Лет 10-15 назад можно было услышать шутку, которая была такой лишь частично – «Что хорошо для Газпрома – хорошо для России». Наступила новая эпоха, можно перефразировать – «Что хорошо для России – хорошо для Ростеха», изменилось не только название компании, но и парадигма взаимоотношения государства и корпораций. В будущем можно ожидать большего – «Что хорошо для России, хорошо для любой крупной и средней российской компании», ну а далее, в идеале и перспективе надо переходить, чтобы хорошо было не только компаниям, но и абсолютному большинству граждан страны.

Изменение роли корпораций, как внутри России, так и в мире в целом – важный тренд и индикатор возрождения и усиления государств, в противовес прогнозам о становлении Мира корпораций. В ближайшие годы меняться будет многое, что за десятилетия / столетия казалось безальтернативным и устойчивым. Для примера, понятие «общественный договор» будет неуместным, много ближе по смыслу в России будет «завет», особенно в свете патерналистского характера государства.

Использование для управления развитием экономики отдельных отраслей является обычным явлением, но если делать неаккуратно, то формируются и нарастают перекосы и дисбалансы. Очень сложно решиться на искусственное сдерживание развития активно растущей отрасли / экономики, переключившись на другие отрасли. Можно десятилетия декларировать планы по поиску баланса, продолжая наращивать проблемы и отчитываясь об общих результатах роста ВВП. Если бы Китай разгонял свою экономику исключительно за счет производства на экспорт, это было бы полбеды, но он десятилетиями направлял порядка 43% ВВП на капитальные вложения, при средней норме в мире в 20%-21%.

Простая раздача средств населению была бы менее проблемной, чем подобная стройка, которая не окупалась ни экономически, ни социально. В этом случае не пришлось бы тратить в никуда сырье, материалы, работу машин и оборудование. Если первое время рост происходил за счет использования внутренних естественных производительных сил, то впоследствии возрос импорт, в первую очередь энергоресурсов. Капитальные вложения были хорошим бустером, ускорителем, но после кризиса 2008-2009 гг. их комплексное влияние и характер поменялись.

Лидером развития экономики России на ближайшие 7-10 лет будет ВПК. Отдельные эксперты и иноагенты уже заранее посыпают голову пеплом, рассказывая про гонку вооружения времён Холодной войны, игнорируя совершенно иные расклады. Мир вошёл в 30-летний период войн и катастроф, когда как с патронами, которых бывает очень мало и просто мало, но больше уже не унести. После окончания СВО нас ждёт чреда военных конфликтов по периметру будущего панрегиона, поддержка «союзников», помощь врагам врагов и т.д.

Ну а начинать нужно будет с заполнения складов, пополнения запасов и резервов, что были активно использованы. Плюсом для России будет практически полная независимость от внешних производительных сил, мы не будем тратить практически ничего дефицитного в рамках ВПК, в отличие от Китая последних десятилетий. В ближайшие 10-15 лет России нужно будет очень внимательно подходить к ГОЗ, учитывая, что после некоторого времени хранения, многое можно и нужно будет не списывать, а отправлять на экспорт, меняя на новые поставки. Благо с покупателями на надёжное, опробованное и незападное вооружение проблем не будет.

В отличие от Холодной войны сейчас нет необходимости запуска гонки вооружений, до 40-х гг. основные игроки будут заниматься своими панрегионами / зонами влияния. Имеющееся стратегическое оружие массового поражения и отсутствие психологического барьера его применения, будут хорошо остужать горячие головы. Однако, конфликт на бУкраине возродил модель конвенциональной войны ядерных держав / мировых игроков между собой, когда одна из сторон использует прокси, а вторая участвует сама.

И, да, на протяжении веков в России и в Европе большая часть государственных деятелей имели воинские звания, опыт службы и участия в боевых действиях, и никто не считал это чем-то зазорным и неправильным…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Меняется парадигма взаимоотношений государства и корпораций в России – интересы государства становятся приоритетными.

2. Роль корпораций меняется как в России, так и в мире, что указывает на усиление роли государств.

3. В ближайшие годы ожидаются значительные изменения в устоявшихся системах и концепциях.

4. Лидером развития экономики России на ближайшие 7-10 лет будет военно-промышленный комплекс (ВПК).

5. Мир вступил в 30-летний период войн и катастроф, что повлияет на глобальную политику и экономику.

6. России необходимо пополнить военные запасы и резервы после их активного использования.

7. В отличие от времен Холодной войны, сейчас нет необходимости в гонке вооружений, так как основные игроки будут сосредоточены на своих зонах влияния.

8. Конфликт на Украине возродил модель конвенциональной войны между ядерными державами с использованием прокси.

Вывод:

Статья описывает изменение парадигмы в отношениях между государством и бизнесом в России, подчеркивая растущую роль государства и военно-промышленного комплекса. Автор прогнозирует период глобальной нестабильности и конфликтов, в котором Россия должна укрепить свои позиции через развитие ВПК и военную подготовку. Подчеркивается важность баланса между экономическим развитием и военной мощью, а также необходимость адаптации к новым геополитическим реалиям. Статья отражает взгляд на усиление роли государства в экономике и международных отношениях в контексте меняющегося мирового порядка.