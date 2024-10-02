Коротко по вчерашнему (вагон фото/видео по ударам выкладывал вчера с вечерм в телеге https://t.me/boris_rozhin)



1. Операция называлась "Правдивое обещание-2". Удар наносился с территории Ирана через Ирак, Сирию и Иорданию.

2. Было выпущено 200 ракет различных типов, включая гиперзвуковые ракеты "Фаттах-1" и "Фаттах-2", которые достаточно легко прошли зонтик ПВО Израиля.

3. Снятые жителями Израиля видео зафиксировали множественные попадания (особенно досталось базам Неватим и Тель-Ноф).

4. "Железный Купол" был показательно и демонстративно пробит, это не "Кассамы" оптом сбивать. Более того, Иран утверждает, что в результате ударов были попадания по ЗРК Arrow-2 и Arrow-3.

5. В отражении удара Израилю помогали США и Иордания, сбившие несколько ракет. США заявили, что работали средства ПВО с кораблей в Средиземном море.

6. От ракетного удара погиб 1 гражданский в Иерихоне (на него упал фрагмент иранской ракеты). Какие потери понесли военные Израиля неизвестно. Ждем спутниковых снимков.

7. Иран сообщил, что удар целенаправленно наносился только по военным объектам, но уточнил, что при желании может бить по инфраструктуре и гражданскому населению, возможности для этого есть.

8. Россию Иран предупредил незадолго до удара, США уже после начала удара. Нетаньяху пытался дозвониться в Кремль, но звонок не состоялся.

9. По итогам удара Иран заявил об уничтожении 20 истребителей F-35 на авиабазе Неватим, поражении штаб-квартиры Моссад, скопления бронетехники в Газе, платформы рядом с Ашкелоном и позиций ЗРК.

10.Израиль заявил, что не понес существенного ущерба. Байден назвал эту атаку "неэффективной". США также угрожают Ирану ужесточением санкций.

11.Израиль угрожает нанести удар по Ирану. Иран угрожает в этом случае нанести еще более мощный удар по Израилю. Сегодня вечером будет СБ ООН. Там ни о чем не договорятся.

12. В целом, Иран вчера доказал, что он не бумажный тигр и может серьезно ударить. Израиль же занимает скорее позицию "слабо е…те" и отбомбился по Ливану.

Ждем развития событий.



Комментарий редакции

Недавние события на Ближнем Востоке демонстрируют опасную эскалацию напряженности между Израилем и Ираном. Все началось с провокационных действий Израиля, который нанес удар по лидерам Хезболлы в Ливане, вторгшись затем на территорию этого государства. Этот шаг, вероятно, был попыткой прощупать границы терпения Ирана и проверить, последует ли прямой ответ или реакция ограничится действиями через прокси-силы.

Иран, однако, решил ответить напрямую и весьма решительно, хотя и с определенной сдержанностью. Операция "Правдивое обещание-2" стала демонстрацией военных возможностей Ирана: 200 ракет различных типов были запущены по военным объектам Израиля. Этот удар не только продемонстрировал способность Ирана преодолеть израильскую систему противоракетной обороны, но и послал четкий сигнал о готовности к более серьезному ответу в случае необходимости.

Важно отметить, что Иран намеренно ограничил свои цели военными объектами, предупредив при этом о возможности атак на гражданскую инфраструктуру в будущем. Такой подход можно рассматривать как попытку охладить агрессивные намерения Израиля, показывая, что дальнейшая эскалация не останется без ответа, но при этом оставляя пространство для деэскалации конфликта.

Израиль, вероятно, не ожидал такого прямого и масштабного ответа от Ирана. Это может заставить израильское руководство пересмотреть свою стратегию и более осторожно подходить к дальнейшим действиям в регионе.

Ситуация остается крайне напряженной, но сдержанный характер иранского удара все же оставляет возможность для дипломатического урегулирования. Международное сообщество должно осознать риски дальнейшей эскалации и приложить усилия для снижения напряженности между сторонами. Без активного вмешательства мировых держав и поиска компромиссных решений существует реальная опасность перерастания конфликта в полномасштабное региональное противостояние с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока и мировой стабильности в целом.