Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Артёма Жоги, ранее возглавлявшего парламент ДНР, полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО).

Напомним, Жога служил в батальоне «Спарта», подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола). После его гибели подразделение возглавил сын Жоги Владимир, который позже погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей. После этого командиром «Спарты» стал Артём Жога.

По итогам выборов в парламент ДНР он был избран депутатом республиканского парламента от партии «Единая Россия». В сентябре 2023-го был утверждён председателем Народного совета ДНР, а в декабре стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. Герой ДНР (2023), награждён орденом Мужества и другими орденами и медалями.

Вчера поздно вечером глава государства встретился с ним в Кремле.

«Сейчас я не буду никаких характеристик давать, но тем не менее всё-таки должен сказать о том, что вы человек в Донбассе известный, да и в стране уже своими делами — и вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России, за обеспечение безопасности наших людей, ваш сын жизнь за это отдал. Вы человек известный очень и многое сделали для Донбасса, я считаю, в целом для России. Сейчас после боевой работы вы возглавляете парламент Донецкой Республики и закончили практически учёбу в рамках платформы "Время героев". У вас и сегодня очень ответственная, большая работа, но я хочу вам сделать предложение, хочу вам предложить должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», — сказал Путин, отметив, что «это большая важная работа».

«Урал — это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточенно. И конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли производства представлены достаточно широко. И если вы с этим согласны, сегодня будет подписан Указ о вашем назначении», — добавил президент.

«Владимир Владимирович, я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент. Да, сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа, но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, наших людей — я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, педагоги, военкоры, солдаты, даже наши школьники, которые пишут письма на фронт. Поэтому я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи. Я солдат, в первую очередь», — ответил Жога.

Во время беседы Путин рассказал, что многие, кто проходил с Жогой обучение в рамках платформы «Время героев», уже получили определённые назначения. Так, Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором РФ, Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по молодёжной политике и социальным коммуникациям Республики Саха, Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя, Герой России Роман Кулаков стал депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», а Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития нашего крупнейшего акционерного общества в области железнодорожного транспорта «РЖД». Кроме того, четыре человека будут работать на разных должностях в Администрации президента РФ, один будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, ещё один — заместителем председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, ещё один — заместителем губернатора Калужской области. И дальше — заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области, советник заместителя гендиректора «Росатома».

«Всё это очень серьёзная работа. Каждое из этих направлений деятельности является очень серьёзным назначением. Я уверен, они справятся. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать своей жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию, но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе "Время героев". Уверен, они справятся, и больше того, думаю, что для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры в самом хорошем смысле этого слова. И вам хочу пожелать всего самого хорошего», — сказал глава государства.

Жога поблагодарил за доверие и выразил уверенность, что «и ребята оправдают доверие», потому что платформа обучения «Время героев», создание которой инициировал Путин, «действительно даёт огромный багаж знаний».

«Я уверен, что мы все оправдаем [доверие]. Плюс у нас образовалась хорошая команда, 83 человека. Мы познакомились, сдружились, обменялись контактами, постоянно поддерживаем. Даже во время стажировки мы поддерживали между собой связь, задавали вопросы, помогали друг другу. И уверен, что, заняв все должности и обязанности, которые вы перечислили, мы будем также поддерживать и помогать друг другу во всех вопросах», — заключил он.

Ранее от должности полпреда президента в УрФО был освобождён Владимир Якушев, занявший эту должность в ноябре 2020 года. Он был назначен первым вице-спикером Совета Федерации.

Полномочный представитель президента РФ — должностное лицо, представляющее главу государства в пределах соответствующего федерального округа. Полпреды относятся к категории федеральных государственных служащих и входят в состав Администрации президента РФ. Сейчас в России восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Институт полномочных представителей президента был введён в России в 1991 году.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Владимир Путин назначил Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО).

2. Жога ранее возглавлял парламент ДНР и имеет военный опыт в батальоне "Спарта".

3. Жога является Героем ДНР и награжден орденом Мужества.

4. Путин отметил важность Урала как промышленного региона с большим количеством предприятий оборонно-промышленного комплекса.

5. Жога выразил готовность служить Родине на новой должности, рассматривая её как "линию боевого соприкосновения" в гражданской сфере.

6. Путин рассказал о назначениях других участников программы "Время героев" на различные государственные должности.

7. Бывший полпред в УрФО Владимир Якушев назначен первым вице-спикером Совета Федерации.

Вывод:

Назначение Артёма Жоги на должность полпреда президента в УрФО отражает тенденцию привлечения людей с военным опытом и опытом управления в ДНР на высокие государственные посты в России. Это назначение, наряду с другими упомянутыми в статье, показывает стремление власти интегрировать участников боевых действий и управленцев из новых регионов в систему государственного управления России. Особое внимание уделяется Уральскому региону из-за его стратегической важности в оборонно-промышленном комплексе страны.