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Как не осуждать?

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Как не осуждать?
Тут много интересного.
От этого напрямую зависит наша судьба. Как говорил Амвросий Оптинский: «Не осуждение это без труда спасение».
Каким судом судите вы, таким будут судить вас.

Осуждает других тот, кто не познал себя. То есть, ты не видишь своих грехов или не знаешь о них. И стоит тебе узнать, что у тебя то же самое, твой язык скуется молчанием. Потому что невозможно, будучи виноватым в каком-то грехе, осуждать другого за этот же грех.

А можно просто любить людей. Но это тяжелее. Гораздо легче разбираться с собственными грехами. Потому что грехи – на виду. И я их знаю. Потому что грешим мы все примерно одинаково. А вот не осуждать человека – потому что ты его любишь – это тяжело.

Любовь – это вообще самое тяжелое занятие. Любовь – она очень высоко, а мы все – маленькие. Вот представьте…
Иисус Христос. У него вообще нет никакого греха.
Как бы Он мог осудить нас.
А как Он себя ведет? Он вообще не собирается осуждать никого из нас. Он собирается на Крест идти за нас.
Потому что любит нас.

И еще… Вот есть такое слово – «жалость». Людей вообще жалко. Когда ты начинаешь вникать в жизнь отдельного человека, тебе становится его жалко. Каждого. Человека вообще жалко. Потому что благодаря греху мы попали в такую катастрофу, что все, что с нами происходит, вызывает подлинный ужас. Вот все, что с нами стало и то, что еще будет.
У Марины Цветаевой есть такая строчка: «Пожалуйста еще меня любите за то, что я умру».
Людей – жалко. Да люди дурные, но все равно их жалко.
Да, люди невнимательные, глупые, слепые. Да, нас впереди ждет смерть.
А мы не чешемся. Делаем вид, что все умрут, а я останусь.
Ну глупые мы. Грешные, глупые и слепые. Но нас жалко.

Мне должно быть жалко людей, а кому-то должно быть жалко меня. Потому что мы пьем одну и ту же чашу. Чашу бытия.

Так что, если у вас будет жалость – вы не будете осуждать людей.

Если вы будете их любить – а это вообще подвиг – вы не будете их осуждать.

И если вы будете помнить свои грехи – у вас половина осуждения куда-то исчезнет.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы из статьи отца Андрея Ткачева:
 
1. Неосуждение напрямую связано с нашей судьбой.
2. Осуждение других происходит из-за непознания себя и своих грехов.
3. Любовь к людям – более сложный, но эффективный способ избежать осуждения.
4. Иисус Христос, будучи безгрешным, не осуждал людей, а жертвовал собой из любви к ним.
5. Жалость к людям может помочь избежать осуждения.
6. Люди заслуживают жалости из-за их греховности, глупости и смертности.
7. Помнить о собственных грехах помогает уменьшить осуждение других.
 
Вывод:
 
Отец Андрей Ткачев предлагает три основных пути к неосуждению: самопознание и осознание собственных грехов, любовь к людям и жалость к ним. Он подчеркивает, что осуждение других часто происходит из-за незнания собственных недостатков, а любовь и сострадание к людям помогают преодолеть склонность к осуждению. Автор призывает читателей помнить о общей человеческой участи и относиться к другим с пониманием и состраданием, следуя примеру Христа.
 
Дополнительный вывод:
 
Христос воплощает не только любовь, но и справедливость. Для нас, обычных людей, важно понимать, что осуждение – грех, но это не означает, что мы должны игнорировать истину и справедливость. Наоборот, следуя примеру Христа, мы призваны защищать их.
 
Истинная любовь к человеку не равна принятию его грехов. Она проявляется в строгом, но справедливом призыве к праведности, а не во всепрощении. Жалость должна быть направлена на душу человека, страдающую от страстей, а не на сами страсти. Если чьи-то действия причиняют страдания другим, наш долг – твердо указать на это.
 
Осознание собственной греховности не должно вести к оправданию грехов других. Напротив, это может сделать наш призыв к праведности более искренним и действенным. Важно помнить, что молчание о грехе может способствовать его распространению.
 
Ключевой момент – избегать самовозвышения при указании на чужие ошибки. Вместо этого нужно ставить во главу угла Божий закон и заботу о душе человека. Наша цель – уберечь души от напастей с помощью любви, мудрости и сострадания, всегда помня о высшей справедливости и истине.
 
Таким образом, мы призваны найти баланс между любовью и справедливостью, состраданием и твердостью, следуя примеру Христа в нашем отношении к другим людям и их поступкам.
Источник: https://t.me/videotca_Andrea/5263
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32427 27589
    марина 12 мин. назад

      если бы ты об этом сказал брахман ,я бы задумалась ,но от Ткачева?Или просьба о любви у Цветаевой ,которая собственных детей не любила и подвергла жуткой смерти,но слова очень красивые -пробивают..Или Толстой с его фальшивым пересмотренным Евангелие .которое даже не его .а некоего Черткова ,родовитого дворянина ,основавшего секту”Духоборы”” по указанию из Лондона и ведшего этого страстолюбца (в смысле извращенца) по жизни,которому он(лев) завещал все дневники и рукописи..КАк стар мир и все по кругу..
      Но слова .как не крути .верные и я уже слышу жорика и сс-работайте “партнеры”-заслуженно..

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