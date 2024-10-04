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Государственный переворот 1993 г. – российский аналог и пролог Майдана 2014 г. на Украине

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В России много пишут и говорят (причем совершенно справедливо), что Майдан на Украине, совершенный под контролем Вашингтон и на деньги Вашингтона, лишил Украину суверенитета. Особенно часто любят вспоминать «печеньки» Виктории Нуланд.

Однако чем произошедшее на Украине отличается от совершенного Ельциным в России?

Еще год назад американцы рассекретили часть документов, которые проливают свет на то, что в России официально продолжают именовать «конституционным кризисом». Итак.

21 сентября в день начала государственного переворота состоялся телефонный разговор Ельцина с президентом США Клинтоном:
 

«Ельцин: Билл, я решил разогнать Верховный Совет, там стало много коммунистов.

Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?

Ельцин: Да.

Клинтон: Это хорошо. США даст вам $2,5 млрд на продолжение реформ»


Как видим, «печеньки» были немалые.

5 октября 1993 года на следующий же день после того, как Ельцин расстрелял из танковых пушек парламент России и залил улицы Москвы кровью своих противников, президент Америки Клинтон позвонил ему и похвалил за хорошо проделанную работу:

«Клинтон: Ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился

Ельцин: Спасибо за все. Обнимаю тебя всем сердцем»


Это не выдумки конспирологов. Это черным по белому написано в очередном рассекреченном пакете документов того времени, опубликованном на сайте американского Архива национальной безопасности – крупнейшей в мире неправительственной коллекции рассекреченных документов США (рассекречивают, естественно, когда это выгодно США).

В связи с этим можно возмутиться цинизмом Америки – лидер демократического мира поддерживает антиконституционный переворот, двойные стандарты и т.д. и т.п.

Можно вспомнить слова Сталина: «демократия – это власть американского народа».

Все это можно и нужно делать.

Только куда важнее, наконец, понять и признать, что Ельцин – это государственный изменник, который 31 год назад поставил российскую власть в зависимость и под контроль Америки.

Подобно тому, как это сделали Порошенко, Яценюк и прочие организаторы киевского Майдана на Украине в 2014 году.

Именно поэтому сейчас льется кровь в СВО.

Президент России Владимир Путин:
 

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер»

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. События 1993 года в России сравниваются с Майданом 2014 года в Украине.

2. Раскрыты телефонные разговоры между Ельциным и Клинтоном, показывающие поддержку США действий Ельцина.

3. США обещали Ельцину $2,5 млрд на продолжение реформ.

4. Клинтон одобрил действия Ельцина по разгону Верховного Совета.

5. Автор считает Ельцина государственным изменником, поставившим российскую власть в зависимость от США.

6. Проводится параллель между действиями Ельцина и организаторами Майдана в Украине.

7. Текущая ситуация (СВО) рассматривается как следствие событий 1993 года.

8. Приводится цитата Путина о "национально-освободительном характере" текущей борьбы.

Вывод:
Автор статьи проводит параллель между событиями 1993 года в России и Майданом 2014 года в Украине, утверждая, что в обоих случаях произошел государственный переворот при поддержке США. Основной посыл заключается в том, что действия Ельцина в 1993 году привели к потере суверенитета России, что, по мнению автора, является причиной текущего конфликта. Статья представляет критический взгляд на исторические события и их последствия, призывая переосмыслить роль Ельцина в истории России.

Источник: https://t.me/isshishkin/2814
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1682 1378
    Valeriy Bondarik 11 мин. назад

      ,,,PPPrrrivet,,,

      - ельцин,горбачёв,андропов – именно они РАЗВАЛили СССР!
      - каждый ИЗ них СПОСОБСТВОВАЛ развалу СССР!
      - ИХние сторонники ДО-СИХ-пор во “власти” россии…
      - вопиющий ПРИМЕР это:Т.Н.”едроССня”(= “единая-россия”)…
      - а НЫНЕшняя Т.Н.”ДУ#А” – это вообще “ЧТО-ТО”…
      ……………………

      ! Россия НУЖДАется В…Русской Власти!
      ! а НЕ в нынешней “едроССовской” НАПАСТИ!
      ! вчерашне=НЫНЕшние(ВО-власти)- Причина ПРОБЛЕМ!
      ! Россию НЕ победить НО – МОЖНО ИЗ-НУТРИ Развалить…
      ! При НЕ русской власти – ЭТО можно Осуществить…
      …………………………………………

      - Россия суверенна? – сомнительно…
      - Сырьевой ИСТОЧНИК для РАЗНЫХ – “ЭТО” имеет место…
      - Полит-ЗАВИСИМОСТЬ от РАЗНОГО – ДА – эТО ТАК…
      - ВО-власти слишком МНОГО – ЧУЖ`ИХ(в прямом смысле)…
      - а ещё ко-всему:РЕЛИГИЕЙ “окормляют” = оБАРАНивают…
      ……………………………………………

      И – Правду говорить,Стали ЗАПРЕЩАТЬ = Социум “УЛУЧШАТЬ”…
      * За ПРАВДУ:”ХАЛЬТ” И – фэйсом ОБ/В асфальт…

      *** Но Нужно Признать,что В России МНОГО и Хорошего!
      (обойдёмся БЕЗ конкретики…Чтоб НЕ стали искоренять,,,)
      …Но РАЗНОЕ в строане – Желательно МЕНЯТЬ…
      ——————————————

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон. Канада. 04-10-24

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