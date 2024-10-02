Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии» @SonOfMonarchy

Когда Россия начала спецоперацию по денацификации Украины, из России с проклятиями в адрес своей Родины сбежали многие так называемые либералы. Иногда их называют нетвойняшками, но это не так. Они приняли вполне конкретную сторону — сторону врагов России: Украины и Запада.

Более метко их именуют трансхохлами, совершившими тараспереход. Людьми, которые отказались от русской идентичности, поменяли её на русофобское заукраинство, как девианты меняют пол.

Многие из либеральных релокантов внезапно нашли у себя еврейские корни, достали из-за пазухи дарконы и переехали в Израиль. Мемом стало заявление бывшего гендиректора «Яндекса» Елены Буниной: «Я уезжаю из России в Израиль, потому что не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями».

Интересно посмотреть на лицо Буниной сейчас, когда Израиль сначала сровнял с землёй сектор Газа, включая мирные кварталы, а теперь начал третью ливанскую войну.

Фактически Израиль проводит свою версию СВО, ликвидируя у своих границ проиранские прокси, радикальных шиитов из «Хезболлы» и пропалестинские парамилитарные группы. Однако есть существенная разница: Россия проводит свою СВО, стараясь максимально избежать жертв среди мирного населения. Ведь даже политические украинцы — это, по сути, заблудшие русские люди. Израиль же уничтожает своих врагов, не считаясь с сопутствующими жертвами среди невинного мирного населения.

В фильме Стивена Спилберга «Мюнхен», посвящённом отстрелу израильскими спецами палестинских террористов, атаковавших сборную Израиля на Олимпиаде в Мюнхене, персонаж Дэниэла Крэйга произносит: «Только еврейская кровь дорога мне». Так и действуют ЦАХАЛ и МОССАД — в суровой ветхозаветной логике, жестоко уничтожая всё, что может представлять хоть малейшую опасность для еврейского народа и государства. Если бы Россия была Израилем, мы бы давно уже увидели ковровые бомбардировки Харькова, удары ТЯО по Киеву и химическое оружие, накрывшее Львов с Варшавой.

Но мы — другие. Русским ведомы не только священная ярость, но и христианское милосердие.

А вот российские либералы думают иначе. Российское государство они называют агрессором за уничтожение укронацистов и наёмников НАТО на своих границах. А Израилю аплодируют за удары по мирным кварталам Газы и Ливана. И ведь ничего у них не ёкает. Этодругизм 80-го левела.

Самое интересное, что всех этих иноагентов и их свиту — Макаревича (иноагент), Галкина (иноагент), Невзорова (иноагент), Пугачёву, Невзлина (иноагент), Монгайт (иноагент), Гребенщикова (иноагент) — богатыми и известными сделала Россия. Российская публика носила их на руках, наше государство одаривало наградами и премиями. Израиль же не дал им ничего, кроме второго паспорта или вида на жительство.

Тем не менее их шипение и проклятия в адрес России и русской армии мы слышим почти каждый день. При этом вряд ли мы увидим антивоенный комитет в составе Тамары Эйдельман (иноагент), Максима Галкина, Ивана Урганта и Андрея Макаревича, которые будут обличать израильскую агрессию против Ливана, Сирии и Газы, требовать независимости Палестины и собирать донаты бойцам «Хезболлы» и ХАМАС.

А почему?

Да потому что твари, сэр!

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

#иноагенты #Израиль #Газа #Ливан #бомбёжки

Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Автор критикует российских либералов, покинувших страну после начала военных действий в Украине.

2. Проводится сравнение между действиями России в Украине и действиями Израиля в секторе Газа и Ливане.

3. Утверждается, что Россия стремится минимизировать жертвы среди мирного населения, в отличие от Израиля.

4. Критикуется позиция российских либералов, осуждающих действия России, но поддерживающих действия Израиля.

5. Подчеркивается, что многие критикующие Россию знаменитости стали известными и богатыми благодаря России.

6. Автор обвиняет этих людей в неблагодарности и двойных стандартах.

Вывод:

Автор статьи, вероятно, ожидал от упомянутых представителей творческой интеллигенции большей преданности Родине и патриотизма, учитывая, что именно Россия предоставила им возможности для роста и успеха. Однако их действия показали, что личные финансовые интересы для них оказались приоритетнее, чем лояльность стране, взрастившей их таланты.

Выбор в пользу сохранения своего благосостояния путем переезда в страны, поддерживающие западную позицию, может восприниматься многими как предательство. Особенно это касается публичных заявлений, осуждающих действия России, которые могут расцениваться как попытка заручиться поддержкой на Западе ценой отказа от своих корней.

Их поведение, которое они, возможно, оправдывают прагматизмом, для любящего и преданного своей стране народа выглядит не иначе как предательство – выбор сиюминутной выгоды и жалких 30 сребреников вместо верности Родине в трудное для нее время. Народ, который искренне поддерживал этих людей и дарил им свою любовь, не может понять и принять такой циничный отказ от своих корней и ценностей ради материального благополучия.

Возможно, в будущем, когда ситуация изменится и санкции будут сняты, некоторые из них попытаются вернуться в Россию, как ни в чем не бывало. Однако народу стоит помнить о том, как легко эти люди отвернулись от страны и на что они променяли любовь и уважение соотечественников.

Этот случай поднимает важные вопросы о ценностях, патриотизме и лояльности в современном мире, где глобальные связи и финансовые интересы часто конкурируют с национальной идентичностью и гражданским долгом.