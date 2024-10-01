Как была пробита система безопасности Насраллы в день его убийства?



Израильские удары, как с точки зрения безопасности, так и с военной, требуют критического анализа, особенно учитывая их успехи в разных регионах и по множеству целей. Эти удары в конечном итоге привели к убийству генерального секретаря «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы, несмотря на строгие меры безопасности, принятые для его защиты.

После того, как Насралла был объявлен целью Израиля, его служба охраны приняла чрезвычайные меры предосторожности. Людям из его ближайшего окружения было запрещено пользоваться мобильными телефонами и Интернетом. Насралла также вел крайне скрытный образ жизни, часто меняя квартиры и никогда не оставаясь долго на одном месте. Кроме того, в соседних зданиях были созданы крошечные проходы, позволяющие ему перемещаться с места на место без использования транспортного средства. Эти меры обеспечили его охранному подразделению чувство безопасности, главным образом потому, что его передвижения были скрыты от воздушного наблюдения, что снижало риск обнаружения беспилотниками или спутниками, которые постоянно собирают разведывательную информацию.

Место, на которое было совершено нападение, было известно как «Штаб Хатам аль-Анбия» – командный центр, находящийся под наблюдением командира Фуада Шукра, которому с 8 октября 2023 года было поручено руководить битвой «Потоп Аль-Акса». Шукр был постоянным посетителем этого места. Однако, несмотря на убийство Шукра в пригороде 30 июля, «Хезболла» не рассматривала этот инцидент как признак нарушения внутренней безопасности, будь то с помощью людей или электронных средств.

Фуад Шукр, также известный как «мухтар» — глава района Узай, перемещался по району открыто и без опасений. В день убийства вместо того, чтобы попросить водителя отвезти его в гараж на нижнем этаже, он вышел из машины прямо перед зданием, где его заметили многие жители района. В ходе своей деятельности он невольно оставил следы своих передвижений, которые были использованы израильской разведкой. Кроме того, «Хезболла» пополняла свои склады, после развертывания за последние 11 месяцев более 8000 ракет, снарядов и беспилотников, и все это под бдительным наблюдением американской и израильской разведок, включая их спутники. Эти улики позволили получить жизненно важную информацию, особенно в отношении его обязанностей как командира ракетных подразделений «Хезболлы». В конечном итоге Израиль использовал эти сведения для проведения смертоносной операции против ракетного потенциала «Хезболлы» на земле.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Израилю было известно о присутствии Насраллы в том месте, где в итоге он был убит. Это произошло после нескольких месяцев, в течение которых Израиль воздерживался от нападений на лидеров «Хезболлы», за исключением тех, кто непосредственно участвовал в конфликте и вел активные боевые действия против Израиля – обе стороны в основном придерживались этих неофициальных границ. Более того, убийство последовало за инцидентом, когда ракета упала в жилом районе оккупированных Голанских высот (Мадждаль-Шамс), в чем Израиль обвинил «Хезболлу», использовав это как оправдание для нанесения удара по командующему Фуаду Шукру.

После ответных действий «Хезболлы» началась серия убийств, что привело к дальнейшей эскалации напряженности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей решимости распространить конфликт на всю территорию Ливана, нанеся тысячи точных ударов и убив ключевых лидеров «Хезболлы». Это усиленное наступление последовало за диверсионной операцией, в результате которой 17 и 18 сентября устройства PAGER, а затем и устройства ICOM были испорчены.

В первый день после диверсии «Хезболла» заподозрила, что батареи ICOM, которые были приобретены в рамках той же сделки, что и устройства PAGER, могли быть скомпрометированы. В результате, несмотря на большой размер взрывчатки, заложенной в батареи беспроводной связи, человеческие потери 18 сентября были относительно минимальными. Хезболле» удалось обезвредить значительное количество этих устройств до того, как они взорвались. Однако «Хезболла» не сразу пришла к единому мнению по поводу всестороннего расследования о возможности нарушения электронной или человеческой безопасности.

Израиль объявил, что его разведданные для операции были основаны на сочетании визуальных, человеческих и электронных источников, в частности, от подразделений 9900, 8200 и 504. Эти подразделения предоставили важную информацию о том, что Сайед Хасан Насралла вошел в зал заседаний, где его ждали высокопоставленные чиновники, в том числе заместитель командующего иранскими Стражами революции, генерал-майор Аббас Нилфорушан, командующий оперативным штабом Стражей революции Ирана – оба присутствовали для поддержки битвы «Потоп Аль-Акса».

Подразделение 9900 специализируется на визуальной разведке, используя спутниковые и воздушные снимки для отслеживания передвижений противника и определения местонахождения стратегических целей. Подразделение использует передовые геопространственные и электрооптические технологии для отслеживания особо важных целей, таких как Насралла. Его опыт позволяет собирать подробную информацию о конкретных местах, вплоть до мелких деталей рельефа. В данном случае способность Unit 9900 отслеживать перемещения в режиме реального времени сыграла важную роль в подтверждении присутствия Насраллы в зале заседаний, что помогло бы израильским военным точно спланировать удар.

Подразделение 8200 – это ведущее израильское подразделение сигнальной разведки (SIGINT) и кибервойны. Оно отвечает за перехват и анализ вражеских сообщений, сбор разведданных из электронных источников и участие в кибер-операциях. Вполне вероятно, что подразделение 8200 перехватывало зашифрованные сообщения «Хезболлы» или проникало в ее цифровые сети, что позволило Израилю отслеживать перемещения, выявлять важные встречи и собирать важную информацию о местонахождении Насраллы. Способность подразделения 8200 расшифровывать сообщения и нарушать работу вражеских сетей считается одной из самых передовых в мире, и его роль в этой операции, вероятно, заключалась в отслеживании коммуникаций в ближайшем окружении Насраллы и предоставлении точных разведданных о его передвижениях.

