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Иран таки ответил Израилю ракетным ударом – около 500 баллистических ракет

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Иран таки ответил Израилю ракетным ударом – около 500 баллистических ракет. Психологически это, конечно, хорошо, так как полное отсутствие ответы, как я говорил ранее, имело бы очень плохие последствия в борьбе за справедливый мир.

Однако важно и то, насколько эффективным был этот удар и станет ли он ситуативным? Что касается эффективности, то КСИР утверждает, что, как минимум 80% иранских ракет поразили свои цели в Израиле — в том числе военную базу и газовые платформы в Средиземном море. Тель-Авив утверждает, что никакого вреда атака не принесла, все ракеты сбиты. Как говорится, туман войны.

Посмотрим, отрезвит ли это Израиль и откажется ли он от вторжения в Ливан.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Иран осуществил ракетный удар по Израилю, запустив около 500 баллистических ракет.
2. Психологически этот ответ считается положительным шагом в контексте борьбы за справедливый мир.
3. Эффективность удара оспаривается:
   – КСИР (Корпус стражей исламской революции) утверждает, что 80% ракет поразили цели.
   – Израиль заявляет, что все ракеты были сбиты и ущерба не нанесено.
4. Существует неопределенность относительно реальных последствий атаки ("туман войны").
5. Остается открытым вопрос, повлияет ли это нападение на планы Израиля по вторжению в Ливан.

Вывод:
Иранский ракетный удар по Израилю является значимым событием в текущем конфликте. Хотя его реальная эффективность остается под вопросом из-за противоречивых заявлений сторон, сам факт ответного удара может иметь важные политические и стратегические последствия. Ключевым вопросом остается то, как это повлияет на дальнейшие действия Израиля, особенно в отношении возможного вторжения в Ливан. Ситуация остается напряженной и требует дальнейшего наблюдения за развитием событий.

Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2108
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