Как не осуждать?

Тут много интересного.

От этого напрямую зависит наша судьба. Как говорил Амвросий Оптинский: «Не осуждение это без труда спасение».

Каким судом судите вы, таким будут судить вас.

Осуждает других тот, кто не познал себя. То есть, ты не видишь своих грехов или не знаешь о них. И стоит тебе узнать, что у тебя то же самое, твой язык скуется молчанием. Потому что невозможно, будучи виноватым в каком-то грехе, осуждать другого за этот же грех.

А можно просто любить людей. Но это тяжелее. Гораздо легче разбираться с собственными грехами. Потому что грехи – на виду. И я их знаю. Потому что грешим мы все примерно одинаково. А вот не осуждать человека – потому что ты его любишь – это тяжело.

Любовь – это вообще самое тяжелое занятие. Любовь – она очень высоко, а мы все – маленькие. Вот представьте…

Иисус Христос. У него вообще нет никакого греха.

Как бы Он мог осудить нас.

А как Он себя ведет? Он вообще не собирается осуждать никого из нас. Он собирается на Крест идти за нас.

Потому что любит нас.

И еще… Вот есть такое слово – «жалость». Людей вообще жалко. Когда ты начинаешь вникать в жизнь отдельного человека, тебе становится его жалко. Каждого. Человека вообще жалко. Потому что благодаря греху мы попали в такую катастрофу, что все, что с нами происходит, вызывает подлинный ужас. Вот все, что с нами стало и то, что еще будет.

У Марины Цветаевой есть такая строчка: «Пожалуйста еще меня любите за то, что я умру».

Людей – жалко. Да люди дурные, но все равно их жалко.

Да, люди невнимательные, глупые, слепые. Да, нас впереди ждет смерть.

А мы не чешемся. Делаем вид, что все умрут, а я останусь.

Ну глупые мы. Грешные, глупые и слепые. Но нас жалко.

Мне должно быть жалко людей, а кому-то должно быть жалко меня. Потому что мы пьем одну и ту же чашу. Чашу бытия.

Так что, если у вас будет жалость – вы не будете осуждать людей.

Если вы будете их любить – а это вообще подвиг – вы не будете их осуждать.

И если вы будете помнить свои грехи – у вас половина осуждения куда-то исчезнет.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы из статьи отца Андрея Ткачева:

1. Неосуждение напрямую связано с нашей судьбой.

2. Осуждение других происходит из-за непознания себя и своих грехов.

3. Любовь к людям – более сложный, но эффективный способ избежать осуждения.

4. Иисус Христос, будучи безгрешным, не осуждал людей, а жертвовал собой из любви к ним.

5. Жалость к людям может помочь избежать осуждения.

6. Люди заслуживают жалости из-за их греховности, глупости и смертности.

7. Помнить о собственных грехах помогает уменьшить осуждение других.

Вывод:

Отец Андрей Ткачев предлагает три основных пути к неосуждению: самопознание и осознание собственных грехов, любовь к людям и жалость к ним. Он подчеркивает, что осуждение других часто происходит из-за незнания собственных недостатков, а любовь и сострадание к людям помогают преодолеть склонность к осуждению. Автор призывает читателей помнить о общей человеческой участи и относиться к другим с пониманием и состраданием, следуя примеру Христа.