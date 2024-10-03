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Есенин за 22 минуты

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3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии родился будущий народный любимец – поэт Сергей Александрович Есенин.
Он не сразу нашел себя в литературе. Был период и выступлений в рубахе, и создания с имажинистами новой литературы… Но в итоге Есенин заявил: «Я не крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт».

Вся его жизнь нашла отражение в творчестве – социал-демократические идеи, образы революции, родины, деревни, природы, любви и, конечно, поиск счастья. В новом 22-минутном ролике Лекторий Dостоевский расскажет о судьбе великого русского поэта Сергея Есенина.

Таймкоды:
03:06 · Первые шаги в сторону литературы
04:14 · Новые течения. Первая любовь и первый ребенок
06:29 · Начало литературной дороги
08:32 · Есенин vs Маяковский
09:47 · Модный крестьянский поэт в Царском Селе
10:26 · Военный и революционный циклы
11:23 · Имажинисты
13:21 · Есенин впервые официально женится
14:16 · Кутеж, отразившийся на творчестве
16:11 · Маленький человек с огромной силой чувства
16:45 · Женитьба на американской танцовщице
17:54 · Александр Есенин-Вольпин
18:28 · Женитьба на внучке Толстого
18:42 · Вредные привычки и уголовные дела
19:14 · Номер 5 гостиницы «Англетер»
19:57 · Любимый народом 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ytVr9eDjttk
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