Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 3 октября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.
▫️ Кроме того, противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода Государственной границы не допущено. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль.
▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николо-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.
▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бобрик, Великая Чернетчина, Глухов, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Скляровка, Студенок и Уланово.
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Archer» шведского производства и три автомобиля.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России