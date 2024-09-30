"Точки входа"



По Курску.

Заканчивается восьмая неделя Курской операции.

Прогресс выдавливания умеренный для нас.

Для Украины status quo сохраняется примерно на 85% от максимального достигнутого продвижения на первом этапе операции.

Однако это потребовало от ВФУ значительного перенапряжения сил. На сегодня в Курской операции ВФУ ввели в бой более тридцати соединений и частей пехоты, танков, артиллерии, сапёров, БПЛА и сил тылового/инженерного/логистического обеспечения.

Соответственно возросли логистические нагрузки. Сегодня для пополнения украинской группы "Сиверск" открыты 11 точек входа в зону Курской операции.

Шесть из них находятся на тех участках русско-украинской границы, которые полностью контролируют хохлы* (н.п. Волфино – н.п. Политотдельский и н.п. Журавка – н.п. Могрица)

Пять точек входа на участке госграницы между н.п. Политотдельский – н.п. Журавка находятся в ничейной зоне, где противники не имеют устойчивого присутствия.

Эти точки (11) обеспечивают все возможные сухопутные варианты организации снабжения/эвакуации сил группы "Сиверск":

- транспортировка тяжелой техники тралами и своим ходом;

- передвижение ББМ и автотранспорта среднего тоннажа по асфальтированным и грунтовым шоссейным дорогам;

- передвижение легкого грузового/полугрузового/гужевого автотранспорта по полевым, лесным, проселочным дорогам;

- передвижение пешего пополнения и доставка грузов "на горбу" по полевым, лесным, проселочным дорогам.

В таких условия организация нашего полноценного котла осуществиться пока не может, да и задача такого рода перед нашими войсками не ставилась.

Вместо того, чтобы гоняться за пешими караванами и отдельными моторизованными средствами снабжения хохлов, русское командование приняло оптимальное на сегодня решение — бить резервы и пополнение чубатантов в момент их кучкования в местах организации и сбора хохляцкий подвижных логистических групп.

Такая тактика себя оправдывает. А в случае, если выдавливание затянется до зимы, хохлы испытают ещё и жестокие трудности с маскировкой в условиях оголения лиственного покрова и тяжелой черноземной осенней распутицы. Когда для движения останутся открытыми только дороги с твердым покрытием.

*Схема от Картографической студии "Цветные карандаши "Тактика".

Легенда:

- желтая сплошная – полный украинский контроль участков госграницы;

- синие "булавки" — точки входа в зону Курской операции с Украины по дорогам всех типов.

https://t.me/zimovskyAL/33014 – цинк

ВС РФ после успешного наступления 10-19 сентября и отражения основной волны ударов ВСУ у Веселого, сейчас ведут боевые действия в позиционном ключе, готовясь к предстоящим активным действиям.

Гнать любой ценой "к дате" конечно же никто не будет.

https://t.me/boris_rozhin – онлайн-трансляция боевых действий как обычно тут



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Курская операция длится уже 8 недель.

2. Украина сохраняет около 85% максимального продвижения, достигнутого на первом этапе.

3. ВСУ ввели в бой более 30 соединений и частей различных родов войск.

4. Для пополнения группы "Сиверск" открыты 11 точек входа в зону операции.

5. 6 точек входа полностью контролируются украинской стороной, 5 находятся в нейтральной зоне.

6. Российское командование сосредоточилось на ударах по резервам и пополнению противника в местах их сбора.

7. Затягивание операции до зимы может создать дополнительные трудности для украинской стороны.

8. После наступления 10-19 сентября ВС РФ перешли к позиционным боевым действиям.

Вывод:

Российские войска придерживаются тактики постепенного выдавливания противника, избегая попыток быстрого окружения. Вместо этого они фокусируются на ударах по резервам и логистическим центрам ВСУ. Такая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу и учитывает возможное затягивание операции до зимнего периода, что может создать дополнительные трудности для украинской стороны. ВС РФ не стремятся к быстрому продвижению "к дате", а готовятся к дальнейшим активным действиям, сохраняя при этом позиционный характер текущих боевых действий.