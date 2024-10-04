Государственный переворот 1993 г. – российский аналог и пролог Майдана 2014 г. на Украине
В России много пишут и говорят (причем совершенно справедливо), что Майдан на Украине, совершенный под контролем Вашингтон и на деньги Вашингтона, лишил Украину суверенитета. Особенно часто любят вспоминать «печеньки» Виктории Нуланд.
Однако чем произошедшее на Украине отличается от совершенного Ельциным в России?
Еще год назад американцы рассекретили часть документов, которые проливают свет на то, что в России официально продолжают именовать «конституционным кризисом». Итак.
21 сентября в день начала государственного переворота состоялся телефонный разговор Ельцина с президентом США Клинтоном:
«Ельцин: Билл, я решил разогнать Верховный Совет, там стало много коммунистов.
Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?
Ельцин: Да.
Клинтон: Это хорошо. США даст вам $2,5 млрд на продолжение реформ»
Как видим, «печеньки» были немалые.
5 октября 1993 года на следующий же день после того, как Ельцин расстрелял из танковых пушек парламент России и залил улицы Москвы кровью своих противников, президент Америки Клинтон позвонил ему и похвалил за хорошо проделанную работу:
«Клинтон: Ты сделал все именно так, как должен был, и я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился
Ельцин: Спасибо за все. Обнимаю тебя всем сердцем»
Это не выдумки конспирологов. Это черным по белому написано в очередном рассекреченном пакете документов того времени, опубликованном на сайте американского Архива национальной безопасности – крупнейшей в мире неправительственной коллекции рассекреченных документов США (рассекречивают, естественно, когда это выгодно США).
В связи с этим можно возмутиться цинизмом Америки – лидер демократического мира поддерживает антиконституционный переворот, двойные стандарты и т.д. и т.п.
Можно вспомнить слова Сталина: «демократия – это власть американского народа».
Все это можно и нужно делать.
Только куда важнее, наконец, понять и признать, что Ельцин – это государственный изменник, который 31 год назад поставил российскую власть в зависимость и под контроль Америки.
Подобно тому, как это сделали Порошенко, Яценюк и прочие организаторы киевского Майдана на Украине в 2014 году.
Именно поэтому сейчас льется кровь в СВО.
Президент России Владимир Путин:
«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер»
Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. События 1993 года в России сравниваются с Майданом 2014 года в Украине.
2. Раскрыты телефонные разговоры между Ельциным и Клинтоном, показывающие поддержку США действий Ельцина.
3. США обещали Ельцину $2,5 млрд на продолжение реформ.
4. Клинтон одобрил действия Ельцина по разгону Верховного Совета.
5. Автор считает Ельцина государственным изменником, поставившим российскую власть в зависимость от США.
6. Проводится параллель между действиями Ельцина и организаторами Майдана в Украине.
7. Текущая ситуация (СВО) рассматривается как следствие событий 1993 года.
8. Приводится цитата Путина о "национально-освободительном характере" текущей борьбы.
Вывод:
Автор статьи проводит параллель между событиями 1993 года в России и Майданом 2014 года в Украине, утверждая, что в обоих случаях произошел государственный переворот при поддержке США. Основной посыл заключается в том, что действия Ельцина в 1993 году привели к потере суверенитета России, что, по мнению автора, является причиной текущего конфликта. Статья представляет критический взгляд на исторические события и их последствия, призывая переосмыслить роль Ельцина в истории России.
,,,PPPrrrivet,,,
- ельцин,горбачёв,андропов – именно они РАЗВАЛили СССР!
- каждый ИЗ них СПОСОБСТВОВАЛ развалу СССР!
- ИХние сторонники ДО-СИХ-пор во “власти” россии…
- вопиющий ПРИМЕР это:Т.Н.”едроССня”(= “единая-россия”)…
- а НЫНЕшняя Т.Н.”ДУ#А” – это вообще “ЧТО-ТО”…
……………………
! Россия НУЖДАется В…Русской Власти!
! а НЕ в нынешней “едроССовской” НАПАСТИ!
! вчерашне=НЫНЕшние(ВО-власти)- Причина ПРОБЛЕМ!
! Россию НЕ победить НО – МОЖНО ИЗ-НУТРИ Развалить…
! При НЕ русской власти – ЭТО можно Осуществить…
…………………………………………
- Россия суверенна? – сомнительно…
- Сырьевой ИСТОЧНИК для РАЗНЫХ – “ЭТО” имеет место…
- Полит-ЗАВИСИМОСТЬ от РАЗНОГО – ДА – эТО ТАК…
- ВО-власти слишком МНОГО – ЧУЖ`ИХ(в прямом смысле)…
- а ещё ко-всему:РЕЛИГИЕЙ “окормляют” = оБАРАНивают…
……………………………………………
И – Правду говорить,Стали ЗАПРЕЩАТЬ = Социум “УЛУЧШАТЬ”…
* За ПРАВДУ:”ХАЛЬТ” И – фэйсом ОБ/В асфальт…
*** Но Нужно Признать,что В России МНОГО и Хорошего!
(обойдёмся БЕЗ конкретики…Чтоб НЕ стали искоренять,,,)
…Но РАЗНОЕ в строане – Желательно МЕНЯТЬ…
——————————————
- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон. Канада. 04-10-24