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Тринадцать интервью о Викторе Третьякове. Фильм-концерт (1984)

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Фильм ТО “Экран” рассказывает об одном из крупнейших музыкантов современности, “эталонном скрипаче” Викторе Третьякове. В исполнении В.Третьякова прозвучат произведения П.Чайковского, И.Брамса, Д.Шостаковича, И.Гайдна, В.Моцарта, С.Франка.

#ФильмКонцерт
ТО Экран, 1984

Автор сценария – Леонид Сандлер
Режиссер – Наталья Павлова-Арбенина
Оператор – Евгений Анисимов

#гостелерадиофонд #ВикторТретьяков

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PATTot0Iod8
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