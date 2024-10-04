В России много пишут и говорят (причем совершенно справедливо), что Майдан на Украине, совершенный под контролем Вашингтон и на деньги Вашингтона, лишил Украину суверенитета. Особенно часто любят вспоминать «печеньки» Виктории Нуланд.



Однако чем произошедшее на Украине отличается от совершенного Ельциным в России?



Еще год назад американцы рассекретили часть документов, которые проливают свет на то, что в России официально продолжают именовать «конституционным кризисом». Итак.



21 сентября в день начала государственного переворота состоялся телефонный разговор Ельцина с президентом США Клинтоном:



«Ельцин: Билл, я решил разогнать Верховный Совет, там стало много коммунистов.



Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?



Ельцин: Да.



Клинтон: Это хорошо. США даст вам $2,5 млрд на продолжение реформ»



Как видим, «печеньки» были немалые.



5 октября 1993 года на следующий же день после того, как Ельцин расстрелял из танковых пушек парламент России и залил улицы Москвы кровью своих противников, президент Америки Клинтон позвонил ему и похвалил за хорошо проделанную работу:

«Клинтон: Ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился



Ельцин: Спасибо за все. Обнимаю тебя всем сердцем»



Это не выдумки конспирологов. Это черным по белому написано в очередном рассекреченном пакете документов того времени, опубликованном на сайте американского Архива национальной безопасности – крупнейшей в мире неправительственной коллекции рассекреченных документов США (рассекречивают, естественно, когда это выгодно США).



В связи с этим можно возмутиться цинизмом Америки – лидер демократического мира поддерживает антиконституционный переворот, двойные стандарты и т.д. и т.п.



Можно вспомнить слова Сталина: «демократия – это власть американского народа».



Все это можно и нужно делать.



Только куда важнее, наконец, понять и признать, что Ельцин – это государственный изменник, который 31 год назад поставил российскую власть в зависимость и под контроль Америки.



Подобно тому, как это сделали Порошенко, Яценюк и прочие организаторы киевского Майдана на Украине в 2014 году.



Именно поэтому сейчас льется кровь в СВО.



Президент России Владимир Путин:



«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер»

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. События 1993 года в России сравниваются с Майданом 2014 года в Украине.

2. Раскрыты телефонные разговоры между Ельциным и Клинтоном, показывающие поддержку США действий Ельцина.

3. США обещали Ельцину $2,5 млрд на продолжение реформ.

4. Клинтон одобрил действия Ельцина по разгону Верховного Совета.

5. Автор считает Ельцина государственным изменником, поставившим российскую власть в зависимость от США.

6. Проводится параллель между действиями Ельцина и организаторами Майдана в Украине.

7. Текущая ситуация (СВО) рассматривается как следствие событий 1993 года.

8. Приводится цитата Путина о "национально-освободительном характере" текущей борьбы.

Вывод:

Автор статьи проводит параллель между событиями 1993 года в России и Майданом 2014 года в Украине, утверждая, что в обоих случаях произошел государственный переворот при поддержке США. Основной посыл заключается в том, что действия Ельцина в 1993 году привели к потере суверенитета России, что, по мнению автора, является причиной текущего конфликта. Статья представляет критический взгляд на исторические события и их последствия, призывая переосмыслить роль Ельцина в истории России.