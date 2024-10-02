Василий ШУКШИН

25.07.1929-02.10.1974

«Ведь не умереть же страшно.

Страшно оглянуться, а никого нет, кто встревожился бы за тебя, пожалел бы.

Всем не до того, все толкаются, рвут куски… Или примется умница и силач выхвалятся своими превосходствами, или пойдет упиваться властью, или возлюбит богатство…

Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного».

Роман «Я пришел дать вам волю».

Ровно полвека прошло с того прискорбного дня, когда его обнаружили мертвым в каюте парохода «Дунай» на съемках фильма «Они сражались за Родину».

По сути, еще молодой, 45 летний человек, Василий Макарович надорвал сердце, пропуская окружающую жизнь через себя, сквозь свои «натянутые, как струна, нервы…», о которых говорит один из его героев в «Печках-лавочках»… Говорит поездной вор, а боль-то настоящая- Шукшинская.

Перечитывая и пересматривая то, что он оставил, представить, как это все было возможно успеть за такую короткую жизнь, не хватает фантазии.

И за прошедшие на наших глазах пол столетия – в созданном им в литературе и кинематографе – ничего не пропало зря. Наоборот,- появились новые, вполне современные смыслы, как, к примеру, в его театральной сказке «До третьих петухов», или как Иван-дурак за справкой ходил…

«Стоим -дежурим мы на сторожевых башнях… Оглянулись, а черти уже захватили наш монастырь!»

Да это же про нас, ей-Богу! Разве не так?!

В 1993 году мне довелось снимать свой авторский документальный фильм «Василий Шукшин. Чужой».

Я вышел на улицу в центре Москвы с камерой на плече и стал опрашивать молодых людей. Их в результате оказалось человек 20 от 7 до 27 лет. Вопрос был простым: кто это такой – Василий Шукшин?..

Ответы повергли в ужас: «Политик», «депутат», «артист»… «фамилию слышал, но не знаю…»

Только один сказал, что «писатель». Спрашиваю: А что он написал?

«…Кажется, «Как закалялась сталь?»…что ли…»

А дело было в том, что «добрые люди» из учебной школьной программы по литературе на несколько лет изъяли тогда творчество В.М.Шукшина. Вот и все.

А могли бы таким же образом поступить и с другими, кто на их взгляд устарел и потерял их интерес… Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов… Да кто угодно! Вот – ведь ужас в чем…

И все же – в том уличном опросе прозвучал один очень точный ответ.

Один парень, не зная ничего о писателе, режиссере, актере Василии Шукшине, пытаясь угадать, просто случайно брякнул и попал в самую точку: «Заступник» – сказал он. Заступник…

Как это правильно!

Да, именно – заступник своего народа. Народа деревенского, сельского, родного, однокровного…Того, что еще совсем недавно получил в свои руки паспорта, что тянул лямку в полях, на пашнях, и не видал ничего хорошего десятилетиями… да и столетиями тоже.

Заступником Шукшин был, таковым и остается в памяти многих русских людей.

Как бы ни старались те, что хотели бы охаять и предать забвению его имя, или те, что желают использовать его для своих предательских шкурных интересов, им этого не добиться. Лично я уверен, что пройдёт еще полвека, или больше, Василий Макарович Шукшин так и останется в нашей истории огромным художником, настоящим патриотом, заступником своего народа.

Режиссер, сценарист, тележурналист, заслуженный деятель искусств России

Виталий МАКСИМОВ.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Василий Шукшин умер 50 лет назад в возрасте 45 лет, оставив после себя значительное творческое наследие.

2. Его произведения остаются актуальными и приобретают новые смыслы в современном контексте.

3. В 1990-е годы творчество Шукшина было временно исключено из школьной программы, что привело к снижению осведомленности о нем среди молодежи.

4. Шукшин описывается как "заступник" своего народа, особенно деревенского и сельского.

5. Несмотря на попытки забыть или использовать его наследие в корыстных целях, Шукшин остается важной фигурой в русской культуре.

Вывод:

Василий Шукшин – выдающийся художник и патриот, чье творчество продолжает оставаться актуальным и значимым спустя полвека после его смерти. Его роль как "заступника" своего народа и глубокое понимание русской души обеспечивают ему прочное место в истории российской культуры. Несмотря на временные попытки умалить его значение, наследие Шукшина продолжает жить и находить отклик у новых поколений читателей и зрителей.