Подразделение 504 специализируется на человеческой разведке (HUMINT), уделяя особое внимание вербовке и работе с информаторами, особенно во враждебном или труднодоступном окружении. Это подразделение известно тем, что тесно сотрудничает со шпионами и коллаборационистами, которые могут предоставить разведданные с мест. В случае с убийством Насраллы подразделение 504 могло опираться на информаторов в «Хезболле» или в службе безопасности Насраллы, предоставляя конкретную и действенную информацию о его передвижениях и встрече в «Штаб-квартире Хатам аль-Анбия». Участие человеческих агентов в операции может объяснить, откуда Израиль знал не только о присутствии Насраллы, но и о присутствии других высокопоставленных чиновников в зале заседаний, что обеспечило проведение операции в оптимальное время для достижения максимального эффекта.

Эти подразделения образуют интегрированную сеть, объединяющую визуальное наблюдение, электронный перехват и человеческую разведку для обеспечения всесторонней ситуационной осведомленности. Взаимодействие этих разведывательных средств позволило Израилю прорвать мощный аппарат безопасности «Хезболлы» и ликвидировать одну из самых охраняемых ее фигур. Это подчеркивает растущую роль передовых технологий и разведки в современной войне, где электронные и человеческие данные объединяются для достижения высокоэффективных военных результатов.

На встрече также присутствовали Али Караки (Абу аль-Фадль), генеральный командир южных операций «Хезболлы», сотрудник службы безопасности Хадж Набиль и директор офиса Насраллы Хадж Джихад, а также ключевые военные планировщики, которые отвечали за предложение целей и обсуждение возможностей Израиля. Эти лидеры указали на потенциальные важные объекты, которые «Хезболла» могла бы атаковать в отместку за недавние диверсионные операции и убийства своих лидеров.

По трагическому стечению обстоятельств все присутствовавшие в зале заседаний погибли, когда израильский удар разрушил здание. Парамедикам, которые использовали многочисленные замаскированные коридоры, удалось обнаружить тела, которые сохранились, несмотря на сильное давление от 85 тонн взрывчатки, которую использовал Израиль.

Этот инцидент вызвал множество вопросов. Существовало ли спутниковое визуальное наблюдение, которое подтвердило присутствие Насраллы в этом месте в течение нескольких часов, что дало Израилю время подготовить и начать атаку? Могли ли устройства слежения быть спрятаны в пейджерах, которые многие чиновники носили с собой за несколько месяцев до этого, или, возможно, в батарейках, начиненных взрывчаткой? Были ли в аппарате безопасности агенты, призванные защищать Насраллу, но которые слили информацию и определили «золотую мишень» на месте преступления? Или же сочетание всех этих факторов позволило получить точную разведывательную информацию, необходимую для убийства?

Сейчас перед «Хезболлой» стоит неотложная задача ответить на эти критические вопросы. Она должна быстро покинуть известные и ранее использовавшиеся места, ликвидировать наземные операции и провести всесторонний анализ разведданных, чтобы найти необходимые ответы и предотвратить будущие нарушения безопасности.

Ничто не мешает «Хезболле» продолжать действовать в этом направлении, даже находясь под ударом или сталкиваясь с потенциальным наземным вторжением. Инициатива вновь перешла в ее руки, в частности, после того, как Израиль объявил, что исчерпал список целей и что так называемый «банк целей» исчерпан, не исключая того, что в будущем могут быть добавлены новые цели. Такое развитие событий дает «Хезболле» возможность адекватно отреагировать на недавние события и потенциально перейти к более масштабному конфликту, к которому, похоже, готовился Израиль, одновременно устраняя внутренние уязвимости и укрепляя свою оборону. Однако «Хезболла» пока не отреагировала, и ближайшие дни, как ожидается, покажут, что еще осталось от ее возможностей.

(с) Элайджа Магье

https://ejmagnier.com/2024/09/29/how-was-nasrallahssecurity-breached-on-the-day-of-his-assassination/ – цинк (перевод с английского)



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Израиль успешно ликвидировал генерального секретаря "Хезболлы" Сайеда Хасана Насраллу, несмотря на строгие меры безопасности.

2. Насралла вел крайне скрытный образ жизни, часто меняя локации и используя секретные проходы для перемещений.

3. Израильская разведка использовала комбинацию визуальных, человеческих и электронных источников информации от подразделений 9900, 8200 и 504.

4. Убийству предшествовала диверсионная операция, в ходе которой были скомпрометированы устройства связи "Хезболлы".

5. На встрече, во время которой был убит Насралла, присутствовали высокопоставленные члены "Хезболлы" и представители иранских Стражей революции.

6. Израиль использовал 85 тонн взрывчатки для атаки на здание, где проходила встреча.

7. "Хезболла" столкнулась с необходимостью пересмотреть свои меры безопасности и провести внутреннее расследование.

Вывод:

Убийство Насраллы демонстрирует высокий уровень израильских разведывательных и военных возможностей. Несмотря на строгие меры безопасности "Хезболлы", Израилю удалось получить точную информацию о местонахождении ее лидера и успешно провести операцию по его ликвидации. Это событие может серьезно повлиять на баланс сил в регионе и вызвать эскалацию конфликта. "Хезболла" оказалась перед необходимостью срочно пересмотреть свои методы обеспечения безопасности и, возможно, изменить стратегию противостояния с Израилем. Ситуация остается напряженной, и дальнейшие действия "Хезболлы" могут определить развитие конфликта в ближайшем будущем.