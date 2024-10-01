Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.



За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово.

В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, а также один автомобиль.



▫️ При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь.

Потери противника составили около 25 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный.



▫️ Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивильное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина.



За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России