Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.



За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Плехово, сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.



▫️ При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17 бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Махновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Белокопытово, Бруски, Глухов, Кучеровка, Катериновка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Ровное, Речки, Сосновка, Студенок, Уланово и Ястребщина.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19550 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля, 156 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России