Знаете, когда-то войну остановило ядерное оружие. Именно так – ядерное оружие стало тем фактором, который заставил выработать новые правила.

Но сегодня новый генсек НАТО заявил, что НАТО плевать на изменение ядерной доктрины России, потому что ядерное оружие есть у многих, да и не факт, что оно долетит.

А вот новая технология дронов-убийц и управление роем дронов, как и управление микро-дронами, как на видео, есть мало у кого, а может и вообще только у США или ни у кого. Хотя, не уверен, что она на 100% защищена от копирования и завтра не появится у Китая.

Период войн закончится при появлении супер-оружия, которое создаст угрозу неприемлемого ущерба. Это так работало и это будет работать в ближайшем будущем, пока с планеты невозможно смотаться на другую.

Появится ли у нас это оружие? Не уверен, потому что создани технологий нужен талант, а не только уметь казаться лояльным.

Дополнение: технологии этой ещё нет, а то многие восприняли это за реальность для фронта. Это пока фантастика. Но именно на ней закончится война. Ну хочется верить, что нет.

Понимай с Романом Алехиным

Комментарий редакции

Ключевые моменты:

1. Ядерное оружие когда-то остановило войну, создав новые правила.

2. Сегодня НАТО не считает ядерную доктрину России значимой угрозой.

3. Новая технология дронов-убийц и управление роем микро-дронов может стать более эффективным сдерживающим фактором.

4. Эта технология пока есть у немногих стран, возможно, только у США.

5. Войны могут прекратиться с появлением супер-оружия, создающего угрозу неприемлемого ущерба.

6. Автор сомневается в способности некоторых стран создать такое оружие из-за нехватки талантов.

7. Описанная технология пока является фантастикой, а не реальностью.

Вывод:

Статья рассматривает гипотетическую технологию автономных микро-дронов как потенциальное "супер-оружие", способное изменить характер войны и международных отношений. Автор проводит параллель с ролью ядерного оружия в прошлом, предполагая, что новая технология может стать следующим значительным сдерживающим фактором. Однако важно отметить, что описанная технология пока существует лишь в области научной фантастики. Автор размышляет о возможных последствиях появления такого оружия, включая его потенциал для предотвращения войн, но также выражает обеспокоенность по поводу разработки и распространения подобных технологий.

Расширенный вывод:

Фантастическое видео, созданное шесть лет назад, предвосхитило некоторые аспекты современного развития военных технологий, особенно в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За прошедшее время технологии значительно продвинулись, что наглядно демонстрирует текущий конфликт между Россией и Украиной.

1. Современное состояние дронов в военных действиях:

– Дроны стали неотъемлемой частью военного арсенала.

– Используются различные типы дронов: разведывательные, камикадзе, минёры, дроны для сброса грузов и доставки продовольствия.

– В разработку вовлечены ведущие специалисты с обеих сторон конфликта, включая поддержку НАТО и российских экспертов.

2. Концепция мини-дронов камикадзе с роевым управлением:

– Фильм представляет идею автономных мини-дронов, способных самостоятельно выбирать цели.

– Эта концепция пока остается в области научной фантастики, но исследования в этом направлении ведутся.

3. Технические ограничения и проблемы реализации:

а) Вычислительная мощность:

– Невозможность размещения достаточных вычислительных ресурсов на мини-дронах для автономного распознавания объектов.

– Необходимость централизованной обработки данных "маткой" и передачи команд дронам.

б) Проблемы связи:

– Уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

– Риск глушения сигналов управления.

в) Программное обеспечение:

– Отсутствие надежных алгоритмов для точного распознавания объектов на большом расстоянии.

– Сложность разработки ПО для различения "свой-чужой".

4. Дополнительные аспекты:

– Этические вопросы: использование автономного оружия вызывает серьёзные моральные и правовые проблемы.

– Международное регулирование: отсутствие четких правил применения автономных систем вооружения.

– Кибербезопасность: риски взлома и перехвата управления роем дронов.

5. Перспективы развития:

– Продолжение исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения для улучшения распознавания объектов.

– Развитие технологий миниатюризации электроники и энергетических систем для увеличения автономности мини-дронов.

– Совершенствование систем защищенной связи и противодействия РЭБ.

Заключение:

Хотя концепция автономных мини-дронов-камикадзе с роевым интеллектом остается пока в области научной фантастики, современные военные конфликты демонстрируют растущую роль БПЛА в военных операциях. Технологические ограничения, такие как вычислительная мощность, надежность связи и сложности разработки ПО, остаются серьезными препятствиями для реализации подобных систем. Однако, учитывая темпы технологического прогресса и инвестиции в эту область, нельзя исключать появления более продвинутых автономных систем в будущем. Это потребует тщательного рассмотрения этических, правовых и стратегических аспектов их применения на международном уровне.