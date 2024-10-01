Третья мировая война – 3,2,1 – пуск! То, о чем так долго говорил и большевики «Олень» – случилось. Втянули-таки Иран по-серьезному, спровоцировав прямой удар по Израилю. Это уже не прокси война. Идеологи «Третьей мировой войны» подожгли фитиль «Большой войны» на Ближнем востоке – причем для верности со всех сторон, обильно подливая масла в огонь арабо-израильского конфликта.



«Случайное» крушение вертолета президента Ирана Раиси, убийство на территории Ирана главы политбюро Хамас Исмаила Хании, уничтожение лидера Хесболлы Насраллы, эксалация в Сирии и Йемене, атаки Ливана и наземная операция ЦАХАЛ. Иран не мог не ответить на эти провокации – КСИР наносит массированный удар баллистическими ракетами, пробивая «купол» над небом Израиля. Джин арабо-израильской войны вылетел из бутылки. Это ещё не «Третья мировая война», и Иран ответил аккуратно, но обратный отсчет уже запущен – на каждом новом витке эскалации в воронку конфликта на Ближнем Востоке будут затягиваться всё новые и новые страны. Россию, к слову, вновь «приглашают» в Сирию, пытаясь открыть для неё новый фронт – неслучайно сегодня СВР официально сообщила о готовящейся провокации с химическим оружием в Идлибе.



Процесс запуска «Третьей мировой войны» может занять годы, замедляться или ускоряться из-за внешних «погодных» условий, но он необратим и нет той силы на фоне кризиса международных институтов, которая могла бы его остановить – и уж тем более совершенно не важно, кто будет у руля Белого дома Трамп или Харрис. Разрастающее пламя арабо-израильского конфликта охватит весь мир, в том числе выльется и на европейские улицы, и будет сопровождаться терактами и массовыми волнениями с участием мигрантов. За последние годы нукеры глобальных элит подложили взрывчатку под все региональные конфликты, и сейчас наступает время для главного управляемого взрыва в сакральном центре мира, который обеспечит детонацию всех других боезарядов по всему миру. Война на Ближнем Востоке это больше, чем просто политический конфликт, борьба за территорию и транспортные коридоры. Это сакральная история, что никак не могут понять многие эксперты, размышляющие в рамках своих узких и ограниченных монетаристких парадигм. Апогеем станут события на Храмовой горе – как только арабов выдавят оттуда, точка невозврата будет окончательно пройдена. Читайте «Оленя», чтобы иметь возможность видеть на два хода вперёд.



Тот самый Олень от 17.04.24

«Нетанияху настоящий смертник, который находится под полным внешним управлением архитекторов глобальной заварушки на Ближнем Востоке, запаливших фитиль «Большой войны» и обильно подливающих керосина в огонь арабо-израильского конфликта, причём с обеих сторон. (https://t.me/trueolen/894). БиБи будет делать всё, что ему скажут, поэтому очередной удар по иранским силам точно будет нанесён – сейчас проходят тайные совещания, где обсуждают такую конфигурацию, чтобы в пылу азарта не слишком сильно спровоцировать Иран и не уничтожить Израиль раньше времени. Только в этом причина задержки сценария. Всему своё время. У многих аналитиков, которые размышляют в страновой парадигме «США-Иран-Израиль и другие» не складывается картинка, потому что вроде как никто в войне не заинтересован, в том числе демократы Байдена, а она всё раскручивается и раскручивается, захватывая в свою воронку всё новые силы. Секрет в том, что всей ситуацией управляют не страновые игроки, а «Третья сила» – влиятельные теневые наднациональные структуры, которые находятся за сценой, и стоят как за верхушкой Израиля, так и за террористами, и вот они как раз очень хотят войны – «Третьей мировой войны». Это их глобальный проект, и они уже группируются вокруг сюжета на Ближнем Востоке, где развернутся без преувеличения события мирового значения. И им абсолютно все равно, кто там будет у руля в США – они никогда не проиграют, потому что не только поставили ставки и на красное, и на черное. Они владеют этим политическим казино»

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Иран был спровоцирован на прямой удар по Израилю, что переводит конфликт из прокси-войны в прямое столкновение.

2. Серия событий (крушение вертолета президента Ирана, убийства лидеров ХАМАС и Хезболлы, эскалация в Сирии и Йемене) привела к ответному удару Ирана по Израилю.

3. Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в "Третью мировую войну", втягивая все больше стран.

4. Россию пытаются вовлечь в конфликт через Сирию.

5. Процесс эскалации может занять годы, но автор считает его необратимым.

6. Конфликт может распространиться на Европу в виде терактов и массовых волнений с участием мигрантов.

7. Автор утверждает, что за конфликтом стоят глобальные элиты, преследующие свои цели.

8. Особое значение придается событиям на Храмовой горе как потенциальной "точке невозврата".

9. Нетаньяху описывается как марионетка "архитекторов глобальной заварушки".

10. Утверждается, что конфликтом управляет некая "Третья сила" – теневые наднациональные структуры.

Вывод:

Массированная атака Ирана на Израиль с использованием 500 баллистических ракет знаменует собой начало нового, крайне опасного этапа конфликта на Ближнем Востоке. Это событие, по мнению автора, является не просто очередным витком напряженности, а поворотным моментом, запускающим процесс, который может привести к "Третьей мировой войне".

Автор считает, что этот акт прямой агрессии – результат тщательно спланированной провокации со стороны "глобальных элит", стремящихся разжечь масштабный конфликт. Преодоление израильской системы ПРО ("купола") иранскими ракетами демонстрирует серьезность намерений и потенциал для дальнейшей эскалации.

По мнению автора, мир вступил в фазу необратимого развития конфликта, который будет постепенно втягивать все новые страны и регионы. Этот процесс может растянуться на годы, но его исход предопределен – глобальное противостояние, которое затронет не только Ближний Восток, но и Европу, и другие части света.

Автор предупреждает, что традиционные международные институты и смена лидеров в ключевых странах (например, в США) не смогут остановить этот процесс. Он призывает читателей готовиться к долгосрочным геополитическим изменениям, которые будут сопровождаться ростом напряженности, терроризма и социальных волнений во многих странах.

В контексте этих событий автор видит подтверждение своих прежних прогнозов и подчеркивает важность понимания скрытых механизмов управления мировыми процессами для предвидения будущих событий.