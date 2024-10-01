Тринадцать интервью о Викторе Третьякове. Фильм-концерт (1984)
Фильм ТО “Экран” рассказывает об одном из крупнейших музыкантов современности, “эталонном скрипаче” Викторе Третьякове. В исполнении В.Третьякова прозвучат произведения П.Чайковского, И.Брамса, Д.Шостаковича, И.Гайдна, В.Моцарта, С.Франка.
#ФильмКонцерт
ТО Экран, 1984
Автор сценария – Леонид Сандлер
Режиссер – Наталья Павлова-Арбенина
Оператор – Евгений Анисимов
#гостелерадиофонд #ВикторТретьяков
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