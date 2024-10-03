В Совете Федерации (СФ) согласились с предложением о введении ответственности для родителей квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии СФ Алексей Пушков.

Квадробинг — популярное среди детей и подростков направление, предполагающее копирование поведения животных. В Сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.

Недавно очевидец снял на видео, как жительница Омска гуляла со своим сыном: мальчик был на поводке и бегал на четвереньках, изображая собаку. Запись выложили в соцсети, после чего ею заинтересовались в полиции. В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка предложение ввести наказание для таких родителей.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения "квадробинг" и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — написал он в обращении к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

Парламентарий добавил, что в настоящее время в нашей стране отмечается резкий рост случаев квадробинга, а в адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей. Колунов подчеркнул, что в России с её высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ**, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили её, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит», — заключил он.

Пушков, комментируя ситуацию, написал в Telegram-канале: «Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас».

По материалам Telegram А. Пушкова, РИА Новости

Комментарий редакции

Тезисы:

1. В Совете Федерации поддержали идею введения ответственности для родителей детей-квадроберов.

2. Квадробинг – это популярное среди детей и подростков направление, предполагающее копирование поведения животных.

3. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить движение "квадробинг" и разработать меры ответственности для родителей, включая возможное лишение родительских прав.

4. По мнению Колунова, в России наблюдается резкий рост случаев квадробинга, и это явление неприемлемо в стране с высокими семейными ценностями.

5. Алексей Пушков, глава комиссии СФ, заявил, что государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Вывод:

Статья отражает растущую озабоченность российских властей явлением квадробинга среди молодежи. Политики рассматривают это как угрозу традиционным ценностям и здоровому развитию детей. Предлагаемые меры, включая запрет движения и наказание родителей, свидетельствуют о серьезном отношении к проблеме.

Дополнительный вывод:

Феномен квадробинга можно рассматривать как возможное продолжение западного движения фурри, которое имеет связи с ЛГБТ-сообществом, запрещенным в России. Резкий рост популярности групп квадробинга в социальных сетях после запрета ЛГБТ-пропаганды может указывать на перепрофилирование организаций, ранее работавших в этой сфере.

Однако возлагать ответственность исключительно на родителей было бы неразумно. Современные дети проводят значительное время в социальных сетях, где сталкиваются с деструктивным контентом, включая фурри-сообщества, ЛГБТ-пропаганду и порнографию. Парадоксально, но цифровизация образования, продвигаемая Министерством образования, втягивающим детей в социальные сети, может усугублять эту проблему, делая детей более уязвимыми перед токсичным контентом.

Вместо того чтобы наказывать родителей, государству следует сосредоточиться на создании безопасной среды для детей. Это может включать:

1. Ограничение цифровизации образования до определенного возраста.

2. Возрождение советского опыта организации досуга: создание кружков по интересам, включая уход за животными, туризм, спортивные секции и театральные студии.

3. Разработку комплексных мер по защите детей от небезопасного контента в интернете.

Такой подход мог бы предоставить детям здоровые альтернативы для самовыражения и изучения мира, не прибегая к потенциально вредным практикам. Важно понимать, что простое ношение животных атрибутов или поедание корма для животных вряд ли принесет пользу развитию ребенка.

В конечном итоге, вместо того чтобы перекладывать всю ответственность на родителей, которые могут быть ограничены во времени из-за работы, государство должно создавать безопасную и развивающую среду, защищающую детей от токсичного контента и экстремистских движений.