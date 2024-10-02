Леса, сберегающие нашу жизнь. Новости. Эфир 15 сентября 1977
Сюжет, снятый к Дню работников леса, рассказывает о красоте и пользе лесов, необходимости охранять и защищать “зеленое богатство” страны. Репортаж из Солнечногорского лесокомбината.
Информационный сюжет “Ко Дню работников леса”. Эфир 15.09.1977.
Главная редакция информации, 1977 г.
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Знакомые места. Прожил я здесь целый год.
Ты в каких лесах потерялся маугли ?