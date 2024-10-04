Неправильно страдаем



Совершенно потрясающая статья в The Hill (https://thehill.com/opinion/4905975-russia-silent-war-economy/) — о том, что "россияне должны страдать, но живут лучше чем в ЕС".

"Россияне, похоже, меньше страдают от войны, чем в 2022 году. Ни вторжение Украины в Курскую область, ни западные санкции, похоже, не вызывают недовольства среди «обычных» граждан или состоятельных жителей крупнейших городов России.

Это стало неожиданностью для многих западных политиков и российских диссидентов, которые возлагали определенные надежды на то, что москвичи и петербуржцы восстанут против “военной экономики” и пропадания западных бутиков, свободного интернета и поездки в ЕС. Но хотя РФ и отрезали от Запада —все это раздражает слишком мало людей, чтобы вызвать значительный протест.

Западные санкции, введенные в 2022 году, вызвали резкое падение оттока капитала из России. Почти все деньги, которые ранее были бы направлены на элитную европейскую недвижимость, вместо этого начали поступать в Москву, Санкт-Петербург и их пригороды.

Хотя Visa и MasterCard приостановили свои операции в России, россияне продолжают пользоваться СБП Центробанка России, позволяющая переводить деньги по номеру телефона немедленно и без комиссии. Столицы России сейчас опережают европейские мегаполисы по использованию QR-кодов и распознаванию лиц, а мобильная передача данных – самая дешевая и быстрая в ЕС. Даже в магазинах тот же ассортимент товаров, что и до войны, включая французское вино и итальянские сладости. Кроме того, доставка еды и товаров на дом роботами является обычным делом.

Мы видим настолько заманчивые предложения о работе, что многие уехавшие россияне теперь возвращаются, не сумев интегрироваться в европейские общества.

Россияне не столько обеспокоены, сколько рады отъезду либеральных земляков и (не страдают, а) приветствуют позитивные экономические изменения – и этот экономический прогресс подорвал антипутинские настроения в стране. Таким образом, попытки Запада подорвать экономику России с 2022 года привели к противоположному результату — по крайней мере, пока".

https://t.me/glavmedia/362201 – цинк

Плохо и неправильно страдаете.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи The Hill:

1. Спустя два с половиной года после начала полномасштабного вторжения в Украину, россияне кажутся менее обеспокоенными войной, чем в 2022 году.

2. Жители крупных российских городов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, не проявляют значительного недовольства, несмотря на западные санкции и ограничения.

3. Москва и другие мегаполисы России за последние годы стали более "вестернизированными", несмотря на противостояние с Западом:

– Концентрация богатства в столице

– Модернизация инфраструктуры

– Развитие цифровых услуг

4. Западные санкции привели к перенаправлению инвестиций внутрь страны, особенно в недвижимость и развитие городов.

5. Улучшение городской инфраструктуры:

– Расширение метро

– Электрический общественный транспорт

– Развитие платежных систем и цифровых технологий

6. Несмотря на отток населения и мобилизацию, в крупных городах наблюдается нехватка рабочей силы и рост зарплат.

7. Возвращение части эмигрантов из-за трудностей интеграции за рубежом.

8. Российское общество стало более индивидуализированным, фокусируясь на личных решениях системных проблем.

9. Экономический прогресс в крупных городах перевешивает ограничение политических свобод в восприятии населения.

Вывод:

Статья утверждает, что, вопреки ожиданиям Запада, экономические санкции и международная изоляция не привели к значительному недовольству среди россиян, особенно в крупных городах. Напротив, перенаправление финансовых потоков внутрь страны способствовало развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни в мегаполисах. Это, в сочетании с индивидуалистическим подходом россиян к решению проблем, привело к тому, что большинство городских жителей скорее довольны своим экономическим положением, несмотря на международные конфликты и ограничение политических свобод. Таким образом, попытки Запада экономически подорвать Россию пока что привели к противоположному результату, укрепив поддержку действующей власти среди населения крупных городов.