 13 бат.), 225ошб

Потери группировки ВСУ за август, установленные по открытым данным – найдено 687 погибших и пропавших без вести, идентифицировано 57 пленных.

Потери за сентябрь – 711 погибших и пропавших без вести, идентифицировано 22 пленных.

Наибольшие потери по известным данным понесли:

• 22 омбр – 210 уб/пб и 14 пленных,

• 95 одшбр – 172 уб/пб и 4 пленных,

• 82 одшбр – 152 уб/пб и 8 пленных,

• 61 омбр – 102 уб/пб и 9 пленных,

• 80 одшбр – 91 уб/пб и 5 пленных,

• 41 омбр – 67 уб/пб и 7 пленных,

• 103 бр. ТРО – 66 уб/пб ,

• 225 ошб – 37 уб/пб (из них 31 бывший заключенный) и 2 пленных.

@lost_armour – цинк



Комментарий редакции

Тезисы:

1. Статья описывает изменения в группировке сил ВСУ в Курской области и прилегающих районах Сумской области с конца августа по 20 сентября.

2. На левом фланге группировки ВСУ произошли изменения после контрнаступления ВС РФ. ВСУ задействовали резервы для стабилизации ситуации.

3. В центре группировки ВСУ произошла смена частей из-за больших потерь. 22-я омбр была заменена частями 41-й омбр, также были задействованы дополнительные резервы.

4. На правом фланге группировки ВСУ также произошли изменения в составе сил.

5. Отдельно описывается группировка ВСУ, задействованная в атаках в районе с. Веселое и с. Медвежье Глушковского района.

6. Приводятся данные о потерях группировки ВСУ за август и сентябрь, основанные на открытых источниках.

Вывод:

За рассматриваемый период группировка ВСУ в указанном регионе претерпела значительные изменения. Это связано как с активными боевыми действиями (контрнаступление ВС РФ, атаки ВСУ), так и с необходимостью ротации и усиления подразделений из-за понесенных потерь. Наибольшие потери, согласно представленным данным, понесли 22-я омбр, 95-я одшбр и 82-я одшбр. Общие потери ВСУ за два месяца составили около 1400 человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, что указывает на интенсивность боевых действий в этом районе.