“Точки входа”
"Точки входа"
По Курску.
Заканчивается восьмая неделя Курской операции.
Прогресс выдавливания умеренный для нас.
Для Украины status quo сохраняется примерно на 85% от максимального достигнутого продвижения на первом этапе операции.
Однако это потребовало от ВФУ значительного перенапряжения сил. На сегодня в Курской операции ВФУ ввели в бой более тридцати соединений и частей пехоты, танков, артиллерии, сапёров, БПЛА и сил тылового/инженерного/логистического обеспечения.
Соответственно возросли логистические нагрузки. Сегодня для пополнения украинской группы "Сиверск" открыты 11 точек входа в зону Курской операции.
Шесть из них находятся на тех участках русско-украинской границы, которые полностью контролируют хохлы* (н.п. Волфино – н.п. Политотдельский и н.п. Журавка – н.п. Могрица)
Пять точек входа на участке госграницы между н.п. Политотдельский – н.п. Журавка находятся в ничейной зоне, где противники не имеют устойчивого присутствия.
Эти точки (11) обеспечивают все возможные сухопутные варианты организации снабжения/эвакуации сил группы "Сиверск":
- транспортировка тяжелой техники тралами и своим ходом;
- передвижение ББМ и автотранспорта среднего тоннажа по асфальтированным и грунтовым шоссейным дорогам;
- передвижение легкого грузового/полугрузового/гужевого автотранспорта по полевым, лесным, проселочным дорогам;
- передвижение пешего пополнения и доставка грузов "на горбу" по полевым, лесным, проселочным дорогам.
В таких условия организация нашего полноценного котла осуществиться пока не может, да и задача такого рода перед нашими войсками не ставилась.
Вместо того, чтобы гоняться за пешими караванами и отдельными моторизованными средствами снабжения хохлов, русское командование приняло оптимальное на сегодня решение — бить резервы и пополнение чубатантов в момент их кучкования в местах организации и сбора хохляцкий подвижных логистических групп.
Такая тактика себя оправдывает. А в случае, если выдавливание затянется до зимы, хохлы испытают ещё и жестокие трудности с маскировкой в условиях оголения лиственного покрова и тяжелой черноземной осенней распутицы. Когда для движения останутся открытыми только дороги с твердым покрытием.
*Схема от Картографической студии "Цветные карандаши "Тактика".
Легенда:
- желтая сплошная – полный украинский контроль участков госграницы;
- синие "булавки" — точки входа в зону Курской операции с Украины по дорогам всех типов.
https://t.me/zimovskyAL/33014 – цинк
ВС РФ после успешного наступления 10-19 сентября и отражения основной волны ударов ВСУ у Веселого, сейчас ведут боевые действия в позиционном ключе, готовясь к предстоящим активным действиям.
Гнать любой ценой "к дате" конечно же никто не будет.
https://t.me/boris_rozhin – онлайн-трансляция боевых действий как обычно тут
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Курская операция длится уже 8 недель.
2. Украина сохраняет около 85% максимального продвижения, достигнутого на первом этапе.
3. ВСУ ввели в бой более 30 соединений и частей различных родов войск.
4. Для пополнения группы "Сиверск" открыты 11 точек входа в зону операции.
5. 6 точек входа полностью контролируются украинской стороной, 5 находятся в нейтральной зоне.
6. Российское командование сосредоточилось на ударах по резервам и пополнению противника в местах их сбора.
7. Затягивание операции до зимы может создать дополнительные трудности для украинской стороны.
8. После наступления 10-19 сентября ВС РФ перешли к позиционным боевым действиям.
Вывод:
Российские войска придерживаются тактики постепенного выдавливания противника, избегая попыток быстрого окружения. Вместо этого они фокусируются на ударах по резервам и логистическим центрам ВСУ. Такая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу и учитывает возможное затягивание операции до зимнего периода, что может создать дополнительные трудности для украинской стороны. ВС РФ не стремятся к быстрому продвижению "к дате", а готовятся к дальнейшим активным действиям, сохраняя при этом позиционный характер текущих боевых действий.
Сейчас не те зимы в этой полосе и вообще ,чтобы господин МОРОЗ ,как в ВОВ, имел большое значение .Дюмин (ответственен при президенте за Курск)сказал ,что скоро побегут..Будем верить ему -личный ординарец ведь..А пока демография и коллективный Запад не вызывают оптимизма.
https://ilyavaliev.livejournal.com/9573365.html…ilyavaliev 29 сентября 2024, 16:01
11 класса в школа больше не будет: В Госдуме поддержали идею сокращения срока обучения в школах России.Сокращение срока обучения — это же фактически признание полной капитуляции образования. Что? Учителя уже не справляются? Учебные программы устарели? Уровень знаний падает, как стоимость российского рубля? Ну и ладно, давайте просто уберем один год. Гениально! Только давайте сразу готовить детей к университетам с 9 класса — ну а что, зачем им школа вообще, когда есть репетиторы и YouTube? Пусть сразу идут в «Курсы гениев за три месяца», а что не успеют — подучат на ходу.
Кстати, идея о том, чтобы сэкономить год, — это отличная новость для родителей. Теперь можно будет сэкономить на выпускных, прощаниях с учителями и покупках школьной формы на один лишний год! Правда, как обычно, остается открытым вопрос: какой ценой? Но, наверное, это тот случай, когда знания, как и деньги, лучше сохранять в экономии.
И главное: как трансформировать школьную программу? Ведь это же не просто: «давайте вырежем лишний год». Нет-нет! Надо же будет как-то втиснуть все знания за 10 лет! А как это сделать? Просто сократить количество уроков и часов на каждую тему, а сложные темы — убрать вовсе? Зачем мучить детей интегралами или химическими формулами? Достаточно научить их основам выживания: как находить репетиторов и где скачать учебник, которого в школьной программе никогда не было.
Вывод, до весны врага не выбьют.